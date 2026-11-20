Informe “Global State of Scams 2026” - Global Anti-Scam Alliance

(Información remitida por la empresa firmante)

Global Anti-Scam Alliance y Outseer publican el informe "Global State of Scams 2026"

Madrid, 20 de noviembre de 2026.- La Global Anti-Scam Alliance (GASA), en colaboración con Outseer, ha publicado hoy el informe Global State of Scams 2026. Basado en una encuesta realizada a 58.900 adultos de 42 mercados, el informe analiza la frecuencia con la que las personas se encuentran con intentos de estafa, cómo reaccionan ante ellos y las consecuencias económicas y emocionales para los afectados.



En los últimos 12 meses, el 64 % de los adultos de todo el mundo se encontró con algún intento de estafa y el 9 % perdió dinero. Las estafas relacionadas con las compras, las inversiones y las promesas inesperadas de dinero figuraron entre las modalidades con las que las personas interactuaron con mayor frecuencia. En África, el 21 % de los adultos perdió dinero debido a una estafa, más del doble de la tasa mundial.



La investigación también pone de relieve las consecuencias emocionales de las estafas. Entre las personas que perdieron dinero, el 69 % declaró haber sufrido un impacto significativo o moderado en su bienestar mental, el 20 % señaló un aumento de las tensiones en el hogar y el 16 % afirmó que no pudo pagar gastos esenciales, como el alquiler o la compra de alimentos. Entre quienes no denunciaron la estafa ante ninguna organización, el motivo más habitual fue no saber dónde comunicar lo sucedido.



Casi siete de cada diez adultos (69 %) afirmaron confiar en su capacidad para reconocer una estafa. Sin embargo, el 55 % de quienes se encontraron con una interactuó con ella, y el 26 % de quienes interactuaron perdió dinero. Al preguntarles por qué había funcionado la estafa, una de cada tres personas que perdieron dinero señaló que la situación parecía convincente y realista.



Jorij Abraham, director general de GASA, declaró: "Casi dos tercios de los adultos de todo el mundo se encontraron con una estafa durante el último año y el 9 % perdió dinero. Uno de los principales desafíos a los que nos enfrentamos es que casi siete de cada diez adultos confían en su capacidad para reconocer una estafa, y sabemos que cuanto mayor es ese nivel de confianza, mayor es la probabilidad de ser víctima de una.



Para las personas afectadas, las consecuencias pueden ser importantes. Pueden traducirse en dificultades para pagar las facturas, ansiedad ante lo que pueda suceder después o problemas para contar lo ocurrido a sus familiares. Es necesario hacer más para detener las estafas antes de que las personas pierdan dinero y facilitar que quienes se hayan visto afectados puedan recibir ayuda".



Chris Willis, director de Marketing de Outseer, añadió: "El hecho de que el 57 % de las víctimas descubriera la estafa por sí mismo demuestra que una parte excesiva de la responsabilidad sigue recayendo sobre los consumidores. Los indicios de una estafa rara vez resultan evidentes cuando se analizan de forma aislada, pero las organizaciones de todo el ecosistema deben conectar la información disponible para identificar los riesgos con mayor antelación.



Las entidades financieras desempeñan un papel especialmente importante, ya que tienen la oportunidad de intervenir antes de que se produzcan pérdidas económicas. Resulta alentador que los consumidores quieran que actúen: el 71 % apoya que los bancos bloqueen, sin autorización previa, las transacciones de importes elevados sospechosas de estar relacionadas con estafas. El desafío actual para los bancos consiste en identificar el riesgo de estafa con la precisión suficiente para actuar de manera decisiva contra ellas".



El informe Global State of Scams 2026 pone de manifiesto la rapidez con la que las estafas pueden provocar pérdidas económicas. Una de cada cinco estafas se completó en el plazo de un día desde el primer contacto, y el 51 % de las personas que perdieron dinero afirmó que les había sucedido más de una vez.



Los resultados apuntan a la necesidad de detectar e interrumpir las estafas en fases más tempranas y ofrecer a las personas vías más claras para denunciar lo sucedido y obtener ayuda.



Consultar y descargar el informe completo Global State of Scams 2026.



Acerca de GASA

La Global Anti-Scam Alliance (GASA) es una organización sin ánimo de lucro que trabaja para proteger a los consumidores de todo el mundo frente a las estafas.



Reúne a responsables de políticas públicas, fuerzas y cuerpos de seguridad, organismos de protección del consumidor, organizaciones sin ánimo de lucro, entidades financieras, proveedores de telecomunicaciones, plataformas digitales y organizaciones de ciberseguridad para compartir conocimientos y desarrollar medidas de prevención de estafas.



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Acerca de Outseer

Outseer ayuda a las entidades financieras de todo el mundo a proteger a sus clientes frente al fraude y las estafas. Sus capacidades integrales permiten combatir las amenazas de phishing y suplantación de identidad, detectar la manipulación de clientes, prevenir pagos fraudulentos e identificar actividades relacionadas con cuentas utilizadas como mulas de dinero.



La plataforma All-Cause Fraud Prevention™ de Outseer combina inteligencia del comportamiento, señales transaccionales y contextuales con capacidades de toma de decisiones de nivel empresarial.



Este enfoque basado en inteligencia artificial ayuda a los bancos a identificar riesgos que los controles tradicionales contra el fraude podrían pasar por alto, lo que permite una detección más temprana, intervenciones más específicas y una mayor protección de los clientes sin generar obstáculos innecesarios.



Con la confianza de miles de clientes en más de 50 países, incluidas cientos de las mayores entidades financieras del mundo, Outseer protege más de 450 millones de cuentas y 120.000 millones de transacciones al año.



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Contacto

Nombre contacto: Metje van der Meer

Descripción contacto: Director de Marketing, Global Anti-Scam Alliance (GASA)

Teléfono de contacto: +31 6 34397174