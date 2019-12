COMUNICADO: SIGEP 2020: Vision Plaza, la alfombra roja internacional de pasteleros artesanos

Publicado 17/12/2019 10:49:22 CET

RIMINI, Italia, 17 de diciembre de 2019 /PRNewswire/ -- Sigep 2020 (Italia, Rimini, del 18 al 22 de enero, Expo Centre https://en.sigep.it [https://en.sigep.it/]) organizado por medio de Italian Exhibition Group (IEG), presentará las ideas, tendencias e innovaciones globales en pastelería artesana en su Vision Plaza.

Un grupo de expertos supremos y de alfombra roja para los principales expertos del sector, Vision Plaza es uno de los corazones latentes de SIGEP, show internacional de servicio de alimentos de repostería que abarca más de 129.000 metros cuadrados, al que asisten 1.250 compañías exhibidoras y que cuenta con más de 1.300 eventos programados.

Vision Plaza disfruta de su asociación internacional con NDP Group, una compañía de consultoría de América con premisas disponibles en 27 ciudades de todo el mundo, siendo el punto de referencia de las macro-tendencias, sostenibilidad medioambiental, economía circular y mundo digital, además de las cadenas de producción más específicas del sector.

El debate de apertura "Future is now! The new global values of the sweet foodservice: experience, quality and sustainability" será el encargado de inaugurar SIGEP el sábado 18 de enero con un debate realizado entre los expertos externos de mercado mundiales con Bob O'Brien, vicepresidente senior mundial de servicios de alimentos NDP Group, Caterina Schiavon, socio-semiologista y socia de Kkien Turin y Alessandra Iovinella, directora administrativa en Milánde Future Brand, una compañía de consultoría mundial que incluye a expertos de estrategia, diseño, innovación y experiencia de marca.

Tras esto se estudiará de cerca el mercado de los helados en España y el papel de las cadenas de tiendas organizado por medio de Sistema Gelato, además de centrarse en la industria del café y tendencias de desayuno en Europa, sobre todo en Alemania, Francia, España y Reino Unido, con la participación de Jochen Pinsker, vicepresidente senior de servicio de alimentos para Europa de NDP Group.

El objetivo se pondrá en las tendencias mundiales en el sector del chocolate y las pastas durante el 19 de enero con dos eventos específicos y en el Coffee Sustainability Program organizado por medio de la SCA-Speciality Coffee Association.

El lunes 20 de enero será testigo de un avance de atención para las tendencias del café mundiales. Bob O'Brien, quién en nombre de la compañía, ha desarrollado varios de los mercados mundiales más importantes, como los de Canadá, Japón, España, Italia, China, Australia, Rusia, México, Brasil, Corea, Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido y Arabia Saudita, compartirá su conocimiento en SIGEP acerca de las principales últimas tendencias en términos de hábitos de café y su consumo.

Re--thinking sustainability de la IILA - la International Italo-Latin American Organization/CEFA ONLUS - presentará un análisis de sostenibilidad el día 22 de enero bajo el perfil económico, con Sarah Cordero-Pinchansky - secretaria socio-económica de la IILA, Alice Fanti - de la oficina de proyecto de CEFA Onlus, Moises Manuel Gomez - de la Miranda Earth University.

Detalles de contacto:Responsable de la oficina de prensa:Marco Forcellinimarco.forcellini@iegexpo.it[mailto:marco.forcellini@iegexpo.it]Coordinadora internacional e la oficina de prensa:Silvia Giorgisilvia.giorgi@iegexpo.it[mailto:silvia.giorgi@iegexpo.it] Teléfono +39-0541-744814

Sitio Web: https://en.sigep.it/