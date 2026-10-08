SIBIONICS y PharmaSens exploran nuevos horizontes en la administración automatizada de insulina en la EASD 2026

(Información remitida por la empresa firmante)

MILÁN, 8 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- En la reunión de 2026 de la Asociación Europea para el Estudio de la Diabetes (EASD), SiBionics presentó See More, Act Earlier (Ver más, actuar antes), que vincula el monitoreo continuo con el futuro del cuidado de la diabetes. Esta visión se estructuró en tres capítulos durante la exposición: See More: Beyond Glucose (Ver más: más allá de la glucosa), que abarca el monitoreo de glucosa, cuerpos cetónicos y parámetros combinados; Act Earlier: From Insight to Intervention (Actuar antes: de la información a la intervención), que abarca el detección multimodal y la administración de insulina, y Go Further: Realizing the Unimagined (Ir más lejos: hacer realidad lo inimaginable), que abarca aplicaciones más amplias de los biosensores.

Esta visión también se desarrolló en el simposio de la industria de SiBionics, From Sensors to Integrated Care: Emerging Technologies Shaping the Future of Diabetes Management (De los sensores al cuidado integrado: las tecnologías emergentes que transforman el futuro de la gestión de la diabetes). El Prof. Mark Evans, de la Universidad de Cambridge y Cambridge University Hospitals, Reino Unido, y el Dr. Guido Freckmann, del Instituto de Diabetes y Tecnología GmbH (IfDT), Alemania, presidieron el simposio.

La Prof. Karolina Kędzierska-Kapuza analizó el monitoreo continuo de glucosa (CGM) y el cuidado individualizado en pacientes con diabetes tipo 3c. El Prof. Wei Qiang presentó hallazgos sobre la precisión del CGM y conceptos futuros del detección multimodal. El Prof. Andrej Janež abordó el monitoreo continuo de cuerpos cetónicos en la era de los agonistas del receptor del péptido similar al glucagón tipo 1 (GLP-1). El Prof. Ahmad Haidar presentó una investigación sobre el monitoreo de cuerpos cetónicos y los primeros hallazgos del estudio de factibilidad SMART02 sobre la integración del monitoreo de glucosa y de la administración de insulina.

En el SMART02, se evaluó un prototipo inicial de niia signature, un dispositivo en investigación desarrollado en conjunto por PharmaSens y SiBionics desde que ambas empresas anunciaron su colaboración en junio de 2025. niia signature combinará el CGM, la administración de insulina y un algoritmo de control automatizado de la glucosa (AGC) en un único parche de uso corporal. Busca reducir la carga que supone usar diferentes dispositivos para la administración automatizada de insulina (AID).

En el estudio, se abordó un desafío central de la integración: mantener las prestaciones de la medición de la glucosa cuando la insulina se administra cerca del sensor. En general, la interferencia temporal posterior a un bolo fue poco frecuente y se produjo principalmente con dosis de 10 unidades o más, en cuyo caso la probabilidad fue de entre un 20 % y un 25 %. En promedio, la señal del sensor se recuperó por completo aproximadamente 20 minutos después de la administración del bolo. En la segunda parte del estudio, el prototipo también se evaluó junto con el algoritmo de AGC desarrollado por el Prof. Ahmad Haidar. La bomba de parche niia de PharmaSens, el sensor de SiBionics y el algoritmo de AGC tuvieron un rendimiento constante durante todo el estudio. Estos hallazgos, que también se presentaron en el puesto de SiBionics, representan un hito inicial en el desarrollo.

En conjunto, la exposición y el simposio vincularon las necesidades clínicas con las tecnologías emergentes. A través de niia signature, PharmaSens y SiBionics exploran cómo la integración podría hacer que los futuros sistemas de AID sean más fáciles de llevar y utilizar. Se debe seguir investigando para determinar el rendimiento del dispositivo y su potencial clínico.

niia signature es un dispositivo en investigación. No se aprobó ni autorizó en ningún mercado, y no está disponible para la venta.

Acerca de SIBIONICS

SiBionics es una empresa de tecnología médica con sede en Shenzhen fundada en 2015 que se especializa en el CGM y en soluciones de salud de múltiples parámetros, y cuenta con casi 700 profesionales en todo el mundo. Mediante la combinación de tecnología avanzada de sensores y algoritmos basados en IA, la empresa desarrolla soluciones accesibles y confiables para la gestión de enfermedades crónicas. Su equipo multidisciplinario de investigación y desarrollo cuenta con experiencia en biosensores, diseño de chips, ciencia de materiales e inteligencia artificial, y respalda la innovación desde la investigación hasta la comercialización. A través de sistemas de CGM desarrollados íntegramente de manera interna y tecnologías de monitoreo continuo, SiBionics proporciona datos en tiempo real e información integral para facilitar la gestión cotidiana y la toma de decisiones de salud fundamentadas. Obtenga más información en www.sibionicscgm.com.

Acerca de PharmaSens

PharmaSens AG es una empresa privada suiza dedicada a simplificar la gestión de la diabetes y a ampliar el acceso a la terapia con bomba de insulina. El equipo de PharmaSens tiene amplia experiencia en el cuidado de la diabetes y en ingeniería de dispositivos médicos, y ha contribuido al desarrollo de varias generaciones de bombas de insulina. A lo largo de varios años de investigación y desarrollo, PharmaSens ha creado una cartera internacional patentada de productos distintivos e innovadores. Para obtener más información, visite PharmaSens.com.

Contactos de medios

SIBIONICS: ravian.luo@sibionics.com

PharmaSens: info@pharmasens.com

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