Shanghai Electric presenta soluciones integradas para impulsar la innovación industrial en CIIF 2026

(Información remitida por la empresa firmante)

19 soluciones integradas abarcan robótica inteligente, IA industrial, infraestructura informática, turbinas de gas de gran potencia y equipos para energía nuclear

SHANGHAI, 15 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- La Feria Internacional de la Industria de China (CIIF) de 2026 se celebró del 12 al 16 de octubre en el Centro Nacional de Exposiciones y Convenciones (Shanghái). Shanghai Electric presentó 19 soluciones integradas que abarcan robótica inteligente, inteligencia artificial industrial, infraestructura informática, turbinas de gas de gran potencia y equipos para la industria de la energía nuclear. Esta oferta puso de manifiesto la capacidad de la empresa para fomentar la innovación colaborativa en todas sus áreas de negocio, integrando la inteligencia artificial en los diversos procesos industriales.

Componentes para la inteligencia incorporada

En la jornada inaugural de la feria, Shanghai Electric presentó una solución integral de componentes para la robótica basada en la inteligencia incorporada, que abarca cinco categorías: rodamientos, elementos de fijación, tornillos, módulos de articulación y manos robóticas diestras. Esta solución reúne capacidades que van desde componentes de transmisión de precisión hasta manos robóticas totalmente integradas, dando soporte a aplicaciones en robots humanoides, robots industriales y robots colaborativos.

Entre los productos expuestos se incluían rodamientos en miniatura con diámetros interiores de apenas 0,6 milímetros, elementos de fijación "Xuanwu" altamente resistentes a la corrosión, husillos de rodillos planetarios invertidos, módulos de articulación rotativos y lineales, y una mano robótica diestra con 22 grados de libertad.

La IA en la energía eólica y la fabricación de baterías

La solución digital de Shanghai Electric, potenciada por inteligencia artificial (IA) para el sector de la energía eólica, demuestra la aplicación de esta tecnología a lo largo de las etapas de diseño, fabricación, operación y mantenimiento de los equipos eólicos. Mediante flujos de trabajo de ciclo cerrado basados en datos, la solución mejora la eficiencia en I+D, garantiza la calidad del producto y optimiza la toma de decisiones en materia de operación y mantenimiento.

Su solución integral para líneas de producción en fábricas inteligentes de baterías de litio abarca todo el proceso de fabricación. Ofrece a los clientes un conjunto completo de soluciones para la producción automatizada de baterías, que incluye la planificación y el diseño, la implementación de procesos, los sistemas de servicios auxiliares y el control ambiental, satisfaciendo así las exigencias de automatización, digitalización y fabricación inteligente.

Infraestructura informática y gestión energética

El rack de computación para centros de datos de Shanghai Electric emplea refrigeración líquida bifásica para lograr un control preciso de la temperatura a nivel de chip; ofrece una capacidad de refrigeración superior a los 200 kW por rack y multiplica por cinco la densidad de computación. Esta solución también permite la modernización de centros de datos ya existentes. Su integración con una plataforma de Internet de las Cosas (IoT) facilita el ahorro energético en todo el sistema y posibilita el mantenimiento predictivo.

El sistema de gestión y control energético inteligente basado en la colaboración entre la nube y el borde se estructura mediante una arquitectura que integra la nube, el borde y los dispositivos. Utiliza algoritmos de inteligencia artificial para realizar previsiones de generación y carga, así como para optimizar la distribución de múltiples fuentes de energía, estableciendo un ciclo cerrado que abarca la detección, el análisis, la toma de decisiones y la ejecución. El sistema ha demostrado su capacidad para operar de forma continua fuera de la red en entornos como las microrredes en yacimientos petrolíferos, garantizando un suministro eléctrico fiable y una regulación flexible incluso bajo condiciones operativas extremas.

Soluciones de turbinas de gas de gran potencia

Asimismo, durante la jornada inaugural de CIIF, Shanghai Electric presentó una solución inteligente integral, impulsada por inteligencia artificial, para turbinas de gas de gran potencia. Esta solución abarca todo el ciclo de vida, desde el desarrollo hasta la operación y el mantenimiento, e incluye la simulación de diseño, la fabricación inteligente flexible, el control de calidad basado en inteligencia artificial, la coordinación de la cadena de suministro, así como la operación y el mantenimiento inteligentes.

Shanghai Electric exhibió, por primera vez, su sistema de control para turbinas de gas. Desarrollado íntegramente por la propia empresa, el sistema entró en funcionamiento en junio de 2026 en el proyecto Ganlu de Shenzhen Energy. La compañía ofrece soluciones de generación de energía a gas —tanto en ciclo simple como en ciclo combinado— con capacidades que oscilan entre los 75 MW y los 800 MW. Además, ha llevado a cabo la primera demostración en China de mezcla de hidrógeno en una turbina de gas de gran potencia (clase F) que se encuentra actualmente en operación.

Equipos para energía nuclear

Con una posición privilegiada para suministrar el equipamiento principal completo de la isla nuclear —tanto para reactores de agua a presión como para reactores de alta temperatura refrigerados por gas, así como componentes clave para sistemas de fusión nuclear—, Shanghai Electric presentó sus soluciones a lo largo de toda la cadena de valor de la energía nuclear mediante exposiciones interactivas. Dichas muestras abarcaron los reactores Hualong One y Guohe One, los reactores de alta temperatura refrigerados por gas y el equipamiento para la fusión nuclear.

En el ámbito de la fusión nuclear, Shanghai Electric ha logrado 36 avances en tecnologías de fabricación fundamentales, ha establecido cuatro capacidades de fabricación esenciales y ha obtenido 15 patentes.

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