Siete entidades europeas firman un memorándum y consolidan el Clúster Dieta Mediterránea en Barcelona

Siete entidades de seis países europeos firman un memorándum de colaboración y consolidan el Clúster Dieta M - Fundación Dieta Mediterránea

(Información remitida por la empresa firmante)

Siete entidades de seis países europeos firman un memorándum de colaboración y consolidan el Clúster Dieta Mediterránea en Barcelona

Barcelona, 17 de noviembre de 2025.- En el acto celebrado en Barcelona, con motivo del XV Aniversario de la declaración de la Dieta Mediterránea como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO y organizado por la Fundación Dieta Mediterránea y el Ministerio de Cultura, representantes de Bulgaria, España, Italia, Grecia, Eslovenia y Portugal han firmado un Memorándum de colaboración.

Estos países han formado parte del proyecto europeo MedDiet Go, cuyo objetivo era impulsar el turismo sostenible y el desarrollo económico de las zonas rurales europeas.

Un Compromiso de Futuro

La firma de este Memorándum es un paso fundamental en la cooperación transnacional mediterránea. El documento formaliza el compromiso de todas las entidades participantes de seguir trabajando conjuntamente en la promoción de los valores de la Dieta Mediterránea y garantiza que las sinergias creadas durante el proyecto MedDiet Go no solo se mantengan, sino que se fortalezcan en los próximos años, estableciendo un marco de colaboración permanente entre instituciones, empresas y profesionales de los seis países.

El Clúster Dieta Mediterránea: Una Red Transnacional para el Desarrollo Rural

El principal logro del proyecto MedDiet Go es la consolidación del Clúster Dieta Mediterránea, diseñado para impulsar el emprendimiento en las zonas rurales y facilitar la conexión entre todas aquellas entidades, profesionales, empresas, productores y comunidades que trabajan bajo los valores de la Dieta Mediterránea.

Este clúster pretende fomentar el emprendimiento en las zonas rurales, creando oportunidades económicas sostenibles; conectar actores claves del sector agroalimentario, turístico y cultural de los territorios mediterráneos; compartir conocimientos y mejores prácticas, facilitando la innovación y el desarrollo; promocionar productos locales de calidad y posicionar los territorios mediterráneos como destinos turísticos sostenibles; e impulsar proyectos conjuntos que generen valor económico, social y cultural.

El Clúster Dieta Mediterránea se presenta como una plataforma viva de colaboración, capaz de adaptarse a las necesidades de los territorios y de generar oportunidades reales para las comunidades rurales de Europa.

La Reunión de Barcelona aúna esfuerzos por un turismo sostenible

Este encuentro en Barcelona ha supuesto la última reunión oficial del proyecto MedDiet Go, que se inició en enero de 2024. La coincidencia con la celebración del XV Aniversario de la Dieta Mediterránea como Patrimonio UNESCO ha añadido un significado especial al encuentro, reforzando el valor cultural y social de esta iniciativa.

Durante este período de tiempo, MedDiet Go ha trabajado en el desarrollo de herramientas y recursos para impulsar el turismo sostenible, apoyar el desarrollo económico de las comunidades rurales y promover la Dieta Mediterránea como modelo de vida saludable y sostenible, reconocida mundialmente por su contribución al bienestar de las personas y la sostenibilidad del planeta.

Las entidades participantes han aunado esfuerzos para enfrentar los desafíos planteados por los mercados globales y proteger el patrimonio cultural y natural de sus territorios.

La firma del Memorándum y la consolidación del Clúster Dieta Mediterránea demuestran que la cooperación transnacional no solo es posible, sino esencial para generar impacto real en las comunidades rurales de Europa. Este legado perdurará más allá del proyecto, garantizando que los valores de la Dieta Mediterránea continúen inspirando un desarrollo económico sostenible, saludable y respetuoso con el medio ambiente.

Sobre MedDiet Go

MedDiet Go es un proyecto financiado por el programa Interreg Euro-Med coordinado por la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Sevilla (CCSEV). Participan la Fundación Dieta Mediterránea (España), E-ZAVOD (Eslovenia), Regione Puglia (Italia), ELORIS (Grecia), Agência de Desenvolvimento Regional do Alentejo (Portugal) y Chamber of Commerce and Industry Vratsa (Bulgaria). El proyecto promueve un estilo de vida saludable basado en la Dieta Mediterránea con el objetivo de impulsar el desarrollo económico sostenible de las zonas rurales.

Emisor: Fundación Dieta Mediterránea

Contacto Comunicación:

María José Luna

Comunicación Fundación Dieta Mediterránea

luna@fundaciondietamediterrane a.org