Shanghai Electric presenta tres soluciones de transición energética en Enlit Asia 2026

(Información remitida por la empresa firmante)

En apoyo a la descarbonización del sector eléctrico, la resiliencia de la red y los combustibles de bajo contenido de carbono en toda la región ASEAN

YAKARTA, Indonesia, 23 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- Shanghai Electric (SEHK: 02727, SSE: 601727) presentó tres soluciones de transición energética bajo el lema "Impulsando el archipiélago" en Enlit Asia 2026, celebrada del 22 al 24 de septiembre en Yakarta, Indonesia.

Como principal plataforma anual del sector energético de la ASEAN, Enlit Asia atrae a más de 11.000 asistentes y 280 expositores, reuniendo a líderes del sector, responsables de formular políticas e innovadores para explorar avances, compartir conocimientos y definir el futuro energético de la región.

Tres soluciones para la transición energética de ASEAN

Diseñadas a medida para el mercado de ASEAN, estas tres soluciones abordan necesidades clave de la transición energética regional, tales como la reducción de las emisiones de carbono de los sistemas de energía térmica existentes, la mejora de la integración de energías renovables y la estabilidad operativa de las redes insulares, así como el suministro de combustibles bajos en carbono para los sectores del transporte marítimo y la aviación.

La solución de alta eficiencia energética y descarbonización está diseñada para ayudar a mercados como el de Indonesia a reducir la intensidad de carbono de sus sistemas eléctricos, abarcando desde la modernización de unidades y la transición de combustible hasta la optimización del sistema. Las turbinas de vapor modulares para sistemas de ciclo combinado de clases H y F satisfacen tanto las necesidades de electricidad como de calefacción, al tiempo que mejoran la eficiencia y reducen los costes generales. Las turbinas de gas de gran potencia pueden operar con mezclas de hasta un 30 % de hidrógeno, y las soluciones de modernización para centrales de carbón mejoran la eficiencia térmica y reducen el consumo de carbón para lograr una operación con menores emisiones de carbono.

La solución de modernización y mejora de la resiliencia de la red aborda los desafíos de las redes aisladas (tipo isla) en materia de integración de energías renovables, regulación de frecuencia y estabilidad de tensión. Combina compensadores síncronos, volantes de inercia, sistemas de almacenamiento de energía multitecnología y unidades integradas de energía solar con almacenamiento. Los compensadores síncronos y los volantes de inercia proporcionan una respuesta rápida de frecuencia y soporte de inercia; el almacenamiento multitecnología cubre aplicaciones de corta a larga duración; y las unidades de energía ofrecen suministro eléctrico limpio de emergencia con funcionalidad plug-and-play para zonas remotas y cargas críticas.

Partiendo del proyecto de Jilin Taonan, las soluciones integrales Power-to-X de cadena completa abarcan la generación eólica y solar, el hidrógeno verde, la gasificación de biomasa y la síntesis de metanol verde. El proyecto ha completado el suministro de 8.000 toneladas de metanol verde a un buque, estableciendo un récord mundial de cantidad suministrada en una sola operación. La Fase II, iniciada el 20 de agosto de 2026, tiene como objetivo alcanzar una producción anual de 200.000 toneladas de metanol verde y 10.000 toneladas de combustible de aviación sostenible. Shanghai Electric está extendiendo ahora estas soluciones a los sectores de transporte marítimo y aviación de la ASEAN para apoyar el suministro de combustibles bajos en carbono y la descarbonización del transporte marítimo.

Presencia local, impacto regional

Las tecnologías y soluciones de sistemas de Shanghai Electric están respaldadas por una trayectoria regional establecida. Sus equipos y servicios energéticos se implementan en los mercados del sudeste asiático, incluidos Indonesia, Malasia y Vietnam, con proyectos representativos como el Indonesia Pelabuhan Ratu 3 x 350 MW Coal-fired Power Station Project, la planta de energía renovable en Selangor, Malasia, y el reciente proyecto de energía de gas de ciclo combinado de clase Samalaju de 500 MW en Sarawak, Malasia.

Estos proyectos demuestran las capacidades integradas de la compañía en actualizaciones de energía tradicionales, generación de gas de alta eficiencia, energía renovable y combustibles verdes, sentando las bases para la aplicación futura de las tres soluciones en ASEAN.

Durante Enlit Asia 2026, Shanghai Electric también participó en la agenda oficial de la conferencia con una presentación técnica titulada "Tecnología de turbinas de gas de gran potencia para una generación de energía limpia, eficiente e inteligente", en la que expuso su hoja de ruta tecnológica y sus soluciones adaptadas a la región en materia de turbinas de gas de gran potencia y sistemas de ciclo combinado. Asimismo, la empresa organizó diversas presentaciones itinerantes y actividades de intercambio, invitando a representantes de PLN (la compañía eléctrica nacional de Indonesia), clientes locales y académicos del sector energético a debatir sobre la diversificación de combustibles y el desarrollo del sistema eléctrico de Indonesia.

De cara al futuro, Shanghai Electric seguirá aprovechando sus capacidades de fabricación de equipos energéticos y de desarrollo de soluciones integrales para colaborar con sus socios de la ASEAN y apoyar la transición hacia sistemas energéticos más eficientes, estables y con menores emisiones de carbono en todo el Sudeste Asiático.

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/shanghai-electric-presenta-tres-soluciones-de-transicion-energetica-en-enlit-asia-2026-302887699.html