Siete de cada diez profesores se han planteado dejar la docencia

· Los profesores españoles ponen de manifiesto una percepción generalizada de falta de reconocimiento social, escaso respaldo institucional e insatisfacción laboral, según se desprende del ‘IX Informe Young Business Talents: La visión del profesor’

· “Hoy en día lo que más pesa para que un docente llegue a plantearse abandonar la profesión no es la falta de vocación, sino factores estructurales: ratios elevadas en las aulas, falta de personal, sobrecarga burocrática y una pérdida progresiva de reconocimiento social. Cuando el esfuerzo diario no va acompañado de unas condiciones mínimamente dignas, incluso las vocaciones más firmes se resienten”, señala la profesora Cristina Vázquez Andión

· El 80% de los docentes cree que sus alumnos no están preparados para la vida laboral, una cifra que se ha visto incrementada con respecto al año anterior y que refuerza la necesidad de introducir cambios estructurales

· Entre las medidas para mejorar la educación los docentes destacan: una formación más personalizada y la reducción de ratios, una mayor estabilidad legislativa y una formación más práctica en el aula

· Más de un tercio de los docentes considera que la situación del abandono escolar ha mejorado en los últimos años, pero identifican como principales causas la pérdida de la cultura del esfuerzo y de la tolerancia a la frustración o el excesivo tiempo dedicado a los teléfonos móviles

Madrid, 29 de enero de 2026.- La figura del profesor atraviesa un momento de especial complejidad en España. Más de dos tercios de los docentes (68,5%) se han planteado en algún momento abandonar la docencia, según se desprende del ‘IX Informe Young Business Talents: La Visión del Profesor’, elaborado por ABANCA y Praxis MMT, que recoge la opinión de docentes de toda España sobre la situación de la educación.

Los profesores españoles ponen de manifiesto una percepción generalizada de falta de reconocimiento social, escaso respaldo institucional e insatisfacción laboral. “Hoy en día, lo que más pesa para que un docente llegue a plantearse abandonar la profesión no es la falta de vocación, sino factores estructurales: ratios elevadas en las aulas, falta de personal, sobrecarga burocrática y una pérdida progresiva de reconocimiento social. Cuando el esfuerzo diario no va acompañado de unas condiciones mínimamente dignas, incluso las vocaciones más firmes se resienten”, señala Cristina Vázquez Andión, profesora de Economía en el IES San Rosendo, en Mondoñedo (Lugo).

Según los datos arrojados en el informe, entre las principales dificultades a las que se enfrentan los docentes en la actualidad destacan la falta de interés de los alumnos, los continuos cambios en la normativa en materia de educación, y la falta de respeto a su figura. “La sociedad y las familias delegan mucha responsabilidad en la educación y en concreto en el docente, pero sin darle la autoridad o las herramientas necesarias. Cuando un alumno triunfa, se suele atribuir a su talento personal; cuando fracasa, se suele culpar al sistema o al profesorado. Si queremos mejores profesionales, debemos empezar por dar al profesor el prestigio y los medios que su responsabilidad merece. La sociedad debe entender que los jóvenes son los arquitectos del talento del futuro”, resalta Jesús Lubián Díaz, profesor de Economía en el Colegio Ntra. Sra. de la Merced y San Francisco Javier de Burgos.

A esta situación se suma una insatisfacción laboral generalizada, ya que dos tercios de los profesores (66,6%) no están conformes con su situación profesional actual. El informe revela que ocho de cada diez consideran que su profesión no está reconocida socialmente, una percepción que se ve agravada por la escasa sensación de respaldo institucional: casi el 70% de los docentes cree que no cuenta con el apoyo de las autoridades educativas, aunque algo más de la mitad (53%) sí percibe el respaldo de las familias de sus alumnos.

“Está claro que se trata de una profesión elegida principalmente por vocación, pero su frustración es razonable. La educación ha empeorado en los últimos años, los profesores no están suficientemente respaldados en su labor por la sociedad y por la administración, y les faltan herramientas. Todos debemos hacer un esfuerzo para cambiar esta situación. Buscamos lo mejor para nuestros hijos, pero muchas veces anteponemos que estén contentos hoy a los beneficios futuros de una buena educación. El resultado es que posiblemente no apoyamos lo suficiente la labor del profesorado y les restamos autoridad. Además, los gobernantes no les dan las herramientas para llevar a cabo su labor de forma efectiva y deberían atender a las necesidades educativas reales”, explica Nuño Nogués, director del IX Informe Young Business Talents: La visión del profesor.

A pesar de las dificultades a las que se enfrentan los profesores en la actualidad, el informe pone de relieve el fuerte compromiso del profesorado con su labor educativa: una inmensa mayoría (91%) volvería a elegir la carrera de profesor, aunque este dato ha disminuido tres puntos respecto al del año pasado. “Lejos de los grandes cambios que ha vivido la educación en los últimos años, volvería a elegir ser profesor sin dudarlo. Esta es una profesión que, cuando te apasiona, te atrapa desde el primer momento y te da una recompensa que pocas otras pueden ofrecer: el impacto real que tenemos en la vida de los alumnos, la satisfacción de ver cómo contribuyes a formar personas, incluso cuando a veces los resultados tardan en hacerse visibles”, explica Francisco J. Cespón Outeda, profesor de Economía y Matemáticas en el Colegio Montecastelo de Vigo.

