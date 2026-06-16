Shanghai Electric presenta soluciones en la Exposición de Neutralidad de Carbono 2026

(Información remitida por la empresa firmante)

- Shanghai Electric presenta soluciones colaborativas de cadena completa para la transición hacia cero emisiones de carbono en la Exposición de Neutralidad de Carbono 2026

SHANGHÁI, 16 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Shanghai Electric ("la compañía") (SEHK: 02727, SSE: 601727) ha concluido con éxito su participación en la Exposición Internacional de Neutralidad de Carbono de Shanghái 2026 sobre Tecnologías, Productos y Logros (Carbon Neutrality Expo 2026), que se llevó a cabo del 10 al 12 de junio en Shanghái bajo el lema "Diseñando la solución óptima de cero emisiones de carbono".

Al presentar logros en el sector de la construcción de parques con cero emisiones de carbono, innovaciones tecnológicas bajas en carbono y soluciones de productos ecológicos, Shanghai Electric demostró sus capacidades principales en sinergia de cadena completa, personalización bajo demanda y ejecución de proyectos. Su cadena de valor integrada de equipos energéticos permite soluciones a medida para diversos escenarios y apoya el desarrollo verde y bajo en carbono.

Los parques industriales son plataformas vitales para el desarrollo verde y bajo en carbono. En la exposición, Shanghai Electric presentó el "Libro Blanco sobre Medidas Técnicas para la Planificación y Construcción de Parques con Cero Emisiones de Carbono", que ofrece una guía sistemática y práctica para el desarrollo de parques verdes y bajos en carbono. Centrada en la eficiencia energética, la sustitución de energía y la circulación de recursos, Shanghai Electric ofrece servicios integrales, desde la planificación y la construcción hasta las operaciones. Sus soluciones de cadena completa abarcan el suministro de energía limpia, infraestructura baja en carbono, reciclaje de recursos y operaciones y mantenimiento inteligentes.

En los últimos años, la compañía ha llevado a cabo la puesta en marcha de varios proyectos piloto para el desarrollo de parques ecológicos y de bajas emisiones de carbono, incluyendo el proyecto "Zero-Carbon Bay" en la Zona Especial de Lin-gang en Shanghái y un parque de energía inteligente en Shantou, provincia de Guangdong. Seleccionado como uno de los primeros 52 parques nacionales de cero emisiones de carbono de China y el único proyecto en Shanghái en recibir esta designación, el proyecto de Lin-gang destaca el papel de Shanghai Electric en la planificación, construcción y despliegue operativo, así como su capacidad para construir sistemas integrados de cero emisiones de carbono para industrias manufactureras avanzadas. El proyecto de Shantou integra energía eólica, solar, almacenamiento, carga y gestión inteligente de la energía, y ha recibido el primer certificado de neutralidad de carbono de Guangdong.

Contando con capacidades integrales en energías renovables como la eólica, la solar, el almacenamiento, el hidrógeno y la nuclear, Shanghai Electric abarca toda la cadena de valor, desde la generación hasta las plataformas inteligentes y los equipos de ahorro energético. Esta sinergia integral proporciona una sólida base tecnológica e industrial para la construcción de escenarios con cero emisiones de carbono.

Shanghai Electric ha publicado también los datos sobre su contribución a la reducción de carbono social por segundo año consecutivo. En el año 2025, la compañía logró una reducción de aproximadamente 389 millones de toneladas de CO₂ equivalente, continuando con la aplicación de sus tecnologías verdes y capacidades industriales para impulsar la transición hacia una economía baja en carbono.

Al mismo tiempo, Shanghai Electric presentó su estrategia de desarrollo ESG para la siguiente fase, reafirmando su compromiso con la innovación en tecnologías limpias, la gestión de bajas emisiones de carbono y la gobernanza de la sostenibilidad, mientras colabora con socios globales para apoyar la transición global hacia cero emisiones de carbono.

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