Shanghái explora vías innovadoras para construir una ciudad centro de consumo internacional

- Xinhua Silk Road:Shanghái del este de China explora vías innovadoras para construir una ciudad centro de consumo internacional

PEKÍN, 9 de junio de 2023 /PRNewswire/ -- La Conferencia de Innovación del Mercado de Consumo de Shanghái 2023 se llevó a cabo el miércoles en Shanghái, en el este de China, y proporcionó una plataforma para explorar caminos innovadores para convertir la metrópolis en una ciudad centro de consumo internacional.

El evento se produjo en medio de los esfuerzos de Shanghái para aumentar la organización y planificación de festivales de consumo, innovar escenarios de consumo y satisfacer las necesidades personalizadas de los consumidores para promover un desarrollo económico de alta calidad.

Durante la conferencia, expertos y académicos del Centro de Investigación para el Desarrollo del Consejo de Estado, el Instituto de Estudios Políticos de París y otras instituciones, así como representantes de empresas nacionales e internacionales famosas como L'Oreal, Coach, Shanghai Bailian Group Co., Ltd. (600827.SH), Shanghai Maling Aquarius Co., Ltd. (600073.SH), ICICLE y To Summer llevaron a cabo extensos debates sobre temas relacionados con el consumo, como nuevas perspectivas, productos, caminos, modelos, escenarios y tecnologías.

Durante el evento se publicó un informe sobre el desarrollo de las ciudades centro de consumo internacional compilado por el Servicio de Información Económica de China.

Según el informe, Shanghái, Pekín y algunas otras ciudades chinas se han convertido en puntos de referencia de las ciudades centrales de consumo global al acelerar la mejora de la base de consumo, optimizar el entorno de consumo y desarrollar nuevos formatos comerciales.

Entre las cinco ciudades chinas que comenzaron a desarrollar centros de consumo internacional en 2021 y crearon el 13,2 por ciento del valor de consumo nacional total con el 8 por ciento de la población total en 2022, Shanghái tiene una cobertura de marca de consumo líder y una fuerte fuerza para impulsar el desarrollo industrial. Por ejemplo, el distrito Xuhui de la megaciudad se ha esforzado por convertirse en un área de demostración para el lanzamiento de nuevos productos a nivel mundial y un centro que reúna marcas de consumo locales famosas. Los esfuerzos se ven recompensados ya que muchas marcas internacionales de primera clase y marcas emergentes locales se han establecido en el distrito, dice el informe.

Además de la conferencia, Shanghái también lanzó el cuarto Festival anual de compras Double Five para impulsar el consumo. Durante el festival, el conglomerado minorista con sede en Shanghái Bailian Group coordinó sus filiales, unos 4.000 puntos de venta y una plataforma en línea afiliada, y se asoció con propietarios de marcas y socios para invertir 2.000 millones de yuanes en recursos de marketing para llevar a cabo más de 200 campañas de promoción de consumo, incluido un proyecto de experiencia cultural de animación, cómic y juego (ACG) bien recibido.

