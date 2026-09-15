(Información remitida por la empresa firmante)

-Shanghai Electric registra un crecimiento de ingresos del 16,6 % en el primer semestre de 2026; los nuevos pedidos alcanzan los 100.390 millones de CNY

Despliegue acelerado de energías verdes y tecnologías de IA industrial, con avances en proyectos en los mercados de Europa y Oriente Medio

SHANGHAI, 15 de septiembre de 2026/PRNewswire/ -- Shanghai Electric (SEHK: 02727, SSE: 601727) ha publicado sus resultados provisionales correspondientes al primer semestre de 2026. Durante el periodo del informe, la empresa registró unos ingresos operativos de 63.332 millones de CNY (9.170 millones de dólares), lo que supone un aumento interanual del 16,6 %; el beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad cotizada alcanzó los 970 millones de CNY (140,49 millones de dólares), un incremento del 18,2 %; y el volumen de nuevos pedidos ascendió a 100.390 millones de CNY (14.540 millones de dólares), marcando nuevos avances en la transición energética, la fabricación inteligente de alta gama y la expansión internacional.

Impulso sostenido en tres pilares de negocio, con pedidos que aportan visibilidad a largo plazo

El segmento de Equipos de Energía de Shanghai Electric registró unos ingresos de 36.558 millones de CNY (5.290 millones de dólares), lo que supone un aumento interanual del 21,4 %, impulsado por el crecimiento de sus negocios de energía eólica y almacenamiento de energía. El segmento de Equipos Industriales generó unos ingresos de 18.954 millones de CNY (2.750 millones de dólares), un incremento del 1,9 %, gracias a que las tecnologías digitales e inteligentes reforzaron su posición en los sectores de máquinas-herramienta, ascensores y componentes industriales. El segmento de Servicios Integrados alcanzó unos ingresos de 10.862 millones de CNY (1.570 millones de dólares), con un crecimiento del 31,5 %. Este segmento continuó fortaleciendo sus capacidades en la coordinación de la cadena de suministro, soluciones personalizadas y servicios para todo el ciclo de vida.

Del total de nuevos pedidos, el segmento de Equipos de Energía representó 64.240 millones de CNY (9.300 millones de dólares), incluyendo 12.390 millones de CNY (1.790 millones de dólares) en equipos de energía eólica, 11.440 millones de CNY (1.660 millones de dólares) en equipos de almacenamiento de energía, 4.570 millones de CNY (661,91 millones de dólares) en equipos de energía nuclear y 20.230 millones de CNY (2.930 millones de dólares) en equipos para centrales térmicas de carbón. Los nuevos pedidos de Equipos Industriales y Servicios Integrados ascendieron a 21.250 millones de CNY (3.080 millones de dólares) y 14.910 millones de CNY (2.160 millones de dólares), respectivamente.

Avance en la expansión de proyectos en el extranjero y en las operaciones locales

Durante el periodo objeto del informe, Shanghai Mitsubishi Elevator se adjudicó el contrato para la fase II del proyecto Palm Island en Dubái, suministrando 700 ascensores de alta gama y servicios asociados.

Marcando su primera incursión a gran escala en el mercado europeo de alta gama, la división de transmisión y distribución de energía de Shanghai Electric obtuvo un contrato para suministrar equipos de conmutación de alta y baja tensión destinados a un centro de datos de hiperescala en Finlandia.

La empresa también firmó un contrato para el proyecto de almacenamiento de energía Minety Fase II Stonehill (50 MW/150 MWh) en el Reino Unido, reforzando aún más su presencia estratégica en el mercado europeo de almacenamiento de energía de alta gama.

Shanghai Electric ha establecido una red de gestión empresarial internacional bajo el modelo "1+N+6", con sedes regionales recién inauguradas en Asia Central, el Sudeste Asiático y la región de Oriente Medio y Norte de África, impulsando así la sinergia empresarial global y fortaleciendo las operaciones locales en mercados clave.

Una estrategia impulsada por la tecnología y la innovación abre nuevos caminos en el ámbito de la energía verde y la fabricación de alta gama

En el ámbito de los combustibles verdes, la tecnología propia de la empresa, que abarca toda la cadena desde la 'energía verde y la gasificación de biomasa hasta la producción de metanol verde', validada en el proyecto Taonan de Jilin, ha logrado adjudicarse el contrato EPC para el proyecto de metanol verde a partir de biomasa (Fase I) de 100.000 toneladas anuales en la Nueva Zona de Lanzhou, actualmente en construcción.

En cuanto a las nuevas energías y los equipos de alta gama, la empresa domina tecnologías clave de fabricación y ensayo de equipos nucleares, y cuenta con pedidos de energía eólica marina que superan los 2 GW. Asimismo, la empresa contribuyó a la puesta en marcha integral del proyecto de almacenamiento de energía por aire comprimido en cavernas de sal de Huai'an, el mayor del mundo.

En cuanto a la inteligencia industrial, el robot humanoide "SUYUAN 2.0" hizo su debut en el mercado nacional, contando con más de 40 agentes de IA desplegados en las áreas de I+D, producción y mantenimiento. La plataforma de Internet Industrial SEunicloud ha conectado cerca de 1,16 millones de dispositivos y ha desarrollado más de 60 soluciones digitales específicas para el sector.

De cara al futuro, Shanghai Electric se centrará en la coordinación y la eficiencia, la expansión internacional y la digitalización para impulsar el desarrollo de sus negocios hacia modelos de alta gama, inteligentes, sostenibles e integrados.

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