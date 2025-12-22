Shanghai Electric impulsa el futuro energético de Irak con una importante mejora de eficiencia de 625 MW

Image1 - SHANGHAI ELECTRIC/PR NEWSWIRE

Un proyecto emblemático en cuatro gobernaciones aumentará la producción de las centrales eléctricas en un 50%, aliviando la escasez crónica de electricidad

SHANGHÁI, 22 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Shanghai Electric ha iniciado la construcción del Proyecto de Expansión del Ciclo Combinado del Éufrates en Irak. Como contratista del proyecto, Shanghai Electric está modernizando centrales eléctricas en cuatro gobernaciones iraquíes mediante la transformación de unidades de ciclo simple en sistemas de ciclo combinado. La expansión añadirá una capacidad total de 625 megavatios (MW) y está diseñada para aumentar la eficiencia general de la planta en aproximadamente un 50%, generando 5.000 millones de kilovatios-hora (kWh) adicionales de electricidad al año sin aumentar el consumo de combustible. Esta iniciativa está destinada a aliviar significativamente la persistente escasez de electricidad del país.

La apremiante necesidad de seguridad energética y desarrollo en Irak es evidente. Nos honra que nuestra eficiente tecnología de ciclo combinado sea reconocida como un factor decisivo en la modernización de esta infraestructura crítica, declaró un portavoz de Shanghai Electric. Este proyecto ejemplifica nuestro compromiso de apoyar la seguridad energética y el desarrollo sostenible de los países de la Franja y la Ruta mediante la innovación tecnológica.

Irak, un importante productor de petróleo de Oriente Medio, se ha enfrentado a una grave escasez de energía durante más de tres décadas. La mayoría de sus centrales eléctricas dependen del gas natural, pero el desarrollo de gas nacional se retrasa, lo que genera una fuerte dependencia de las importaciones. Este déficit energético se ha convertido en un desafío persistente para el sustento de la población y un cuello de botella para la reconstrucción nacional y el crecimiento económico.

El proyecto de expansión a lo largo del río Éufrates, contratado por Shanghai Electric, se inició a principios de este año y abarca las gobernaciones iraquíes de Nayaf, Karbala, Babilonia y Al-Qadisiyyah, con todas las mejoras centradas en tecnología avanzada de ciclo combinado. El equipo principal ya ha llegado al sitio y la construcción avanza gracias a la colaboración de equipos chinos e iraquíes. Desde su inicio, el proyecto ha atraído considerable atención del gobierno iraquí y del público.

El ministro iraquí de Electricidad, Ziad Ali Fadel, elogió la importancia estratégica del proyecto, afirmando: Esta iniciativa es fundamental para mejorar el suministro eléctrico de Irak y optimizar su infraestructura eléctrica. Una vez operativa, reducirá eficazmente la dependencia de Irak del gas natural importado y disminuirá sus costes de combustible para la generación de energía.

En la central eléctrica de Nayaf, la modernización utiliza los gases de escape de alta temperatura de las turbinas de gas existentes como fuente de calor. Estos gases se dirigen a través de generadores de vapor con recuperación de calor para producir vapor a alta presión, que posteriormente impulsa una nueva turbina de vapor para generar electricidad adicional. Este proceso de ciclo combinado aumenta la producción y la eficiencia sin combustible adicional y reduce la contaminación térmica de las unidades originales.

Naseem Ayad, gerente de proyecto iraquí en la planta de Nayaf, comentó: Los equipos y la tecnología energética chinos nos ayudan a reutilizar los gases de escape a alta temperatura, lo que aumenta la capacidad de generación y reduce la contaminación térmica. Este proyecto establece un hito en la modernización de las centrales eléctricas en Irak y refleja las aspiraciones locales de una electricidad más fiable y mejores condiciones de vida.

En la planta de Karbala, se han entregado equipos esenciales, como generadores de vapor con recuperación de calor y condensadores de refrigeración directa por aire. Esta fase del proyecto marca una de las primeras ampliaciones de ciclo combinado de Irak que utiliza plenamente los equipos y estándares chinos, con sistemas centrales diseñados y fabricados en China. Esto impulsará eficazmente el despliegue de equipos chinos en el extranjero y reforzará el reconocimiento de los estándares chinos en Irak.

Una vez finalizado, se espera que el proyecto mejore los medios de vida locales, apoye la reconstrucción posbélica y siente una base energética sólida para la recuperación industrial y el crecimiento económico de Irak.

Shanghai Electric mantiene su compromiso de apoyar el desarrollo sostenible en las regiones de la Franja y la Ruta y en todo el mundo mediante tecnologías energéticas avanzadas, eficientes y respetuosas con el medio ambiente.

