SHEIN amplía su colaboración con SPEAC de la UE en materia de formación sobre cumplimiento normativo

La próxima sesión de formación sobre cumplimiento normativo será impartida conjuntamente por SPEAC y SHEIN, y se centrará en el Reglamento de la UE sobre envases y residuos de envases (PPWR).

Las sesiones adicionales programadas para el resto de 2026 abordarán otras ocho áreas clave, como parte del plan anual de colaboración en materia de formación.

(Información remitida por la empresa firmante)

DUBLIN, 21 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- A lo largo de los años, SHEIN ha desarrollado una fructífera colaboración con el proyecto SPEAC, una iniciativa financiada por la UE, para dar continuidad a la serie de sesiones de formación conjunta sobre cumplimiento normativo dirigidas a los vendedores de SHEIN Marketplace, centradas en requisitos clave de la Unión Europea (UE). Para 2026, SPEAC y SHEIN tienen previsto organizar nueve sesiones formativas que abordarán temas fundamentales, como el Pasaporte Digital de Producto (DPP) y las sustancias restringidas en textiles, prendas de vestir, joyería y productos químicos.

La primera sesión de formación en línea, que tendrá lugar el 21 de septiembre, es la tercera formación sobre cumplimiento impartida conjuntamente por SPEAC y SHEIN, y se centrará en el Reglamento de la UE sobre envases y residuos de envases (PPWR). Las dos sesiones anteriores se llevaron a cabo en 2025 y abordaron el Reglamento General de Seguridad de los Productos de la UE para bienes de consumo, así como las normativas de cumplimiento y los estándares del sector para la venta de productos electrónicos en la UE.

La sesión de formación sobre el cumplimiento del PPWR estará dirigida por el Dr. Liu Kaiming, experto clave de SPEAC, y abarcará el contexto normativo, las obligaciones principales, las vías de cumplimiento y las directrices prácticas de implementación relativas al PPWR, el cual entró en vigor el 12 de agosto de 2026. El objetivo de la sesión es ayudar a los vendedores de SHEIN Marketplace que operan en la UE a comprender mejor el reglamento y los requisitos aplicables a los residuos de envases, incluidos aspectos como la reciclabilidad, la trazabilidad, el etiquetado y la reducción de residuos de envases.

A través de esta iniciativa, los vendedores del marketplace de SHEIN pueden comprender mejor los requisitos específicos de la UE en materia de seguridad de productos y protección del consumidor, así como traducir las obligaciones normativas en medidas prácticas de cumplimiento. Estas iniciativas dirigidas a los vendedores complementan las propias obligaciones de cumplimiento e inversiones de SHEIN como marketplace en línea en la UE, conforme a la normativa aplicable, incluidos el Reglamento General de Seguridad de los Productos y la Ley de Servicios Digitales.

"La colaboración de SHEIN con SPEAC pone de relieve su compromiso de fomentar la concienciación sobre el cumplimiento normativo entre los vendedores de su marketplace", afirmó Julien Faivre, director sénior de cumplimiento de productos de SHEIN para la región EMEA. "Esta serie de formación complementa los esfuerzos continuos de SHEIN por facilitar a los vendedores del marketplace el acceso a información y formación sobre los requisitos normativos aplicables en los mercados donde operan".

En mayo de 2026, SHEIN lanzó un programa de formación sobre cumplimiento de seguridad y calidad de productos para los vendedores del marketplace, organizado e impartido en colaboración con destacadas organizaciones externas de ensayo, inspección y certificación (TIC), entre las que se incluyen Bureau Veritas, Cotecna, Eurofins, Intertek, SGS, Technická inšpekcia y TÜV SÜD. El programa abarca actualizaciones normativas, requisitos de seguridad de los productos, normas de ensayo y mejores prácticas del sector, con el fin de ayudar a los vendedores a desenvolverse en un entorno de normas de cumplimiento en constante evolución en los mercados globales.

Las grabaciones de las sesiones ya realizadas están disponibles para su consulta en el 'Seller Education Hub' de SHEIN, un portal en línea que ofrece a los vendedores del marketplace acceso centralizado a orientación sobre cumplimiento normativo, materiales de referencia y cursos educativos diseñados para respaldar sus actividades de venta en la plataforma. Este centro de recursos incluye información específica por mercado y categoría sobre requisitos de seguridad del producto, artículos prohibidos o restringidos, estándares de calidad, protección de la propiedad intelectual, logística y cumplimiento operativo en todas las etapas: desde la incorporación y la publicación de productos hasta la gestión diaria de las operaciones. Todo ello se complementa con miles de cursos en línea sobre cumplimiento normativo, impartidos mediante diversos formatos multimedia, como presentaciones, vídeos cortos, retransmisiones en directo y módulos de aprendizaje interactivos, e incluyen evaluaciones para reforzar los conocimientos prácticos y la preparación operativa.

SHEIN seguirá colaborando con organizaciones externas y expertos técnicos para fortalecer la formación de los vendedores y ayudarles a desarrollar capacidades en materia de cumplimiento normativo mientras atienden a clientes en mercados internacionales.

Acerca de SHEIN

SHEIN es un minorista global de moda y estilo de vida en línea que ofrece prendas y productos de la marca SHEIN, así como artículos de una red mundial de proveedores, todo ello a precios asequibles para clientes de todo el mundo. SHEIN mantiene su compromiso de hacer que la moda sea accesible para todos, promoviendo su metodología de producción bajo demanda líder en el sector para lograr una industria más inteligente y preparada para el futuro. Para saber más sobre SHEIN, visite www.sheingroup.com

Acerca de SPEAC

SPEAC es un proyecto financiado por la UE cuyo objetivo es proteger a los consumidores europeos mediante la sensibilización sobre las normas de la UE relativas a la seguridad de los productos de consumo no alimentarios y a la protección del consumidor. El proyecto ayuda a fabricantes, minoristas, importadores, exportadores, distribuidores y operadores en línea chinos a comprender mejor los requisitos europeos en materia de seguridad de productos y protección del consumidor, con el fin de garantizar que los productos exportados a la UE cumplan los requisitos aplicables de seguridad y conformidad. Para obtener más información sobre el proyecto SPEAC, visite: https://speac-project.eu/zh-hans

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