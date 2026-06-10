Sika impulsa desde VALDESC el reciclaje de cerca de 40 millones de toneladas de materiales no pétreos

Sika pone en valor el reciclaje de los materiales no petreos - Sika

(Información remitida por la empresa firmante)

El consorcio fomenta la colaboración público-privada para dar respuesta a los retos de la circularidad en construcción, prestando atención al reciclaje de materiales complejos como los aislantes como las lanas o los yesos. Sika pone a disposición de los socios su conocimiento y ejerce como habilitador mediante el uso de su tecnología. La compañía reflexiona junto a Surge Ambiental, Cementos La Cruz y Tecnalia sobre los desafíos de esta iniciativa en un nuevo capítulo del videopodcast Desafío 30/50

Madrid, 10 de junio de 2026.- La transición hacia un entorno construido climáticamente neutro exige una transformación profunda del proceso constructivo, donde se debe tener en cuenta todo el ciclo de vida del edificio, desde su diseño hasta el fin de su vida útil, prestando especial atención a la revalorización, recuperación y reutilización de los recursos.



Sin embargo, este proceso es complejo y las tecnologías para su aplicación todavía se están desarrollando. "Con un volumen de generación de 40 millones de toneladas de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) al año, el verdadero desafío está en el reciclaje de soluciones no pétreas de alta complejidad técnica, como los plásticos técnicos, los yesos o las lanas aislantes" explica Jaime Moreno, investigador y gestor de proyectos en Tecnalia. "El reto ya no es solo reciclar, sino evitar que estos materiales terminen en el vertedero debido a su baja densidad, heterogeneidad o presencia de contaminantes, integrándolos de nuevo en la cadena de valor con plenas garantías técnicas".



De esta necesidad surge VALDESC, un proyecto de I+D+i financiado por la Comunidad de Madrid bajo un modelo de colaboración público-privada, en el que se integran un total de 11 socios estratégicos entre los que están Surge Ambiental, Tecnalia, Cementos La Cruz y Sika y sobre el que se ha debatido en el último episodio del podcast Desafío 30/50.



Ecodiseño y un riguroso proceso de fabricación

Entre los principales problemas para avanzar en materia de circularidad en edificación está la dificultad para lograr un flujo de materiales homogéneos. La recuperación a pie de obra es compleja. Desde el punto de vista operativo y logístico, Juan Diego Berjón, jefe de servicios de gestión de residuos en Surge Ambiental señala que resulta imprescindible cambiar el paradigma actual, implementando el ecodiseño en las soluciones constructivas y planificando su futuro desmantelamiento.



Otro de los principales aspectos a abordar es el "mito de que los materiales de construcción fabricados a partir de materia prima reciclada tienen menos calidad", apunta Pilar Hidalgo, directora de Innovación de Cementos La Cruz, el control riguroso de los procesos permite demostrar que "los materiales basados en RCD no son sinónimo de baja calidad, superando incluso las prestaciones del producto de partida".



En este engranaje multifactorial, el papel del fabricante es el de actuar como el habilitador para que los residuos complejos se transformen en productos de utilidad y con viabilidad económica. "En SIKA participamos en muchas tareas ayudando con diferentes soluciones y como habilitador de procesos mediante aditivos de molienda, mejoradores del cemento y reductores de agua", explicaba Cristina Valverde, responsable de I+D de Hormigón en Sika España



Esta estrategia de circularidad se alinea de forma directa con las iniciativas globales de la compañía, destacando el marco y la tecnología de la campaña internacional Sika Circular Concrete, enfocada en cerrar el ciclo de vida del hormigón y promover la máxima eficiencia en el uso de materias primas secundarias a escala global.



El episodio completo se puede escuchar en las principales plataformas y en el canal de youtube de Sika.

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Emisor: Sika

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