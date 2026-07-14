Shift4 y Global Blue lanzan Shift4 One, una solución que integra pagos y Tax Free Shopping

Shift4 One - Shift4

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 14 de julio de 2026.-

La nueva propuesta ayuda a las pequeñas y medianas empresas a atender mejor a los visitantes internacionales, simplificar sus operaciones y reducir costes, al tiempo que permite gestionar los reembolsos fiscales de forma automatizada para los compradores. Shift4 One se implementará en toda Europa a lo largo de 2026

Shift4, el proveedor global de tecnología de comercio que impulsa la economía de la experiencia, ha lanzado Shift4 One, una solución todo en uno que combina pagos, conversión dinámica de divisas y tax free shopping en un único dispositivo portátil. La funcionalidad de Tax Free Shopping está impulsada por Global Blue, el proveedor líder mundial de tax free shopping, adquirido por Shift4.



El dispositivo Shift4 One detecta automáticamente las transacciones que pueden acogerse a la conversión de divisas y a los reembolsos fiscales para simplificar las operaciones, reducir la complejidad derivada de trabajar con múltiples proveedores y ayudar a los comercios a reducir costes, al tiempo que ofrece una mejor experiencia al cliente e impulsa ingresos adicionales. Tras su lanzamiento inicial en Reino Unido, Irlanda, España y Alemania, Shift4 One se está expandiendo por Europa con el objetivo de estar presente en 15 países antes de finalizar el año.



"Shift4 impulsa el comercio en las experiencias más memorables del mundo, y esta solución sencilla e integral representa una ventaja significativa para los comercios y los compradores internacionales", afirmó Taylor Lauber, CEO de Shift4. "Los viajeros suelen tener dudas sobre los tipos de cambio o sobre cómo solicitar los reembolsos fiscales a los que tienen derecho. Shift4 One elimina esa incertidumbre y hace que comprar en el extranjero sea tan sencillo como hacerlo en casa".



Este dispositivo único resuelve varios de los problemas más habituales en los viajes internacionales. Por ejemplo, cuando un turista japonés compra en una boutique de París, Shift4 One detecta automáticamente que se trata de un cliente internacional. El sistema ofrece de inmediato la posibilidad de pagar en yenes japoneses con el tipo de cambio fijado en el momento de la compra, para que el comprador conozca desde el principio el importe exacto que abonará. Shift4 One calcula automáticamente el importe del reembolso fiscal y automatiza el proceso, eliminando el papeleo manual y reduciendo los tiempos de espera para recibir el reembolso. Los comercios que cuentan con detección automática de operaciones que pueden acogerse al Tax Free suelen duplicar el volumen de transacciones Tax Free en comparación con aquellos que no disponen de esta funcionalidad, lo que se traduce en ingresos adicionales y una mayor satisfacción del cliente.



Tras la adquisición de Global Blue por parte de Shift4, Shift4 One representa el primer producto desarrollado conjuntamente por ambas compañías, que combina la experiencia de Shift4 en pagos con la trayectoria de Global Blue en compras internacionales y gestión del Tax Free. Diseñado para pymes que atienden a clientes internacionales, Shift4 One ofrece un proceso de pago integrado, seguro y eficiente que simplifica las operaciones e impulsa ingresos adicionales para los comercios, al tiempo que proporciona una experiencia más fluida y transparente para los clientes.



Para obtener más información sobre Shift4 One, visitar shift4.com/shift4-one.





Emisor: Shift4 Spain

Contacto

Nombre contacto: Shift4 Spain

Descripción contacto: TEAM LEWIS

Teléfono de contacto: +34 93 522 86 00



