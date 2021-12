Shanghai Electric Implements Green Construction Practices to Protect Dubai Natural Environment.

Shanghai Electric implementa las prácticas de un proyecto de construcción verde para proteger el medioambiente natural de Dubái

SHANGHÁI, 28 de diciembre de 2021 /PRNewswire/ -- Shanghai Electric ("Shanghai Electric" o "la compañía") (601727.SS y 02727. HK) desempeña un papel clave para ayudar a los países de la Belt and Road Initiative (BRI) a construir infraestructura de energía limpia y con bajas emisiones de carbono al tiempo que implementan prácticas de construcción ecológica en sus esfuerzos para proteger los sistemas ecológicos locales y minimizar el impacto en los hábitats de los animales. El compromiso continuo de Shanghai Electric con la protección ambiental ha hecho que los equipos de ingenieros de la compañía trabajen con ecologistas para preservar la vida silvestre local mientras apoya a los Emiratos Árabes Unidos a acelerar hacia los objetivos de carbono neto cero mediante la construcción del proyecto de energía solar térmica más grande del mundo para los residentes locales.

Como socio oficial del Pabellón de China en la Dubai World Expo 2020, Shanghai Electric ha participado en la construcción de la cuarta fase de 950MW del Parque Solar Mohammed bin Rashid Al Maktoum. El proyecto, que incluye una planta de energía solar concentrada (CSP) de 700MW y una planta fotovoltaica (PV) de 250MW, cubre un área de 44 kilómetros cuadrados, el equivalente a 6.162 campos de fútbol. En el centro de la planta de CSP se encuentra la torre de energía solar de 100 MW, que mide 262 metros de altura, la más alta de su clase a nivel mundial - y se espera que proporcione energía limpia a más de 320.000 hogares de Dubái y reduzca 1,6 millones de toneladas de CO2 cuando finalice.

La preservación de la biodiversidad existente fue uno de los puntos clave para Shanghai Electric cuando planificó y llevó a cabo las obras de construcción. La compañía implementó un conjunto de medidas con la ayuda de expertos en conservación y ecología para fortalecer su gestión ambiental y garantizar la seguridad del ecosistema de flora y fauna. Durante la etapa de planificación, Shanghai Electric llevó a cabo extensos estudios e investigaciones sobre los hábitats de animales y plantas locales, sirviendo con ello para allanar el camino para su proyecto de reubicación de vida silvestre.

Al trabajar junto a las agencias locales de protección animal, Shanghai Electric creó un equipo de especialistas encargado de estudiar el comportamiento de los animales y encontrar una solución eficaz para guiar a los animales salvajes fuera del sitio de construcción. Después, el equipo decidió cercar el sitio y poner comida y agua en las aberturas espaciadas a 200 metros para atraer a los animales para que pudieran reubicarlos de manera segura en otras áreas. De esta manera, Shanghai Electric ha protegido una gran cantidad de especies animales nativas de Dubái, incluidos lagartos, camellos, antílopes espada y zorros.

Como reconocimiento de la contribución de Shanghai Electric a la protección del medio ambiente durante la construcción del proyecto de CSP de Dubai, Emirates Environmental Group, la ONG más grande dedicada a la conservación del medio ambiente en los EAU, invitó a Shanghai Electric a participar en el evento "For Our Emirates We Plant" en 2020 y 2021, y plantó ocho árboles de Sidra en el Emirato de Ras Al Khaimah a nombre de Shanghai Electric.

"El proyecto de Dubái cubre una extensa área de tierra que alberga numerosas plantas y animales silvestres, lo que complica las medidas de gestión ambiental que son necesarias para mantener intacta la biodiversidad local. El equipo tuvo en cuenta todos los factores que podrían representar una amenaza para la vida silvestre, protegiendo el sistema ecológico local mientras ayuda al gobierno de Dubái a lograr la neutralidad de carbono para 2050", comentó Zhao Hui, responsable del proyecto de Dubái.

Con el objetivo de cumplir con su responsabilidad con el medio ambiente, Shanghai Electric también analizó las medidas para conservar los recursos y reducir la contaminación ambiental causada por los materiales de desecho generados durante el curso de los trabajos de construcción. El equipo de Shanghai Electric recolectó botellas de plástico, botellas de vidrio, latas y cartuchos de impresión para el reciclaje centralizado desde el inicio de la construcción, con el volumen registrado de artículos reciclados en 2021 tres veces más que el año anterior.

Siendo un líder mundial en el sector de la energía renovable, Shanghai Electric ha estado remodelando la combinación de energía global al promover el desarrollo verde, desbloqueando la revolución eólica y fotovoltaica para enfrentar los desafíos climáticos globales. De cara al futuro, Shanghai Electric va a continuar impulsando la innovación en tecnología ecológica, aprovechando sus productos limpios de alta calidad para facilitar la transición global hacia una economía más sostenible.