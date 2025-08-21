Publicado 21/08/2025 15:47

Siddex el ERP idoneo para la integración de todos los departamentos en las industrias de proyectos

Siddex el ERP idoneo para la integración de todos los departamentos en las industrias de proyectos
Siddex el ERP idoneo para la integración de todos los departamentos en las industrias de proyectos - Gestión Cim Consultores
(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 21 de agosto de 2025.-

En un contexto industrial marcado por la necesidad de gestionar entornos complejos y dinámicos, la integración de todas las áreas operativas se ha convertido en una prioridad estratégica. Para dar respuesta a esta exigencia, Siddex se posiciona como una solución especializada en la gestión empresarial. Desarrollado por Gestión Cim Consultores, firma con más de dos décadas de experiencia en implantaciones en España y América, este sistema ha sido diseñado específicamente como un ERP para la industria de proyectos, adaptado a sectores como ingeniería, construcción, montajes industriales o servicios técnicos especializados.

Funcionalidad transversal adaptada al ciclo completo del proyecto

Siddex integra en una única plataforma las funciones clave para la ejecución y supervisión de proyectos industriales. El sistema conecta presupuestos con la oficina técnica, enlaza costes técnicos con herramientas CAD y BIM, relaciona compras con stocks, y vincula el control de calidad con la normativa correspondiente. Esta conectividad entre áreas facilita la trazabilidad completa y el seguimiento preciso de cada fase del proyecto, desde la planificación hasta la entrega.

La recogida de datos de producción puede realizarse desde múltiples dispositivos y ubicaciones, lo que permite operar con eficiencia incluso con equipos desplazados. Asimismo, Siddex ofrece compatibilidad con maquinaria de planta y sistemas de terceros, consolidando toda la información operativa en un entorno unificado. En el plano financiero, dispone de un módulo contable propio y posibilidad de integración con otros sistemas, siempre actualizado según la normativa vigente.

Escalabilidad, soporte técnico y arquitectura modular

Pensado para PYMES y grandes industrias, Siddex permite una implantación progresiva según el grado de digitalización y las necesidades de cada empresa. Entre sus funcionalidades destacadas se encuentran el cálculo de necesidades de materiales (MRP), la planificación mediante diagramas de Gantt y la capacidad de escalar progresivamente.

El sistema puede alojarse en la nube con acceso seguro, una solución especialmente útil para organizaciones con múltiples sedes o equipos distribuidos. Además, se acompaña de soporte técnico especializado durante todas las fases de implantación y uso.

En un sector que demanda eficiencia y visibilidad operativa, contar con un ERP para la industria de proyectos se convierte en una ventaja competitiva. En esta línea, Siddex consolida su posición como herramienta clave para integrar, optimizar y escalar proyectos industriales con precisión y coherencia.

Contacto
Emisor: Gestión Cim Consultores
Contacto: Gestión Cim Consultores
Email de contacto: info@siddex.com

Contador