Shanghai Electric y Siemens firman un acuerdo para acelerar la transformación de la red eléctrica

-Shanghai Electric y Siemens firman un acuerdo marco para acelerar la transformación de la red eléctrica hacia una tecnología verde y digital

La colaboración se centra en equipos para sistemas de energía de media y baja tensión para impulsar los objetivos de doble carbono de China.

SHANGHÁI, 14 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Shanghai Electric (SEHK: 2727, SSE: 601727) y Siemens AG firmaron un acuerdo marco para el "Proyecto de Adquisición de Equipos de Sistemas Eléctricos de Media y Baja Tensión de Nuevo Tipo para Redes Inteligentes" durante la 8ª Exposición Internacional de Importaciones de China (CIIE). Esta colaboración busca impulsar la innovación en equipos de sistemas eléctricos de media y baja tensión, promoviendo la digitalización y la descarbonización para apoyar los objetivos de China de doble carbono.

En virtud de este acuerdo, ambas compañías aprovecharán sus fortalezas complementarias para acelerar la expansión del mercado, la transformación verde y las mejoras inteligentes, generando beneficios mutuos y creando proyectos de referencia para una red eléctrica sostenible. La firma subraya el papel proactivo de Shanghai Electric en la transición energética global y refleja la visión estratégica compartida de ambas compañías para impulsar el desarrollo digital y con bajas emisiones de carbono.

"Shanghai Electric y Siemens mantienen una larga alianza basada en décadas de confianza y proyectos conjuntos", declaró Zhu Zhaokai, presidente de Shanghai Electric Group. "Este acuerdo marca un nuevo hito en nuestra cooperación y un paso importante hacia la construcción de sistemas energéticos inteligentes y sostenibles. Esperamos profundizar la colaboración con Siemens para crear proyectos de referencia para una red eléctrica más ecológica".

Siemens Energy destacó el papel fundamental de China en la transición energética global. La compañía reafirmó su compromiso con la alianza con Shanghai Electric, señalando que su enfoque conjunto se centra en el desarrollo de equipos de alta gama y soluciones integradas. Esta colaboración busca impulsar más proyectos emblemáticos que muestren la innovación china en la construcción de un futuro energético sostenible.

Durante más de tres décadas, Shanghai Electric y Siemens han mantenido una estrecha colaboración tecnológica y de mercado, estableciendo referentes en el sector de transmisión y distribución de energía en China. Entre los hitos recientes se incluyen:

Abril de 2025: Firma de un acuerdo de cooperación estratégica para impulsar la transmisión y distribución de energía, la digitalización y las iniciativas de bajas emisiones de carbono.

2025: un acuerdo de cooperación estratégica para impulsar la transmisión y distribución de energía, la digitalización y las iniciativas de bajas emisiones de carbono. Julio de 2025: Visita de Karim Amin , miembro del Consejo Ejecutivo de Siemens Energy, para debatir sobre sinergias en tecnología energética, integración de sistemas y desarrollo del mercado global.

Este nuevo acuerdo acelerará aún más la transformación verde de la industria del sistema eléctrico y fortalecerá el liderazgo de Shanghai Electric en equipos de transmisión y distribución, al tiempo que abrirá nuevas oportunidades para la cooperación internacional.

De cara al futuro, ambas partes considerarán esta firma como punto de partida para profundizar la colaboración estratégica, explorar aplicaciones integradas en diversos escenarios industriales y aprovechar las alianzas en equipos de alta gama para desarrollar proyectos de referencia para un desarrollo sostenible y con bajas emisiones de carbono. Juntos, Shanghai Electric y Siemens ofrecerán las confiables y vanguardistas "Shanghai Electric Solutions" para apoyar la transición energética de China y del mundo.

