Los siete materiales plásticos de SK chemicals son confirmados como compatibles con los procesos europeos de reciclaje

Se verificó su "compatibilidad total" con las corrientes de reciclaje de botellas PET, demostrando su reciclabilidad desde la etapa de diseño del material

(Información remitida por la empresa firmante)

Los materiales plásticos de SK chemicals han obtenido la verificación de su compatibilidad como materia prima para procesos de reciclaje en Europa.

SEÚL, Corea del Sur, 26 de mayo de 2026 /PRNewswire/ --SK chemicals anunció el 26 de mayo que su copoliéster ECOTRIA CLARO y su familia de productos SKYPET basados en PET han sido reconocidos por RecyClass, organismo europeo de evaluación de reciclabilidad, como reciclables dentro de la corriente de reciclaje de PET.

RecyClass es una iniciativa intersectorial sin fines de lucro creada para impulsar la economía circular de los plásticos en Europa. La organización opera un marco estructurado para evaluar y certificar la reciclabilidad de materiales plásticos de acuerdo con protocolos de evaluación y directrices de diseño.

En línea con el marco de RecyClass, SK chemicals obtuvo la Technology Approval (TA), una evaluación que verifica si un material, al introducirse en procesos reales de reciclaje, puede utilizarse de forma fiable como materia prima reciclada sin alterar las operaciones existentes. La TA sirve como un criterio clave para evaluar la compatibilidad de un material con el proceso de reciclaje cuando se utiliza como materia prima para plásticos reciclados posconsumo. Los materiales cuya compatibilidad con los procesos de reciclaje no ha sido verificada pueden provocar interrupciones en los procesos o degradación de la calidad, dificultando así el reciclaje efectivo.

Con este resultado, SK chemicals ha conseguido una validación autorizada del valor de su diversa cartera de poliésteres como materia prima para reciclaje, abarcando desde copoliésteres hasta PET y desde materiales reciclados hasta materiales vírgenes. Aunque los materiales reciclados suelen evaluarse en función de si contienen y en qué medida incorporan materia reciclada reprocesada a partir de residuos plásticos, la industria considera igualmente importante determinar si los residuos plásticos desechados pueden volver a procesarse como materia prima, como una medida esencial de reciclabilidad.

Por ejemplo, incluso si un material contiene PET reciclado al 100 %, no puede contribuir a una estructura circular continua si, tras su uso, no puede reciclarse nuevamente debido a problemas relacionados con el proceso y termina siendo desechado o enviado a vertederos. Por esta razón, los expertos destacan que construir un ecosistema de reciclaje sostenible requiere que los materiales cumplan dos condiciones: incorporar contenido reciclado (Recycled) y ser reciclables por sí mismos (Recyclable).

Ahn Jae-hyun, CEO de SK chemicals, declaró: "Esta verificación representa un reconocimiento oficial de la circularidad de nuestros materiales como materia prima de reciclaje, lo que constituye uno de los pilares de la estructura circular completa que estamos construyendo. Para establecer una economía circular sostenible, continuaremos acumulando experiencia técnica en reciclaje y fortaleciendo nuestra competitividad en toda la cadena de valor, desde la materia prima hasta la comercialización, al tiempo que ampliamos nuestra colaboración con clientes europeos y otras partes interesadas".

Los siete productos evaluados incluyen cinco productos copoliéster de la familia ECOTRIA CLARO y dos productos de la familia de uso general SKYPET. Los cinco productos ECOTRIA CLARO —ECOTRIA CLARO 100, ECOTRIA CLARO 200, ECOTRIA CLARO 300, ECOTRIA CLARO 100 CR50N y ECOTRIA CLARO 200 CR50N— recibieron la clasificación "Full Compatible", lo que indica que pueden reciclarse conjuntamente dentro del proceso de reciclaje de PET sin restricciones a lo largo de todo el flujo de trabajo. Los dos productos SKYPET, SKYPET BR y SKYPET BR-V, recibieron la clasificación "Limited Compatible", lo que significa que pueden reciclarse bajo determinadas condiciones de proceso.

Anteriormente, el año pasado, SK chemicals había obtenido la máxima calificación Class A de RecyClass mediante su Letter of Compatibility (LoC) para una botella PET fabricada con SKYPET CR, su PET reciclado circular. Esta evaluación analiza si el diseño estructural del envase es compatible con los procesos de reciclaje existentes y sirve como referencia para determinar si el envase puede procesarse sin problemas durante el reciclaje real. La botella incorporaba SKYPET CR BB y SKYPET CR BL.

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