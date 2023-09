Shein presentará las colecciones otoño/invierno a través del desfile de moda en vivo, SHEIN Live: Front Row

(Información remitida por la empresa firmante)

-Shein presentará las colecciones otoño/invierno 2023 a través del desfile de moda en vivo, SHEIN Live: Front Row

El desfile de moda será copresentado por la aclamada actriz e influencer Teala Dunn y tendrá al famoso estilista EJ King como invitado especial.

LOS ÁNGELES, 22 de septiembre de 2023 /PRNewswire/ -- El 24 de septiembre, SHEIN , un mercado global integrado de moda y estilo de vida, presentará piezas de nueve de sus nuevas colecciones para Otoño/Invierno a través de un episodio especial del programa de compra en vivo de SHEIN, SHEIN Live: Front Row. La transmisión en vivo, que durará tres horas, será copresentada por la aclamada actriz e influencer Teala Dunn y la presentadora de SHEIN Renee Ariel y contará con la aparición especial del famoso estilista EJ King .

A las 5 pm. ET el domingo, los fans pueden sintonizar el programa a través de la aplicación SHEIN, así como a través de las páginas @sheinofficial y @sheinus de Facebook, X, YouTube e Instagram. Los espectadores tendrán la oportunidad de ver los últimos estilos de moda para cada tipo de cuerpo y ocasión, ya sea un viaje a la oficina, un happy hour o una cita nocturna romántica. La ropa presentada en SHEIN Live: Front Row abarcará las nueve nuevas colecciones que incluyen Iconic Chic, Totally Timeless, Comfy Cool, Street Style, Ready for Romance, "It" Girl, Boho Glam, Fits For All y SHEIN X.

"SHEIN se fundó con la misión de hacer que la moda sea accesible para todos y, a través de SHEIN Live: Front Row, estamos entusiasmados de brindarles a todos los fans la oportunidad de experimentar la moda desde asientos privilegiados en primera fila", dijo George Chiao, presidente de SHEIN U.S. "A través de este desfile virtual, esperamos mostrar nuestra amplia variedad de ropa para Otoño/Invierno y hacer posible que los fans compren estilos directamente desde la pasarela hasta sus armarios".

Se obtendrán un total de 10 millones de puntos SHEIN durante todo el programa exclusivamente en la aplicación SHEIN y estarán disponibles para los amantes de la marca en todo el mundo el 24 de septiembre.

SHEIN pide a sus fans que compartan sus looks de SHEIN Live: Front Row en las redes sociales etiquetando a @sheinofficial y @sheinus y usando los hashtags #FrontRowLive, #SHEINFW23 y #SHEINforAll.

Acerca de SHEIN

SHEIN es un mercado global e integrado que ofrece categorías ampliadas de compras de moda y estilo de vida, desde prendas de vestir de la marca SHEIN hasta productos de una red global de vendedores, todo a precios asequibles. Con sede en Singapur, SHEIN mantiene su compromiso de hacer que la belleza de la moda sea accesible para todos, aprovechando su metodología de producción bajo demanda líder en la industria desde 2012, para una industria más inteligente y preparada para el futuro. Para conocer más sobre SHEIN, visite www.SHEINgroup.com .

