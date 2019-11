COMUNICADO: Shearer, Guest, McKean & Reiner y UMG resuelven su disputa

Publicado 06/11/2019 11:33:18 CET

LONDRES, 6 de noviembre de 2019 /PRNewswire/ -- Harry Shearer, Christopher Guest, Michael McKean y Rob Reiner, creadores de la icónica película documental satírica This is Spinal Tap, han resuelto su disputa con Universal Music Group en relación a la grabación de la banda sonora de la película.

Según el acuerdo, las grabaciones de Spinal Tap seguirán distribuyéndose por medio de UMG, y finalmente los derechos serán para los creadores. Las partes están esperando hacer que estas grabaciones tan queridas estén disponibles para los seguidores nuevos y existentes de Spinal Tap en los años venideros.

Harry Shearer comentó:

"Debo admitir que, desde el momento que comenzamos por primera vez la mediación con ellos hasta ahora, me ha impresionado el respeto de UMG de cara a los creativos y su deseo diferenciador de buscar una solución rápida y equitativa a los problemas".

Christopher Guest destacó:

"Fue algo totalmente nuevo el hecho de haber sido tratado de forma tan constructiva y con tanta cortesía por medio de UMG, y estoy encantado de haber logrado resolver esto".

This is Spinal Tap - producida con un presupuesto muy ajustado, se ha convertido en un clásico de culto desde su primera aparición en los cines en el año 1984. La película ha conseguido el reconocimiento y aclamación a nivel internacional, incluyéndose en las listas "best ever" como en la The New York Times Guide dentro de las Best 1,000 Movies Ever Made; Entertainment Weekly's 100 Greatest Movies of All Time, donde apareció en la lista "Just Too Beloved to Ignore"; y después en la lista 100 Greatest Movies of All Time publicada por medio de Total Film.

El grupo, formado por Shearer, Guest y McKean, actuaron interpretando a sus queridos personajes en compañía de un reparto rotativo de percusionistas dispuestos a arriesgar el kit (ya que muchos de sus predecesores han sido propensos a sufrir accidentes), realizando una gira por el mundo varias veces desde el lanzamiento de la película. En las décadas posteriores se han vendido cientos de miles de grabaciones de sonido de Spinal Tap, y la película se ha lanzado en diferentes formatos de video durante estos años.

Los discos completos de Spinal Tap siguen estando a la venta hoy en formato físico, de descarga y en streaming.

La demanda original, interpuesta primero en el Tribunal del Distrito Central de California de Estados Unidos el 18 de octubre de 2016, por rotura de contrato, fraude y prácticas de negocios anti-competitivos en relación con la administración de derechos de Studio Canal en "This is Spinal Tap" y su propiedad intelectual asociada sigue contra Studio Canal y Ron Halpern, el ejecutivo senior en la época de Studio Canal, y está archivada como: 2:16-cv07733. [https://dockets.justia.com/docket/california/cacdce/2:2016cv...]

