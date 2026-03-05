Shanghai Electric suministra equipos para la mayor planta de almacenamiento de energía de aire comprimido

Shanghai Electric suministra equipos básicos para la mayor planta de almacenamiento de energía de aire comprimido del mundo, ahora en pleno funcionamiento en Jiangsu, China

SHANGHAI, 5 de marzo de 2026/PRNewswire/ -- El proyecto de demostración de Almacenamiento de Energía de Aire Comprimido (CAES) de la Caverna de Sal de Huai'an (el "Proyecto"), ubicado en la provincia china de Jiangsu, la mayor planta de CAES del mundo, ha entrado recientemente en plena operación. Shanghai Electric (SEHK:2727, SSE:601727) suministró equipos básicos para el proyecto, incluyendo turbinas de aire, generadores, motores eléctricos y tanques de almacenamiento de sales fundidas.

La Unidad 2 logró con éxito la conexión a la red y la generación de energía a plena carga en el primer intento, lo que proporcionó una valiosa práctica de ingeniería en apoyo del desarrollo del nuevo tipo de sistema eléctrico de China.

El proyecto consta de dos unidades CAES de combustión no suplementaria de 300 MW, con una capacidad instalada total de 600 MW y 2.400 MWh de almacenamiento, con una eficiencia de conversión de aproximadamente el 71 %. El aire se comprime y almacena en cavernas de sal durante los períodos de baja demanda, y luego se libera para impulsar turbinas que generan energía en horas punta, lo que contribuye a la estabilidad de la red mediante la reducción de picos y la regulación de frecuencia.

Utilizando aproximadamente 980.000 metros cúbicos de cavernas de sal ubicadas entre 1.150 y 1.500 metros bajo tierra en Huai'an, el proyecto emplea tecnología de compresión adiabática de alta temperatura con combustión sin suplementos de sales fundidas y agua termal presurizada. Esto permite almacenar y reutilizar el calor comprimido durante todo el proceso sin quemar combustibles fósiles, lo que ofrece importantes beneficios en términos de bajas emisiones de carbono.

La primera unidad de 300 MW alcanzó su plena operación en diciembre de 2025, seguida de la reciente puesta en servicio de la Unidad 2. Con una inversión total de 520 millones de dólares, se espera que la central, plenamente operativa, genere 792 millones de kWh de electricidad al año, suficiente para abastecer a unos 600.000 hogares. Ahorrará aproximadamente 250.000 toneladas de carbón convencional y reducirá las emisiones de CO₂ en 600.000 toneladas anuales, lo que tendrá un impacto medible en la transición energética de la región.

Shanghai Electric Power Generation Group suministró equipos básicos para el proyecto, que abarcan tanto sistemas de generación de energía como de almacenamiento térmico. Su amplio alcance demuestra la capacidad de ingeniería integrada de Shanghai Electric en maquinaria de turbinas, equipos de potencia y almacenamiento térmico, ofreciendo una solución de equipos fiable y replicable para proyectos de almacenamiento de energía de larga duración en todo el mundo.

A medida que el mundo avanza hacia la neutralidad de carbono, las tecnologías de almacenamiento de energía de larga duración como CAES son clave para mejorar la resiliencia de la red y permitir una alta penetración de la integración de energías renovables. Aprovechando la experiencia en integración de sistemas del Proyecto, Shanghai Electric está impulsando la fabricación de equipos de alta gama y soluciones integradas para apoyar la transición energética global y la modernización del sistema eléctrico.