La calidad de la educación empeora por séptimo año consecutivo

Preguntados por su satisfacción con respecto a la calidad de la educación en España, más de la mitad de los profesores españoles (59%) se muestran insatisfechos y el 54% considera que ha empeorado en los últimos años. En este sentido, el informe muestra cómo por séptimo año consecutivo ha aumentado el número de docentes que considera que la educación está empeorando.

“Ha empeorado especialmente el nivel de atención del alumnado y la paciencia para afrontar procesos de aprendizaje que requieren tiempo y constancia. En cuanto a aspectos a mejorar resaltaría la formación continua del profesorado. Esta debe ser rigurosa y útil en el aula; no se trata de acumular horas de cursos, sino de dedicar tiempo a una formación que realmente aporte al trabajo diario. Creo que cada centro debería contar con una persona encargada de decidir en qué áreas necesitan formarse los docentes, teniendo en cuenta tanto las necesidades del propio colegio como las de los profesores que trabajan en él”, afirma el profesor Francisco J. Cespón Outeda.

Además, la mitad de los profesores (50%) opina que los jóvenes españoles están peor preparados que los de otros países europeos. El 80% de los docentes cree que sus alumnos no están preparados para la vida laboral, una cifra que se ha visto incrementada en cinco puntos respecto al año anterior y que refuerza la necesidad de introducir cambios estructurales. “Los docentes percibimos esta falta de preparación porque se sigue haciendo mucho hincapié en la teoría memorística por encima de la resolución de problemas, una buena lectoescritura, promover en clase el pensamiento crítico o la toma de decisiones que facilitan la autogestión. Docentes y toda la comunidad educativa debemos ayudar a lograr las competencias personales, sociales, profesionales y emocionales: como el liderazgo, la gestión del estrés o el trabajo en equipo”, resalta el docente Jesús Lubián Díaz.

Educación más personalizada y mayor estabilidad legislativa

Entre las principales medidas para mejorar la educación, los docentes destacan: una educación más personalizada y la reducción de ratios, una mayor estabilidad legislativa y una formación más práctica en el aula, especialmente en áreas como economía, empresa y emprendimiento.

Los docentes coinciden en que “una mayor estabilidad en la legislación educativa es especialmente necesaria, ya que un sistema que cambia constantemente dificulta la consolidación de metodologías eficaces y genera incertidumbre”. “Desde mi experiencia, la medida más urgente es invertir en formación, tanto de los docentes como de las familias, y complementarlo con leyes educativas claras, estables y realistas, que estén por encima de intereses políticos y respondan a la realidad de las aulas”, añade Francisco J. Cespón Outeda.

Aunque la mayoría de los profesores (43%) valora positivamente la introducción de la tecnología, la mitad (53%) considera que su aplicación ha sido excesiva y poco equilibrada. “La tecnología en el aula es una herramienta maravillosa, siempre que se utilice en su justa medida. El problema no es la tecnología en sí, sino su uso indiscriminado y, en muchos casos, mal planificado. Falta formación tanto para los alumnos como para los profesores: en los primeros, el abuso de la tecnología puede perjudicar la atención, la comprensión profunda y el esfuerzo intelectual; en los segundos, la carencia de formación específica dificulta una integración realmente eficaz en el aula. El límite debería estar en que la tecnología sea un medio al servicio del aprendizaje, y no un fin en sí misma”, explica la profesora Cristina Vázquez Andión.

En este sentido, el informe refleja un amplio consenso sobre la importancia de reforzar la formación en economía, empresa y emprendimiento. Casi nueve de cada diez profesores harían obligatoria la formación en emprendimiento en los centros educativos. Asimismo, la práctica totalidad (98%) considera fundamental incluir contenidos de finanzas como un área de formación importante para los jóvenes, apostar por una formación más práctica como complemento a la teoría, e introducir herramientas prácticas como los simuladores empresariales para preparar mejor a los jóvenes para el mercado laboral.

“Unos conocimientos básicos de economía y finanzas son fundamentales para cualquier persona, ya que todos tendremos que gestionar nuestra economía personal. Además de la educación financiera, la educación en emprendimiento también es importante. Hasta un tercio de nuestros jóvenes se plantean en algún momento emprender, creando una empresa o siendo autónomos, por lo que es necesario darles una base desde jóvenes para que puedan dar el paso. En definitiva, una educación en estas áreas durante las últimas etapas educativas puede ayudar mucho a los jóvenes a gestionar mejor sus recursos y mejorar su calidad de vida”, analiza Nuño Nogués, director del Informe Young Business Talents.

