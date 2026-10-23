Sierra de Padelma presenta nuevas cestas de Navidad para dietas especiales, baúles y regalos gourmet - Sierra de Padelma-prensa

(Información remitida por la empresa firmante)

La empresa valenciana incorpora siete novedades a su oferta navideña, entre ellas dos propuestas adaptadas a distintas necesidades alimentarias, nuevos baúles y una original maleta con productos gastronómicos.

VALENCIA, 21 de octubre de 2026. – La empresa valenciana Sierra de Padelma , especializada en la comercialización de lotes y cestas de navidad, ha incorporado siete nuevas referencias a su catálogo para la campaña de Navidad 2026. Entre los lanzamientos destacan una caja vegana y otra dirigida a personas celíacas, con las que la compañía amplía las posibilidades de elección para particulares y empresas que desean adaptar sus regalos a las preferencias y necesidades de sus destinatarios.

Las nuevas cestas de navidad incluyen también dos baúles de madera, una maleta con productos navideños y las referencias Gourmet 9 y Gourmet 10. Con estas incorporaciones, Sierra de Padelma diversifica su oferta de cestas de navidad , combinando propuestas tradicionales con nuevos formatos y selecciones gastronómicas.

Nuevas opciones veganas y para personas celíacas

Una de las principales novedades de la campaña es la Caja Vegana, una propuesta que reúne productos de origen vegetal y bebidas, con especial atención a los dulces navideños. Su contenido incluye turrón blando de almendra a la canela, turrón duro al caramelo y polvorones veganos, además de conservas vegetales, dátiles, fruta y vinos.

Esta incorporación permite ofrecer una alternativa a los lotes navideños tradicionales, en los que suelen tener un peso importante los embutidos, quesos y otros productos de origen animal.

Por su parte, la Caja Celíaca amplía el catálogo con una selección concebida para personas que necesitan evitar el gluten. Incluye jamón serrano, embutidos ibéricos, vinos, turrones, bombones, aceite de oliva virgen extra y distintas conservas de pescado y vegetales.

Ambas propuestas responden a una cuestión cada vez más relevante en la elección de regalos colectivos: la posibilidad de tener en cuenta las necesidades alimentarias de empleados, clientes o familiares sin renunciar a la tradición de obsequiar productos gastronómicos durante las fiestas.

Baúles de madera y una maleta como alternativas a las cestas tradicionales

La presentación del regalo es otro de los aspectos que Sierra de Padelma refuerza este año con tres nuevos formatos.

El Baúl Noel incorpora una paleta serrana Duroc, embutidos ibéricos de bellota, whisky Chivas Regal de 12 años, cava, vinos de distintas denominaciones de origen y un amplio surtido de dulces navideños. Todo ello se presenta en un baúl de madera con herrajes que puede conservarse y reutilizarse una vez consumidos los productos.

El Baúl Armonía sigue una línea similar, con una paleta serrana reserva, embutidos ibéricos, sobrasada, ginebra, cava, vinos, turrones, bombones y especialidades para el aperitivo. Ambas referencias combinan la gastronomía navideña con un recipiente que forma parte del propio regalo.

A estas propuestas se suma la nueva Maleta, uno de los formatos más singulares de la campaña. En lugar de la tradicional cesta o caja decorativa, los productos se presentan en una maleta de 38 litros. Su contenido incluye jamón serrano loncheado, embutidos ibéricos, cava, vinos, turrones, chocolates, bombones y otras especialidades navideñas.

La posibilidad de reutilizar el recipiente introduce un elemento práctico que diferencia estos formatos de los embalajes convencionales.

Nuevas referencias gourmet para regalos especiales

La ampliación del catálogo se completa con los lanzamientos Gourmet 9 y Gourmet 10, dirigidos a quienes buscan selecciones gastronómicas para regalos personales o compromisos empresariales.

Gourmet 9 incluye paleta ibérica 5J, embutidos ibéricos, Matarromera Crianza, albariño Mar de Frades, cava Gran Juvé y Camps, dulces, aceite de oliva y bonito del norte.

Entre ellos destaca también Gourmet 10, que incorpora paleta ibérica de bellota 100 % 5J, lomo ibérico, queso de oveja Boffard Reserva, vinos de Pago de los Capellanes, conservas Ramón Peña y aceite de oliva virgen extra premium Elizondo.

Esta selección, presentada en un estuche de lujo, pone el acento en productos de marcas reconocidas y especialidades gastronómicas de gama alta. Con las nuevas referencias gourmet, Sierra de Padelma amplía las posibilidades de elección para quienes priorizan la calidad de los productos y una presentación cuidada.

Una campaña dirigida tanto a particulares como a empresas

La campaña de Navidad constituye un periodo especialmente relevante para el sector de los lotes gastronómicos, tanto por las compras familiares como por la tradición empresarial de obsequiar cestas a empleados, clientes y colaboradores.

La variedad de formatos permite seleccionar regalos de distinta composición y presupuesto, desde cajas con productos navideños hasta conjuntos de mayor valor gastronómico.

Desde su sede en Paiporta (Valencia), Sierra de Padelma comercializa sus productos a través de su tienda online y realiza envíos a diferentes puntos de la Península. Los clientes que deseen adquirir cestas de Navidad en Valencia pueden optar también por la recogida en las instalaciones de la empresa, seleccionando esta modalidad durante el proceso de compra en la tienda online. Esta alternativa permite evitar los gastos de envío.

Con estas nuevas incorporaciones, Sierra de Padelma afronta la campaña de Navidad 2026 con un catálogo más diverso, en el que conviven los productos navideños tradicionales, las propuestas adaptadas a diferentes necesidades alimentarias y los formatos de regalo originales y reutilizables.

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