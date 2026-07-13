Sika lanza un nuevo sistema SATE para acelerar la rehabilitación energética del parque edificado

Fachadas con SATE - Sika

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 13 de julio 2026.-Sikatherm Impact reduce fases de ejecución, optimiza recursos en obra y contribuye a mejorar la eficiencia energética de las fachadas. Inspirado en la eficiencia de la naturaleza, Sikatherm Impact combina altas prestaciones, durabilidad y menor impacto ambiental en una solución especialmente diseñada para la rehabilitación por el exterior

La rehabilitación energética del parque edificado se ha convertido en uno de los grandes retos económicos, sociales y medioambientales de España. Buena parte de las viviendas y edificios existentes fueron construidos antes de que las exigencias de eficiencia energética formasen parte de la normativa, lo que se traduce en mayores consumos, menor confort interior y una mayor vulnerabilidad frente al frío, el calor y el encarecimiento de la energía.



Actuar sobre la envolvente del edificio —y especialmente sobre la fachada— es una de las medidas más eficaces para reducir la demanda energética. Los Sistemas de Aislamiento Térmico por el Exterior, conocidos como SATE, permiten envolver el inmueble con una capa continua de aislamiento, corrigiendo puentes térmicos, mejorando el comportamiento del edificio tanto en invierno como en verano y evitando la pérdida de superficie útil en el interior de las viviendas.



Con el objetivo de dar respuesta a esta necesidad, Sika presenta Sikatherm Impact, su nuevo sistema SATE de nueva generación para aislamiento de fachadas. La solución está especialmente orientada a proyectos de rehabilitación por el exterior, aunque también puede aplicarse en obra nueva, y está indicada para edificios residenciales, hospitales, colegios, centros comerciales y otros usos terciarios.



"El reto de la rehabilitación no consiste solo en aislar mejor, sino en hacerlo de una forma más eficiente, más sencilla de ejecutar y con menor impacto ambiental. Sikatherm Impact responde precisamente a esa necesidad: mantiene las prestaciones que exige una fachada actual, pero simplifica el proceso y optimiza los recursos en obra", señala José María Gómez, responsable de Building Envelope de Sika.



Una de las principales innovaciones del nuevo sistema es la reducción del proceso de instalación. Frente a las siete u ocho capas habituales en los sistemas acrílicos tradicionales, Sikatherm Impact permite ejecutar el sistema en seis fases, al integrar varias funciones dentro de sus propios componentes. Esta simplificación permite reducir tiempos de trabajo, limitar el volumen de residuos y envases generados en obra y mejorar la productividad de las empresas instaladoras.



"En un mercado como el de la rehabilitación, donde conviven perfiles técnicos, económicos y de gestión, es clave explicar de forma sencilla qué aporta cada solución sin perder rigor. Con Sikatherm Impact queríamos trasladar una idea muy directa: innovar no siempre significa añadir más, sino integrar mejor. Es un sistema más eficiente porque concentra prestaciones y simplifica el proceso", señala Borja Moya, responsable de Marketing de Sika.



El sistema actúa como un escudo continuo sobre la fachada, contribuyendo a mejorar el comportamiento térmico del edificio y a prolongar su vida útil. Además, aporta resistencia frente a impactos, variaciones térmicas, envejecimiento o salinidad.



Desde el punto de vista ambiental, Sikatherm Impact optimiza el uso de materiales y reduce residuos en obra. Sus componentes de baja huella contribuyen a disminuir el impacto del sistema.



Con este lanzamiento, Sika refuerza su apuesta por soluciones constructivas orientadas a acelerar la rehabilitación energética del parque edificado, mejorar la eficiencia de los procesos de obra y facilitar una construcción más duradera, segura y responsable.







Emisor: Sika

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