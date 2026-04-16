(Información remitida por la empresa firmante)

- Sigenergy cotiza con éxito en la Bolsa de Hong Kong (HKEX) gracias al sólido respaldo de inversores globales de primer nivel

HONG KONG, 16 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Sigenergy Technology Co., Ltd. ("Sigenergy", código bursátil: 06656.HK) ha cotizado hoy con éxito en la Bolsa de Valores de Hong Kong (HKEX), lo que supone un hito importante en el desarrollo de la compañía. La empresa se posiciona como la primera compañía de "Almacenamiento Fotovoltaico Todo en Uno con IA" en cotizar en la HKEX.

Tony Xu, fundador y consejero delegado de Sigenergy, declaró: "Agradecemos sinceramente a nuestros inversores, socios, asesores, distribuidores e instaladores globales, así como a todos los empleados de Sigenergy, su confianza y apoyo. Esta salida a bolsa marca un nuevo punto de partida. Mantendremos nuestro compromiso con nuestra estrategia "Inteligencia Artificial en Todos los Sectores", seguiremos fortaleciendo nuestras capacidades en almacenamiento de energía e invertiremos en innovación para ofrecer soluciones más competitivas. Nuestro objetivo es crear valor a largo plazo para nuestros clientes, accionistas y socios, al tiempo que contribuimos a la industria y a la sociedad".

La salida a bolsa de Sigenergy recibió el pleno respaldo del capital global, incluyendo al fondo soberano de inversión líder mundial Temasek, e instituciones internacionales de gestión de activos de primer nivel como Goldman Sachs Asset Management, UBS Asset Management y BNP Paribas Asset Management. También atrajo a firmas de inversión destacadas como Hillhouse, CPE, Boyu Capital, Gaoyi Asset Management y Greenwoods Asset Management, así como a grandes fondos de seguros como CPIC y Fullgoal Fund.

Desde sus inicios, Sigenergy ha impulsado su entrada en el mercado mediante la innovación de productos, aprovechando el diseño modular y las tecnologías basadas en IA para expandirse a aplicaciones residenciales, comerciales, industriales y a gran escala. La compañía cuenta actualmente con más de 1.000 profesionales en todo el mundo y opera en más de 80 países y regiones, respaldada por una sólida red global de distribución y servicio. Gracias a su base principal de fabricación e I+D en China, Sigenergy continúa fortaleciendo sus capacidades en innovación, producción y distribución, consolidando así su posición competitiva en el mercado global.

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