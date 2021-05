E-SHOW confirma su celebración presencial el 7 y 8 de julio en Fira de Barcelona

La feria líder del eCommerce y del Marketing Digital se adapta a las circunstancias con un aforo limitado para 7.500 directivos durante los dos días.

Dimas Gimeno (KAPITA y Wow), Isaac Partal (SEAT), Paco Fernández (MANGO) y Ramón Ramos (IKEA), entre los Keynotes confirmados.

Barcelona, 4 de mayo de 2021. E-SHOW Barcelona, el evento B2B de eCommerce y retail líder en Europa, volverá a abrir sus puertas el 7 y 8 de julio de 2021 en Fira de Barcelona (recinto de Montjuic). La edición de 2021 será un evento exclusivo para directivos y profesionales del sector del eCommerce y del Marketing Digital con acceso limitado a 7.500 asistentes.

A la estela de la celebración del Mobile World Congress, que prevé reunir a más de 45.000 profesionales en Fira de Barcelona, E-SHOW se suma a la reactivación del sector ferial con una propuesta renovada y adaptada a las circunstancias. Así, la edición de E-SHOW Barcelona 2021 contará con la co-organización de la 1º edición de Technology for Marketing (TFM), feria líder en Inglaterra dirigida a profesionales del Marketing Digital. Un evento que compartirá espacio y sinergias con E-SHOW Barcelona.

La edición de este año cuenta con la participación de más de un centenar de empresas expositoras como Aplázame, Correos, Hubspot, Mondial Relay, VTEX, GetResponse, UPS o Marketo Adobe, entre otras. La oferta ferial se complementará con 200 actividades programadas y más de 50 ponencias de 150 speakers nacionales e internacionales.

Entre los ponentes, destaca la presencia de Dimas Gimeno, expresidente ejecutivo de El Corte Inglés, actual fundador y presidente de KAPITA y CEO de Wow. También han confirmado su participación Isaac Partal Calvo, Head of Digital Experience de SEAT; Ramón Ramos, Expansion Leader de IKEA; Claudia de la Riva, Fundadora de Nannyfy; Beatriz Bahíma, Directora Digital de Fundación La Caixa, Paco Fernández, Global Transport Director B2B & B2C de MANGO o Pablo de Porcioles, Director General adjunto en Godó Strategies, entre otros.

Entre las temáticas que se abordarán, destaca la transformación del eCommerce y del Marketing Digital como consecuencia de la crisis sanitaria. Asimismo, se analizarán los nuevos hábitos de consumo, las implicaciones de modelos de pago Buy Now, Pay Later (BNPL) y la integración de soluciones tecnológicas como la IA y el Big Data en la personalización del customer experience. Otros temas de actualidad serán el "same day delivery", la omnicanalidad y la sostenibilidad.

La organización de E-SHOW, junto a Fira de Barcelona, garantizará el cumplimiento de las medidas exigidas por las autoridades competentes en materia de higiene y seguridad. Así, todos los accesos y aforos de las actividades presenciales estarán controlados y debidamente señalizados. También se llevarán a cabo trabajos de desinfección de los espacios, previsto en un meticuloso protocolo de actuación.

CSM es una empresa con sede en Londres dedicada a la organización de ferias a nivel mundial vinculadas a la tecnología y a la atención médica. El equipo de CloserStill está formado por más de 400 profesionales distribuidos en sus oficinas de Londres, Barcelona, París, Nueva York, Berlín, Singapur, Santa Rosa y Hong Kong. La compañía ha recibido más de treinta premios en los últimos siete años, incluida la codiciada Best Business Exhibition, otorgada en siete ocasiones. En 2018, 2019 y 2020, el Sunday Times la ha destacado como una de las 100 mejores empresas para trabajar. Además, el Financial Times FT1000 Index nombró a CloserStill como el organizador de exposiciones de mayor crecimiento en Europa.

