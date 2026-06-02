Debut en los Países Bajos. SHPT debuta en la Cumbre Mundial del Hidrógeno, acelerando su entrada en el mercado europeo

(Información remitida por la empresa firmante)

RÓTERDAM, Países Bajos, 2 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Del 19 al 21 de mayo, se celebró en Róterdam, Países Bajos, la 7ª Cumbre y Exposición Mundial del Hidrógeno (2026). Siendo uno de los eventos de energía de hidrógeno más grandes e influyentes del mundo, atrajo a 18.500 participantes, incluyendo funcionarios gubernamentales de más de 100 países y delegados de más de 500 empresas.

En su debut en los Países Bajos, SHPT presentó su pila de combustible PROME M4H y su sistema de pila de combustible P4H, productos estrella de la marca. El expositor también mostró innovaciones de la Serie 5, vehículos de pila de combustible, diversos casos de negocio y colaboraciones internacionales, destacando sus competencias clave en I+D, fabricación inteligente y promoción de mercado. Esto generó un gran interés entre clientes internacionales. Clientes potenciales de los Países Bajos, Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, Chile, Corea del Sur, Turquía y otros países visitaron el expositor para analizar posibles colaboraciones.

Más allá de la exposición, SHPT participó en diálogos internacionales de alto nivel sobre energía de hidrógeno. En particular, la empresa se unió al "Foro de Energía de Hidrógeno China-Países Bajos", organizado por la Alianza China del Hidrógeno, la Agencia Empresarial de los Países Bajos y la Autoridad Portuaria de Róterdam, para explorar vías para construir un ecosistema de hidrógeno sostenible.

En el foro temático titulado "Movilidad de Próxima Generación: Hidrógeno para el Transporte Pesado de Mercancías", presidido por la doctora Emma Guthrie, consejera delegada de la Asociación Británica de Energía de Hidrógeno, Lv Jiaming, director de Propuestas de Producto y Operaciones de SHPT, compartió el escenario con Joachim Ladra, director de Ventas, Marketing y Comunicación de cellcentric GmbH & Co. KG, y Florentin de Loppinot, consejero delegado de TEAL Mobility. El panel analizó los últimos avances de la industria en equipos de pilas de combustible, camiones pesados de hidrógeno, infraestructura de repostaje de hidrógeno y operaciones logísticas.

Lv proprorcionó una visión general de la industria china de vehículos de pila de combustible y energía de hidrógeno, detallando los logros significativos y los desafíos persistentes en materia de políticas, estándares, tecnología y escenarios de aplicación. Abordando las características específicas del mercado europeo, enfatizó que los vehículos de pila de combustible están preparados para lograr un avance comercial significativo en el sector del transporte pesado de media y larga distancia. Este optimismo se ve impulsado por el hecho de que un número creciente de países y regiones están impulsando activamente la investigación y las aplicaciones piloto para camiones pesados con pila de combustible de hidrógeno.

Al concluir su gira por los Países Bajos, SHPT ha reafirmado su compromiso de acelerar su expansión en el mercado europeo. La compañía aspira a aprovechar su experiencia para compartir la cadena de valor de la industria china de pilas de combustible con socios globales, estableciendo conjuntamente marcos de colaboración técnica interregionales, modelos de negocio innovadores y un sólido ecosistema industrial de energía de hidrógeno.

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