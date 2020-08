Sharjah honra las iniciativas de empoderamiento de refugiados de impulso cultural de Tumaini Letu, de Malawi

La organización sin ánimo de lucro es la receptora de 136.000 dólares estadounidenses como ganadora del cuarto premio Sharjah International Award for Refugee Advocacy and Support 2020

SHARJAH, EAU, 20 de agosto de 2020 /PRNewswire/ -- Tumaini Letu, una organización sin ánimo de lucro basada en el Dzaleka Refugee Camp de Malawi, África, es la ganadora de la cuarta edición del Sharjah International Award for Refugee Advocacy and Support (SIARA). El premio se otorga cada año por medio de The Big Heart Foundation (TBHF), una organización humanitaria mundial basada en los EAU dedicada a ayudar a los refugiados y las personas en un mundo necesitado, en colaboración con la United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR).

https://mma.prnewswire.com/media/1230880/Tumaini_Letu_Festiv... [https://mma.prnewswire.com/media/1230880/Tumaini_Letu_Festiv...]

El prestigioso premio, que entrega una suma de 136.000 dólares y un trofeo al ganador, honra los esfuerzos del fundador Tumaini Letu, poeta refugiado y artista Trésor Nzengu Mpauni, al organizar el Tumaini Festival anual, un evento de arte y cultural que atrajo a 99.000 asistentes y que une a 304 grupos de artistas procedentes de 18 países durante los últimos seis años al tiempo que generó unos 150.000 dólares al año. Por medio de sus talleres y festivales culturales, la organización está promocionando una coexistencia pacífica, conocimiento mutuo y armonía internacional entre los refugiados y las comunidades de hospedaje, además de crear trabajo y oportunidades económicas lucrativas para las poblaciones vulnerables del campo de Malawi.

Recibiendo el premio en una ceremonia celebrada de forma virtual, Nzengu explicó: "Estoy recibiendo este premio en un momento en el que la solidaridad y lo humanitario son más necesarios que nunca".

Creada en 2017, SIARA fue instituida bajo el patrocinio de Su Alteza El Jeque y Doctor Sultan bin Muhammad Al Qasimi, Miembro del Tribunal Supremo y Gobernador de Sharjah, y Su Alteza la Jequesa Jawaher bint Mohammed Al Qasimi, esposa de Su Alteza, presidenta TBHF y Abogada Eminente para Niños Refugiados de la UNHCR, quien siguió luchando para los esfuerzos filantrópicos de las personas y organizaciones de todo el mundo.

Agradeciendo al Gobernador de Sharjah, y a su esposa HH Sheikha Jawaher y TBHFsus esfuerzos destacados en la abogacía de los refugiados, Trésor añadió: "El premio SIARA es una motivación para toda la comunidad de refugiados en Malawi, sobre todo para los jóvenes que tienen grandes sueños y mucho potencial. Se trata de una semilla de crecimiento que fortalecerá a nuestro equipo y nos inspirará para transformar las vidas de los refugiados y que proporcione beneficios para nuestro país de hospedaje".

Foto -- https://mma.prnewswire.com/media/1230880/Tumaini_Letu_Festiv... [https://mma.prnewswire.com/media/1230880/Tumaini_Letu_Festiv...]Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1230879/Sharjah_Internation... [https://mma.prnewswire.com/media/1230879/Sharjah_Internation...]

https://mma.prnewswire.com/media/1230879/Sharjah_Internation... [https://mma.prnewswire.com/media/1230879/Sharjah_Internation...]

CONTACTO: CONTACTO: Abeer Al Mouaqqat, móvil: +971 555 8133 88,a.almouaqqet@nncpr.com

Sitio Web: https://nncpr.com/