(Información remitida por la empresa firmante)

-Shanghai Electric firma con Econergy el proyecto fotovoltaico Parau Fase II de 342 MW, impulsando el futuro verde de Rumanía

Esta iniciativa, que representa el cuarto proyecto fotovoltaico de Shanghai Electric en Rumanía, supone un gran avance para el sector de las energías limpias del país.

SHANGHAI, 24 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Shanghai Electric (SEHK: 2727, SSE: 601727) celebró el 1 de octubre un hito importante con la firma de la segunda fase del proyecto de contratación general fotovoltaica (FV) de 342 MW (el "Proyecto") en Parau, Rumanía, con Econergy Renewable Energy Ltd. ("Econergy"). Una vez finalizado, se espera que el proyecto suministre electricidad limpia tanto a usuarios residenciales como comerciales, lo que subraya el firme compromiso de Shanghai Electric con el impulso del desarrollo de energías renovables en Europa Central y Oriental.

"Shanghai Electric seguirá aprovechando sus fortalezas tecnológicas en energía eólica, fotovoltaica y almacenamiento de energía para impulsar la transición ecológica de la región", afirmó Wu Lei, Secretario del Comité del Partido y Presidente del Grupo Shanghai Electric. "A partir de nuestros proyectos finalizados con éxito en Rumanía, nuestro objetivo es fortalecer aún más nuestra presencia en Europa Central y Oriental y ofrecer soluciones a medida que aceleren la transformación energética de Rumanía".

El proyecto también representa un componente clave de la expansión estratégica de Econergy en Rumanía y en toda la región de Europa Central y Oriental. Según Andrea Loi, vicepresidente de Operaciones de Econergy: "Nuestra decisión de asociarnos con Shanghai Electric refleja nuestra plena confianza en su experiencia técnica, su capacidad de ejecución de proyectos y su amplia experiencia internacional. Esperamos una estrecha colaboración entre nuestros equipos para garantizar el buen desarrollo y la exitosa puesta en marcha de este proyecto emblemático".

El proyecto Parau Fase 2 es la cuarta iniciativa fotovoltaica de Shanghai Electric en Rumanía, basándose en la consolidada trayectoria de la compañía en el sector de las energías renovables del país. Esto se produce tras la exitosa puesta en marcha del proyecto fotovoltaicoParau Fase I de 91,4 MW, también ejecutado por Shanghai Electric mediante un contrato EPC. El proyecto Fase I recibió su Certificado de Recepción Provisional del cliente en noviembre de 2024 y ahora suministra electricidad ecológica a aproximadamente 70.000 hogares, reduciendo las emisiones de dióxido de carbono en unas 6.800 toneladas anuales. La cartera rumana de Shanghai Electric también incluye el proyecto fotovoltaico Schultu de 56 MW, que obtuvo la recepción provisional en junio de este año y ya ha entrado en su periodo de garantía y operación de dos años, mientras que el proyecto fotovoltaico EPC de 60 MW de Ovidi, contratado en enero, se encuentra actualmente en construcción.

A partir de octubre de 2025, los proyectos de Shanghai Electric en Rumania tendrán una capacidad combinada de aproximadamente 550 MW, lo que impulsará de forma sostenida el desarrollo de energías limpias a largo plazo en el país.

El mismo día de la firma del contrato para el proyecto fotovoltaico Parau Fase II de 342 MW, Wu Lei se reunió por separado con el embajador de China en Rumania, Chen Feng, y con Istvan-Lorant Antal, presidente del Comité Rumano de Energía. "Rumania está impulsando activamente la transformación de su estructura energética, principalmente en las áreas de energía fotovoltaica, almacenamiento de energía, turbinas de gas y transmisión y distribución de energía. Esperamos profundizar la cooperación con empresas destacadas como Shanghai Electric para desarrollar conjuntamente proyectos de energías renovables", declaró Istvan-Lorant Antal.

Wu Lei también mantuvo conversaciones de alto nivel con ejecutivos del Grupo OMV de Austriapara explorar nuevas oportunidades de cooperación en el sector energético de la región, fortaleciendo así el papel fundamental de Shanghai Electric en la transición energética de Rumania.

Para más información, visite https://www.shanghai-electric.com/group_en/ .

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2346204/Shanghai_Electric_logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/shanghai-electric-firma-con-econergy-el-proyecto-fotovoltaico-parau-fase-ii-de-342-mw-302594154.html