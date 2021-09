SHEIN anuncia SHEIN X ROCK THE RUNWAY, que cuenta con laFW2021 Collection

Con las actuaciones especiales de Saweetie, The Chainsmokers, Darren Crissy muchos más

QUIÉN: El minorista electrónico de nivel mundial SHEIN junto a Saweetie, The Chainsmokers, Darren Criss, Thuy, Willie Gomez, Riley Clemmons, Blu DeTiger, y muchos más.

QUÉ: La marca internacional de comercio electrónico de compras en línea SHEIN, presenta, SHEIN X ROCK THE RUNWAY 2021 - un destacado evento híbrido especial que forma parte de un concierto de música, mezclado con bailes coreografiados innovadores en un desfile de moda no tradicional. Como destino único dirigido a los amantes de la moda, SHEIN tiene como objetivo crear un destino único para descubrir música independiente, superestrellas globales, coreógrafos de danza y entretenimiento a través de este inolvidable evento de moda. ROCK THE RUNWAY de SHEIN también ayudará a apoyar y aumentar la conciencia y las donaciones en beneficio de National Action Network es una de las organizaciones de derechos civiles líderes en la nación con secciones en Estados Unidos y Youth Emerging Stronger construyendo futuros brillantes para jóvenes en hogares de acogida y sin hogar. SHEIN lleva a cabo la donación de350.000 dólares a través de ambas organizaciones benéficas.

El evento virtual incluirá 5 segmentos igualmente individuales, que mostrarán de forma única las tendencias elegantes para las colecciones SHEIN otoño-invierno 2021, al tiempo que presentará actuaciones dinámicas de invitados musicales de renombre. En celebración del SHEIN X Challenge (que se emitió su final el 12 de septiembre de 2021 por medio de YouTube), el programa también contará con los 5 mejores diseños finalistas durante el segmento SHEIN X.

CUÁNDO: 26 de septiembre de 2021 a las 2:00PM PST

DÓNDE: Aplicación gratuita de SHEIN, además de página web oficial de SHEIN en YouTube, Twitter, Instagram y Facebook

Acerca de SHEIN:Fundada en 2008, SHEIN es un minorista electrónico de moda rápida con una red global que abarca 220 países y regiones. En SHEIN, no damos importancia a nuestra ropa, sino a la elección. Por este motivo lanzamos 1.000 nuevos artículos de moda todos los días, lo que mima a nuestros clientes con una selección vertiginosa de ropa de mujer a la moda que pueden mezclar y combinar para el deleite de su corazón. Hacemos esto porque creemos que la ropa que usamos refleja nuestras personalidades y queremos empoderar a las mujeres de hoy para que exploren y expresen su individualidad. Gracias a la abundancia de opciones que ofrecemos, nuestros clientes pueden crear intrincadamente ese aspecto perfecto que refleja su individualidad. En pocas palabras, te ayudamos a hacerlo. Para obtener más información sobre SHEIN, síganos en shein.com, instagram.com/sheinofficial y youtube.com/shein.

Acerca de Youth Emerging Stronger (YES):Desde el año 1985, Youth Emerging Stronger (YES) ha servido a jóvenes sin vivienda, de 12 a 24 años, asegurándose de que tengan las habilidades y la mentalidad de comportamiento para hacer realidad sus pasiones y sueños en las áreas de educación, empleo y vivienda segura y estable; todo mientras brinda terapia de salud mental en curso. YES les da poder para luchar contra las desigualdades sistémicas que han impuesto desafíos desproporcionados a sus familias y les brinda la capacidad de crecer y convertirse en miembros de la comunidad autosuficientes. Para obtener más información sobre YES, visite www.YouthEmergingStronger.Org.

