La siguiente revolución de la inteligencia artificial no está en la tecnología, sino en el conocimiento - Comunicación & Marketing 3digits

(Información remitida por la empresa firmante)

El aprovechamiento de la experiencia, los procesos y la documentación interna se perfila como el principal factor diferencial en la nueva etapa de la IA empresarial.

La inteligencia artificial entra en una nueva fase: las empresas centran el foco en el gobierno del conocimiento y las arquitecturas híbridas.

La madurez de la IA desplaza el debate desde los modelos tecnológicos hacia la gestión del conocimiento, la sostenibilidad económica y la soberanía tecnológica.

Expertos del sector apuntan a que la próxima ventaja competitiva no dependerá de disponer de la mejor IA, sino de aprovechar mejor el conocimiento propio de cada organización.

Palma, 02 de septiembre de 2026. 3digits analiza la nueva etapa de madurez de la inteligencia artificial empresarial, marcada por desafíos que van más allá de la selección de modelos o plataformas tecnológicas. Tras varios años de rápida adopción de herramientas generativas y asistentes inteligentes, las organizaciones comienzan a centrar su atención en la gestión del conocimiento, la sostenibilidad económica y la soberanía tecnológica.

La conversación evoluciona ahora hacia cuestiones relacionadas con la gobernanza, la sostenibilidad económica, la protección del conocimiento corporativo y la capacidad de integrar la inteligencia artificial en procesos cada vez más críticos para el negocio.

"Estamos pasando de una fase de adopción tecnológica a una fase de madurez estratégica. La pregunta ya no es qué modelo utilizar, sino cómo integrar la inteligencia artificial dentro del negocio de forma sostenible y preparada para evolucionar con el tiempo", explica Javier Lavia, Software Analyst & Developer de 3digits.

La primera etapa de la inteligencia artificial empresarial estuvo marcada por la democratización del acceso a modelos avanzados a través de servicios cloud. Sin embargo, la creciente dependencia de estas tecnologías está llevando a muchas organizaciones a replantear aspectos relacionados con el control de la información, los costes operativos y la escalabilidad futura de sus proyectos.

El conocimiento corporativo gana protagonismo

A medida que los modelos de IA se vuelven más accesibles, el foco se desplaza hacia aquello que realmente diferencia a cada organización: su conocimiento interno.

Procedimientos, documentación técnica, experiencia acumulada, metodologías propias y conocimiento sectorial constituyen un patrimonio difícilmente replicable y cada vez más relevante para obtener valor de la inteligencia artificial.

"La verdadera ventaja competitiva ya no está en la IA que compra una empresa, sino en el conocimiento que es capaz de conectar con ella. Ese conocimiento acumulado durante años es mucho más difícil de replicar que cualquier tecnología", señala Lavia.

Las nuevas arquitecturas basadas en mecanismos de recuperación de información permiten precisamente conectar los modelos de IA con repositorios documentales corporativos, facilitando respuestas contextualizadas y adaptadas a la realidad de cada organización.

Del gobierno del dato al gobierno del conocimiento

La expansión de la inteligencia artificial también está impulsando una evolución de los modelos de gobernanza empresarial. Ya no se trata únicamente de proteger los datos, sino también de garantizar la calidad, trazabilidad y fiabilidad del conocimiento que utilizan los sistemas inteligentes.

"Las empresas necesitan evolucionar desde el gobierno del dato hacia el gobierno del conocimiento. No basta con almacenar información; es necesario garantizar que sea fiable, accesible y útil para apoyar la toma de decisiones", afirma el experto.

Este reto adquiere una especial relevancia en sectores regulados como la administración pública, la sanidad, la banca o la industria, donde la transparencia y la capacidad de auditoría serán factores clave en la adopción de la inteligencia artificial.

El futuro será híbrido

Otra de las tendencias emergentes es la evolución hacia arquitecturas híbridas, capaces de combinar servicios cloud con infraestructuras propias en función de criterios de seguridad, coste o cumplimiento normativo.

La evolución de los modelos Open Source y el aumento de la capacidad de procesamiento disponible están favoreciendo que cada vez más organizaciones valoren la ejecución local de determinadas cargas de trabajo.

"No habrá un único modelo de despliegue. El futuro será híbrido. Las organizaciones decidirán dónde ejecutar cada proceso en función de criterios de seguridad, rendimiento, coste o cumplimiento normativo", apunta Lavia.

Una decisión estratégica para la próxima década

La creciente madurez de la inteligencia artificial está obligando a las organizaciones a diseñar estrategias tecnológicas más flexibles y sostenibles. Conceptos como interoperabilidad, soberanía tecnológica, independencia de proveedores y gobierno del conocimiento comienzan a ocupar un lugar central en las hojas de ruta de transformación digital.

"La próxima revolución de la IA no llegará con modelos más grandes, sino con empresas capaces de gobernar mejor su conocimiento y convertirlo en una ventaja competitiva sostenible", concluye Javier Lavia, Software Analyst & Developer de 3digits.

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