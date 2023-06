Shutterstock adquiere GIPHY, la biblioteca y motor de búsqueda de GIF más grande del mundo (1)

Shutterstock to acquire GIPHY, the world’s largest collection of GIFs and stickers that supplies casual conversational content.

Agrega una plataforma de contenido móvil con 1.700 millones de usuarios diarios y socios globales, incluidos Instagram, Facebook, WhatsApp, Microsoft, TikTok, Samsung, Twitter, Slack y Discord.

NUEVA YORK, 23 de mayo de 2023 /PRNewswire/ -- Shutterstock, Inc. (NYSE: SSTK), un socio principal para marcas transformadoras, medios digitales y empresas de marketing, anunció hoy que firmó un acuerdo definitivo para adquirir GIPHY, Inc. de Meta Platforms, Inc. GIPHY es la colección de GIF y adhesivos más grande del mundo que proporciona contenido de conversación casual.

La amplia biblioteca de GIF y adhesivos de GIPHY genera más de 1300 millones de consultas de búsqueda diariamente y genera más de 15.000 millones de impresiones diarias en los medios. Estas impresiones se distribuyen a través de las más de 14.000 integraciones API/SDK de GIPHY y su sitio web y aplicación móvil de propiedad y operación. El contenido de GIPHY sirve como un ingrediente crítico en conversaciones basadas en mensajes y texto en plataformas como Meta, otras plataformas de redes sociales como TikTok, Twitter y Snapchat y plataformas de colaboración en equipo como Slack y Microsoft Teams, además de integraciones con la mayoría de los dispositivos móviles. La biblioteca de contenido de GIPHY está alimentada por artistas individuales que contribuyen con contenido original y socios de medios verificados como NBC, Disney, Netflix, NFL, MLB y NBA, lo que garantiza un suministro constante de contenido culturalmente relevante que se puede insertar en las conversaciones cotidianas y compartidas a través de las redes sociales.

"Este es un próximo paso emocionante en el viaje de Shutterstock como una plataforma creativa integral", comentó Paul Hennessy, consejero delegado de Shutterstock. "Shutterstock está en el negocio de ayudar a las personas y las marcas a contar sus historias. A través de la adquisición de GIPHY, estamos ampliando los puntos de contacto de nuestra audiencia más allá de los casos de uso de marketing y publicidad principalmente profesionales y expandiéndonos a conversaciones informales. GIPHY permite a los usuarios cotidianos expresarse en memorables formas con contenido GIF y adhesivos, al tiempo que permitimos que las marcas sean parte de estas conversaciones informales. Planeamos aprovechar las capacidades únicas de Shutterstock en monetización de contenido y metadatos, IA generativa, producción de estudio y automatización creativa para permitir la comercialización de nuestra biblioteca GIF a medida que lanza esta oferta a los clientes".

Puntos destacados estratégicos :

Aumenta la IA generativa y la estrategia de metadatos de Shutterstock, incluida la IA generativa móvil a escala global

Aprovecha un TAM grande y en crecimiento en publicidad nativa para marcas que buscan puntos de contacto con los clientes en el momento a través de teléfonos móviles y herramientas de comunicación

Expande la biblioteca de contenido de Shutterstock para incluir GIF y adhesivos utilizados en conversaciones más informales: los GIF tienen más del 75 % de sentimiento positivo entre los consumidores.

Combina Shutterstock Studios y GIPHY Studios para habilitar soluciones de contenido personalizado de clase mundial para marcas y anunciantes

Permite el acceso a una base de usuarios masiva que consta de 1.700 millones de usuarios diarios que generan 1.300 millones de consultas de búsqueda

Amplía el ecosistema API de Shutterstock para incluir a los más de 14.000 socios API/SDK de GIPHY

Puntos destacados f inancieros:

La contraprestación por la transacción consiste en 53 millones de dólares de efectivo neto pagado al cierre, incluido el capital de trabajo

Contraprestación en efectivo financiada a través de efectivo disponible y línea de crédito rotativa existente

En relación con esta transacción, el propietario actual de GIPHY, Meta Platforms, Inc., está celebrando un acuerdo de API para garantizar el acceso continuo al contenido de GIPHY en la plataforma de Meta

Shutterstock mantiene sus ingresos de 2023 y su guía de margen de EBITDA ajustado

Se espera que GIPHY añada ingresos mínimos en 2023 con esfuerzos de monetización enfocados a lo largo de 2024

La transacción tiene como objetivo cerrarse en junio de 2023, sujeto a las condiciones de cierre habituales

Información adicional: Los inversores pueden encontrar un enlace al material de presentación de la transacción GIPHY en https://investor.shutterstock.com.

Asesor: CapM Advisors actuó como asesor financiero de Shutterstock en relación con la transacción.

