- Shanghai Electric lanza la Academia de Excelencia Sino-Pakistaní para Ingenieros con el fin de cultivar el talento de la iniciativa "Belt and Road"

Promover la colaboración entre la industria y el mundo académico y los intercambios tecnológicos y culturales entre China y Pakistán a través de la educación interdisciplinaria en energía e ingeniería eléctrica.

SHANGHAI, 28 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Shanghai Electric (SEHK: 2727, SSE: 601727) inauguró oficialmente la Academia Sino-Pakistaní de Excelencia para Ingenieros (la "Academia") el 24 de noviembre, una iniciativa conjunta de Shanghai Electric y la Universidad Dianji de Shanghai. La Academia busca formar talentos de ingeniería internacionalmente competitivos, interdisciplinarios y versátiles, a la vez que construye una plataforma clave para el intercambio tecnológico y cultural entre China y Pakistán.

El evento de lanzamiento se llevó a cabo simultáneamente, tanto en línea como presencialmente, en tres ubicaciones de ambos países. Representantes del proyecto integrado de mina de carbón y energía Thar Bloque I ('Proyecto Thar') y la Universidad Dianji de Shanghái firmaron un acuerdo de cooperación para la Fase I del programa de formación, lo que marcó la implementación oficial de la iniciativa de desarrollo de talentos.

Zhu Zhaokai, presidente de Shanghai Electric Group, comentó que en el contexto de profundos ajustes en el panorama industrial global, existe una creciente urgencia de que las empresas busquen talentos versátiles equipados con fundamentos teóricos, prácticas de ingeniería, perspectivas internacionales y capacidades de colaboración intercultural.

"La creación de la Academia es una iniciativa significativa de Shanghai Electric para promover la integración profunda de la industria, la academia, la investigación y la aplicación práctica, y construir un sistema internacional de formación de talento", afirmó. "Aprovechando las fortalezas académicas de la Universidad Dianji de Shanghái en fabricación avanzada, profundizaremos la investigación colaborativa, la enseñanza práctica y el intercambio de profesores, trabajando juntos para crear un nuevo modelo de formación de talento internacional en el marco de la Iniciativa de la Franja y la Ruta".

Gong Siyi, rector de la Universidad Dianji de Shanghái, expresó que la Academia, como proyecto clave de demostración en el extranjero, será una prioridad. Al integrar un profesorado y recursos educativos de alta calidad, la universidad se compromete a mantener altos estándares en los sistemas de desarrollo de talento, la calidad de la enseñanza y el apoyo integral al servicio.

"El objetivo es establecer la Academia como un puente vital para la amistad y la cooperación tecnológica entre China y Pakistán", señaló.

Como el primer programa internacional de talento en ingeniería dirigido por empresas en el marco del Corredor Económico China-Pakistán (CPEC), la Academia ofrecerá programas de maestría a medida, alineados con las necesidades del Proyecto Thar, con un enfoque en la ingeniería energética y eléctrica. Mediante mentorías duales que combinan profesores y expertos del sector, capacitará a los estudiantes para abordar desafíos del mundo real integrando la teoría con la práctica.

En los últimos años, Shanghai Electric ha priorizado el cultivo sistemático de talentos y la planificación estratégica en la construcción de la Academia, profundizando la colaboración entre la industria y la academia para fomentar un ecosistema de innovación centrado en la globalización y la integración tecnológica avanzada.

Como plataforma conjunta de desarrollo de talentos entre la industria y la educación, establecida por Shanghai Electric Group y la Universidad Dianji de Shanghai, la Academia de Excelencia para Ingenieros de Shanghai Electric se ha centrado, desde su inauguración en 2024, en capacitar a expertos tecnológicos y formar profesionales de alto nivel. El Instituto se compromete a desarrollar una sólida cantera de futuros líderes tecnológicos.

Como primera iniciativa emblemática de la Academia, el Simposio de Expertos en Tecnología sirve como un foro privilegiado para que expertos y académicos líderes promuevan el intercambio de conocimientos, la colaboración técnica y el desarrollo de talento. Desde su lanzamiento, ha celebrado cinco sesiones que presentan tendencias tecnológicas de vanguardia y perspectivas prácticas de ingeniería.

La estrategia proactiva de talento de Shanghai Electric se sustenta en un firme compromiso con el avance tecnológico y el capital humano durante este período de rápida transformación. Solo en el primer semestre de 2025, la compañía invirtió 2.546 millones de yuanes en I+D, un incremento interanual del 9,4 %, equivalente al 4,7 % de sus ingresos totales, con un 39,5 % de la financiación dirigida a sectores emergentes.

Para sostener la innovación acelerada, Shanghai Electric ha posicionado y seguirá posicionando al talento como su principal recurso estratégico, reformando su sistema de desarrollo para construir un equipo fuerte y bien estructurado.

