Shanghai Electric lanza sus resultados anuales 2020 y allana el camino para un futuro neutral en carbono

SHENZHEN, China, 7 de abril de 2021 /PRNewswire/ -- Shanghai Electric ("la compañía") , el fabricante y proveedor líder a nivel mundial de equipos de generación de energía eléctrica, equipos industriales y servicios de integración, ha dado a conocer sus resultados auditados para el año fiscal terminado el 31 de diciembre de 2020.

En el año 2020, la compañía alcanzó unos ingresos totales de 137.285 millones de RMB, lo que supone un aumento interanual del 7,67%, mientras que el beneficio neto atribuible a los propietarios de la compañía aumentó un 7,34% interanual hasta llegar a los 3.758 millones de RMB. Los nuevos pedidos crecieron hasta llegar a los 185.550 millones de RMB, a la vez que los pedidos disponibles aumentaron hasta los 276.090 millones de RMB, lo que equivale a un aumento interanual del 8,7% y del 14,7%, respectivamente. La compañía ha propuesto llevar a cabo la paga de dividendos finales de 0,7178 RMB por cada 10 acciones.

Pese a los retos que ha causado la pandemia de la COVID-19, Shanghai Electric logró excelentes resultados al reducir el impacto dentro de diversos segmentos comerciales. El segmento de negocio de equipos de energía ha alcanzado un rendimiento estable, llegando a conseguir unos ingresos de 55.960 millones de RMB, lo que supone un aumento interanual del 21,8% que se atribuyó en buena parte al rápido crecimiento del negocio de turbinas eólicas y componentes. La compañía ha conseguido además un crecimiento dentro de los ingresos de su segmento de negocios de servicios integrados, abarcando ingeniería y servicios energéticos, ingeniería y servicios medioambientales, ingeniería y servicios de automatización, el servicio de Internet industrial, servicios de finanzas, servicios de comercio internacional y muchos más. Este segmento ha crecido un 17,9% en su cifra interanual hasta llegar a los 52.232 millones de RMB, todo ello gracias al aumento impulsado por el crecimiento acelerado en el campo de la ingeniería y servicios energéticos.

Al mismo tiempo, Shanghai Electric ha alcanzado importantes avances dentro de la reforma de los mecanismos de las instituciones, el desarrollo integrado de tecnologías, la inversión en pruebas e innovaciones científicas, el desarrollo de soluciones inteligentes y la creación de su plataforma SEunicloud de Internet industrial, consiguiendo alcanzar un gran progreso constante en lo que respecta a poder convertirse en una empresa de nivel global.

En 2020, la compañía consiguió la aprobación del Listing Committee of Shanghai Stock Exchange para incluir a su filial, Shanghai Electric Wind Power Group Co., Ltd. ("SEWP"), dentro del Science and Technology Innovation Board, completando el proceso mixto-reforma de la propiedad de Shanghai Renmin Electrical Apparatus Works (SREAW) y Shanghai Centrifuge Institute Co., Ltd. Aparte de ello, y con el objetivo de impulsar el consumo de las nuevas energías y lograr un desarrollo verde y sostenible, Shanghai Electric ha promocionado de forma proactiva la transformación energética y sus servicios integrales de energía, entre ellos incluyendo "integración eólica, solar, hidráulica, térmica y de almacenamiento" e "integración de fuente, red, carga y almacenamiento de energía". La compañía ha hecho crecer además la inversión en I+D, poniendo en marcha el primer proyecto de turbina eólica de arranque en negro del mundo, que cuenta con una capacidad completa de más de 5MW - poniendo en funcionamiento las capacidades tecnológicas completas destinadas a una solución de energía inteligente.

Comprometida con el cultivo de energía renovable y el almacenamiento de energía, Shanghai Electric ha puesto en marcha de forma oficial múltiples soluciones inteligentes a lo largo de año 2020. El año pasado, la compañía puso en marcha su base industrial de baterías de litio Shanghai Electric Guoxuan Nantong, además de su proyecto integrado dedicado a la energía eólica y solar inteligente en la Minhang Industrial Zone de Shanghái y la central eléctrica de almacenamiento de energía Golmud Meiman Minhang de Shanghai Electric situada en la ciudad de Golmud, provincia de Qinghai.

Shanghai Electric ha añadido cerca de 30.000 nuevos dispositivos a su plataforma de Internet industrial "SEunicloud" dentro del ejercicio fiscal 2020, y cuenta con un valor de activos por un valor total de 24.700 millones de RMB. La compañía ha desarrollado e integrado además 15 aplicaciones industriales, que abarcan desde la red de equipos y el diagnóstico de fallos hasta la planificación de la energía. A su vez, Shanghai Electric desarrolló ocho soluciones industriales preliminares, que van a incluir el funcionamiento y mantenimiento inteligente para la energía eólica, el funcionamiento y mantenimiento a niveles remotos de la energía térmica, funcionamiento y mantenimiento de máquinas de herramientas, batería de almacenamiento de energía y energía de distribución.

Mirando hacia adelante, Shanghai Electric va a seguir aplicando su filosofía de desarrollo de "tres pasos adelante", que cuenta con una orientación dirigida a la estrategia, la resolución de problemas y los resultados. La compañía va a seguir desarrollando sus servicios integrales de energía inteligente, todo ello a través de un intento por acelerar la industria y llevarla hacia un futuro digitalizado, conectado e inteligente.

https://mma.prnewswire.com/media/1159638/LOGO_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1159638/LOGO_Logo.jpg ]

Vídeo -- https://mma.prnewswire.com/media/1482479/Shanghai_Electric_2... [https://mma.prnewswire.com/media/1482479/Shanghai_Electric_2...] Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1159638/LOGO_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1159638/LOGO_Logo.jpg]

CONTACTO: CONTACTO: Shen Jin, 7 Abr. (21) - 23196217,shenjin@shanghai-electric.com

Sitio Web: www.shanghai-electric.com/