Shenzhen presenta la canción temática y el videoclip de la ciudad anfitriona de APEC China 2026

(Información remitida por la empresa firmante)

SHENZHEN, China, 2 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- La canción temática de la ciudad anfitriona para APEC China 2026, titulada Meet You Where Wonders Bloom (En la ciudad de los milagros, te encuentro), fue producida por el Departamento de Publicidad del Comité Municipal de Shenzhen del Partido Comunista de China y creada por el Grupo de Medios de Shenzhen (Shenzhen Media Group). La obra, escrita y compuesta por He Muyang —vicepresidente de la Asociación de Músicos Chinos y músico radicado en Shenzhen—, es interpretada por los populares cantantes Jane Zhang y Joseph Zeng. Con un estilo pop fresco y juvenil, la canción narra las historias de soñadores comunes, entrelazando aspiraciones personales, el extraordinario desarrollo de Shenzhen y la visión más amplia de la cooperación en la región Asia-Pacífico.

Lanzado junto con la canción, el videoclip va más allá de mostrar el paisaje urbano de Shenzhen para situar a las personas en el centro de la historia. A través de las experiencias de individuos de diversos ámbitos —especialmente jóvenes y personas provenientes del extranjero—, el vídeo captura la energía y el atractivo de Shenzhen, la Ciudad de los Milagros, así como su cálida acogida al mundo. Con una duración de 4 minutos y 45 segundos, la pieza incluye 176 planos rodados en distintos puntos de Shenzhen y cuenta con la participación de más de 100 residentes. Desde la coordinación de las localizaciones y el apoyo al rodaje hasta la convocatoria de los participantes, la producción fue un esfuerzo que involucró a toda la ciudad. Más que un simple videoclip, se convirtió en una expresión colectiva del entusiasmo de Shenzhen como ciudad anfitriona de la APEC.

Desde una melodía refrescante hasta una ciudad preparada para recibir al mundo, Shenzhen asume su papel como anfitriona de APEC con apertura e inclusión, extendiendo una cálida invitación a visitantes de cerca y de lejos para que se reúnan en Shenzhen.

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