Abandono escolar y falta de orientación

El informe también aborda la percepción del profesorado sobre el abandono escolar y la falta de orientación vocacional entre los jóvenes. En este sentido, una gran mayoría de los profesores pone de manifiesto que sus alumnos aún no saben a qué quieren dedicarse en el futuro, una circunstancia que, a su juicio, influye directamente en la desmotivación académica.

Los docentes alertan que una de las grandes carencias del sistema educativo es la orientación académica y profesional. “Muchos alumnos no saben a qué quieren dedicarse porque no consiguen ver la utilidad práctica de lo que aprenden en las distintas materias. Creo que deberíamos trabajar más en el aula las aplicaciones futuras de los contenidos, conectándolos con la vida real y el mundo laboral”, analiza Cristina Vázquez Andión, profesora de Economía en el IES San Rosendo, en Mondoñedo (Lugo).

Más de un tercio de los docentes considera que la situación del abandono escolar entre los jóvenes de 15 a 21 años ha mejorado en los últimos años, lo que supone un cambio de tendencia respecto a años anteriores. Los profesores identifican como principales causas de abandono la pérdida de la cultura del esfuerzo y de la tolerancia a la frustración, el excesivo tiempo dedicado a los teléfonos móviles, redes sociales y juegos online, así como el bajo interés por los estudios. En cuanto a la responsabilidad del abandono escolar, el profesorado sitúa el foco principalmente en los propios alumnos y sus familias, subrayando la importancia del entorno y del acompañamiento educativo en estas etapas clave de formación.

“Ojalá nos estemos acercando más a la realidad del siglo XXI, haciendo que el alumnado sienta que su tiempo en el aula realmente le está preparando para el futuro. Aun así, el abandono es muy alto y es responsabilidad de todos”, señala Jesús Lubián Díaz, profesor en el Colegio Ntra. Sra. de la Merced y San Francisco Javier de Burgos.

Para los profesores, los dos factores más importantes en el aprendizaje del alumnado son la motivación e interés de los alumnos, y la figura del profesor. Y respecto a la nueva prueba de acceso a la universidad que entró en vigor en el curso 2024-2025, el 64% de los profesores se muestra a favor.

Sobre el estudio

El objetivo del ‘IX Informe Young Business Talents: La visión del profesor’ es conocer la valoración que hace el profesorado español sobre diferentes cuestiones relativas a sus alumnos y a la educación en España. El trabajo de campo ha sido realizado entre los meses de septiembre y noviembre de 2025 a un total de 634 profesores de Educación Secundaria Obligatoria, bachillerato, y ciclos formativos de grado básico, medio y superior, cuyos alumnos participan en el programa educativo de formación empresarial Young Business Talents.

Esta investigación social ha sido promovida y realizada por ABANCA y Praxis MMT, organizadores del programa educativo Young Business Talents, el único proyecto realmente práctico de formación empresarial presente en los centros docentes, gracias al uso de simuladores de última generación y la gamificación. Este Informe sobre la visión del profesorado viene a complementar el que se realiza desde 2014, sobre los jóvenes preuniversitarios españoles, en el que se muestran las actitudes y tendencias de este grupo de población para dar a conocer la situación de la educación en España.

Para más información: www.youngbusinesstalents.com

Acerca de Praxis MMT (www.praxismmt.com)

Praxis MMT, empresa española líder en el desarrollo de simuladores empresariales y metodologías de formación práctica en gestión empresarial, lleva casi 30 años trabajando con universidades, escuelas de negocios y empresas de reconocido prestigio para formar a directivos y emprendedores de forma totalmente práctica, de forma experiencial. La compañía desarrolla simuladores de tercera generación que emulan mercados con precisión. En el año 2011 crea Young Business Talents, un programa educativo para que los estudiantes preuniversitarios puedan beneficiarse de una formación innovadora con la ayuda de simuladores empresariales que se ceden de manera gratuita a los centros docentes. De esta forma, a través de la gamificación, con esta herramienta formativa los alumnos pueden adquirir experiencia a través de poner en práctica los conocimientos teóricos aprendidos en clase.

Acerca de ABANCA (www.abanca.com)

ABANCA es un banco español con vocación ibérica. Cuenta con cerca de 900 oficinas en 11 países de Europa y América, más de 8.000 empleados y un volumen de negocio de más de 136.000 millones de euros. Su propuesta diferencial combina la atención personal con la operatoria a través de canales digitales y a distancia. ABANCA basa su actividad en el conocimiento de las necesidades del cliente y en un catálogo de productos y servicios sencillos, innovadores y transparentes. La especialización, la internacionalización y la sostenibilidad son otras señas de identidad de una entidad financiera situada entre las más solventes del sector en España. ABANCA cuenta con rating en la categoría A, el bloque de calificaciones más elevado de las agencias. Desde 2015 desarrolla un amplio programa de educación financiera en el que se incluyen actividades dirigidas a mejorar los conocimientos financieros de las personas, independientemente de su edad o de la etapa de la vida en la que se encuentren, y en este marco se encuadra su colaboración con el proyecto Young Business Talents.

