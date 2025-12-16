SIGEP 2026: 1.300 marcas y nuevos países

The SIGEP WORLD Exhibition Hall at Rimini Expo Centre - ITALIAN EXHIBITION GROUP/PR NEWSWIRE

(Información remitida por la empresa firmante)

-SIGEP 2026: 1.300 marcas, nuevos países y el lanzamiento de tres centros de innovación en servicios de alimentación

Del 16 al 20 de enero, SIGEP World regresa al Centro de Exposiciones de Rímini con un aumento del 28 % en expositores internacionales de 45 países

RIMINI, Italia, 16 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- SIGEP World – The World Expo for Foodservice Excellence, el Salón Internacional del Helado, Pastelería, Chocolate, Panadería, Pizza y Café, organizado por Italian Exhibition Group (IEG), volverá al Centro de Exposiciones de Rimini del viernes 16 al martes 20 de enero.

Un evento que exhibe productos y tecnologías y une la excelencia manufacturera, la innovación y los mercados internacionales: SIGEP World regresa con una superficie de exposición más amplia que nunca, con 1.300 marcas expositoras que traerán a Rímini lo mejor del Made in Italy, desde las cadenas de suministro tradicionales hasta las tecnologías más avanzadas.

Además de una sólida y destacada asistencia italiana, representada por empresas líderes en la cadena de suministro de servicios de alimentación, el componente internacional también será significativamente mayor, con un aumento del 28 %, con 45 países listos para acceder al mercado global de la dulce comida y la venta fuera del hogar.

En este panorama en constante expansión, un grupo de países destaca por su fortaleza industrial y capacidad de innovación, que, junto con Italia, impulsa las principales cadenas de suministro del sector. Alemania, España, Francia, China, Turquía, Bélgica, Polonia, Estados Unidos, Grecia y Dinamarca asistirán a la feria con tecnologías, ingredientes, productos y conocimientos técnicos capaces de influir en las tendencias y estrategias del mercado global.

Nuevas incorporaciones para la edición de 2026 se unirán a este escenario: Canadá, Arabia Saudí, Argelia, Ecuador, Estonia, Serbia, Singapur, Nepal y República Checa. La feria también contará con el Salón Nacional, los colectivos oficiales de los países que eligen SIGEP World como escaparate estratégico para sus productos estrella: Arabia Saudí, China, Ucrania y Brasil estarán presentes este año. El panorama internacional se completará con India, País Invitado en 2026.

CADENAS DE SUMINISTRO Y TRES NUEVOS CENTROS

En SIGEP World, las cadenas de suministro interactúan entre sí y reflejan una industria de servicios de alimentos que cambia rápidamente: las tecnologías de servicios de alimentos estarán presentes en el Kitchen Equipment Hub, un escaparate de soluciones que cambiarán la forma en que se producen, sirven y gestionan los alimentos; el Frozen Product Hub capturará el crecimiento de los alimentos congelados de calidad, convirtiéndose en un aliado estratégico para formatos y cadenas, mientras que los servicios digitales encontrarán un hogar en el nuevo Distrito Digital, donde el software, los pagos inteligentes y la robótica rediseñarán el trabajo tanto en el comedor como en la cocina.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2846590/SIGEP.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/723307/Italian_Exhibition_Group_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/sigep-2026-1-300-marcas-y-nuevos-paises-302643748.html