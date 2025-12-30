Shanghai Electric asciende al puesto 5 del ranking mundial de desalinización

(Información remitida por la empresa firmante)

La tecnología dual "térmica + membrana" lidera las soluciones ecológicas de tratamiento de agua y establece un referente mundial en la implementación de proyectos

SHANGHAI, 30 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Shanghai Electric (SEHK: 2727, SSE: 601727) ahora ocupa el quinto lugar a nivel mundial en capacidad de proyectos de desalinización de agua de mar de nueva construcción entre 2024 y 2025, un salto de cuatro puestos respecto de la clasificación anterior, según las estadísticas publicadas recientemente por la Asociación Internacional de Desalinización y Reutilización (IDRA) y Global Water Intelligence (GWI).

En términos de capacidad acumulada de proyectos durante los últimos 10 años (2016-2025), Shanghai Electric ocupa el octavo puesto a nivel mundial, subiendo tres puestos con respecto a la clasificación anterior. IDRA es una organización global sin ánimo de lucro que ha conectado a la comunidad de desalinización y reutilización de agua desde 1973, y GWI ha sido el proveedor líder de inteligencia de mercado para el sector hídrico global durante los últimos 20 años.

Un portavoz de Shanghai Electric atribuyó la mejora en la clasificación al sólido respaldo internacional a la experiencia en desalinización y la ejecución de proyectos de Shanghai Electric, destacando que este logro se basa en más de 10 años de desarrollo dedicado tanto en tecnologías térmicas como de membranas. De cara al futuro, Shanghai Electric mantiene su compromiso de ofrecer soluciones de desalinización respetuosas con el medio ambiente, de alto rendimiento y rentables para abordar los desafíos globales de la escasez de agua.

Shanghai Electric se erige como una de las pocas empresas globales que domina las dos principales tecnologías de desalinización: la destilación multiefecto (MED) térmica y la ósmosis inversa (OI) de membrana, ofreciendo soluciones integrales de doble tecnología. Su experiencia en desalinización de agua de mar se extiende ahora más allá del suministro de agua independiente y permite diversas aplicaciones industriales.

Al integrar de forma innovadora la recuperación de calor residual y el aprovechamiento de recursos, la compañía ofrece soluciones de desalinización integrales, energéticamente eficientes y de alto rendimiento. Los sistemas a medida garantizan un suministro estable de agua dulce de alta calidad para industrias costeras críticas como la generación de energía, la siderurgia y la fabricación de productos químicos.

A lo largo de los años, Shanghai Electric ha sido reconocida mundialmente por su fiabilidad técnica, capacidad de ejecución de proyectos y presencia internacional de marca. Este significativo ascenso en el ranking se debe a las soluciones tecnológicas integrales del grupo en todo el espectro de la desalinización y a su probada trayectoria en la ejecución exitosa de importantes proyectos tanto a nivel nacional como internacional:

El Proyecto petroquímico Hengyi PMB en Brunei es un proyecto de referencia con una capacidad de 312.500 toneladas por día, y adopta la primera tecnología combinada de destilación multiefecto a baja temperatura (LT-MED) y evaporación instantánea con agua caliente del mundo y posee derechos de propiedad intelectual totalmente independientes.

es un proyecto de referencia con una capacidad de 312.500 toneladas por día, y adopta la primera tecnología combinada de destilación multiefecto a baja temperatura (LT-MED) y evaporación instantánea con agua caliente del mundo y posee derechos de propiedad intelectual totalmente independientes. El Proyecto de Desalinización por Calor Residual de Zhejiang Petroleum & Chemical Co., Ltd. , como el proyecto EPC de desalinización térmica más grande realizado por Shanghai Electric en China, tiene una capacidad combinada de 305.000 toneladas por día en su primera y segunda fase, utilizando tecnología de destilación multiefecto avanzada (F-MED) alimentada por calor residual industrial.

, como el proyecto EPC de desalinización térmica más grande realizado por Shanghai Electric en China, tiene una capacidad combinada de 305.000 toneladas por día en su primera y segunda fase, utilizando tecnología de destilación multiefecto avanzada (F-MED) alimentada por calor residual industrial. El Proyecto de Desalinización Híbrida de Membrana Térmica de Yulong Petrochemical en Yantai, con una capacidad de 160.000 toneladas diarias, emplea una novedosa tecnología híbrida F-MED-RO que integra procesos térmicos y de membrana. Al aprovechar un enfoque de "uso en cascada" para recuperar y utilizar el calor residual industrial a baja temperatura, logra una producción de agua ecológica, baja en carbono y eficiente en el uso de los recursos. Se considera el mayor proyecto de desalinización de agua de mar con membrana térmica híbrida del mundo.

De cara al futuro, Shanghai Electric seguirá aprovechando su completa cartera tecnológica y su amplia experiencia en proyectos globales para ofrecer soluciones hídricas sostenibles más ecológicas, económicas y fiables a clientes de todo el mundo. El grupo mantiene su compromiso de abordar el desafío global de la escasez de agua, aportando constantemente la sabiduría china y la solución de Shanghai Electric.

