Silicon Foundry y Kearney presentan 'The Collective // Supply Chain' para ayudar a las organizaciones

San Francisco, 19 de septiembre

El programa de inmersión proporcionará a los profesionales de la cadena de suministro información de primera línea, conectividad específica y oportunidades prácticas, permitiéndoles tomar decisiones estratégicas que refuercen y aceleren sus iniciativas en la cadena de suministro

Silicon Foundry, una empresa de asesoramiento en innovación propiedad de Kearney, ha anunciado hoy el lanzamiento de The Collective // Supply Chain, un programa anual basado en la membresía que proporciona a los profesionales de la cadena de suministro acceso a un flujo curado de ideas en tiempo real, una comunidad de pares ejecutivos, consultas de expertos, eventos exclusivos y una presencia en el corazón de Silicon Valley. The Collective // Supply Chain aborda los retos de navegar por las interrupciones de la cadena de suministro moderna, optimizar procesos e integrar tecnologías avanzadas para lograr la excelencia operativa.



La reciente encuesta del COO Innovation Radar de Kearney reveló que más del 90% de las empresas aumentaron sus presupuestos de innovación el año pasado. Existen oportunidades de alto rendimiento en toda la cadena de suministro, siendo los casos de uso de la tecnología logística los que ofrecen un mayor rendimiento, por término medio. Las empresas con mejores resultados obtuvieron rendimientos de entre 5 y 6 veces en estas inversiones en recursos.



Sin embargo, las cadenas de suministro se enfrentan inevitablemente a una amplia gama de desafíos debido a las interrupciones físicas y digitales. Los persistentes problemas de pandemias, el aumento de las tensiones geopolíticas y la dinámica cambiante de la oferta y la mano de obra alimentan la incertidumbre económica, así como el aumento de los costes y las dificultades de la demanda. Aunque las nuevas soluciones de automatización e inteligencia artificial han mejorado la eficiencia, requieren nuevas competencias y adaptaciones. Las inversiones digitales aisladas en entornos complejos causan retrasos en los procesos y obstaculizan las capacidades de datos, lo que resulta en perfiles de oferta y demanda desalineados y un impacto limitado en la toma de decisiones, la agilidad y la gestión de riesgos. The Collective // Supply Chain aborda estos retos informando y capacitando a los líderes de organizaciones selectas de primer nivel y con visión de futuro para identificar las últimas tendencias, las startups tecnológicas emergentes y las soluciones, lo que les permite diseñar e implementar estrategias de cadena de suministro preparadas para el futuro.



"Entendemos los desafíos únicos que existen en la definición y ejecución de las estrategias de la cadena de suministro, así como en la navegación por el universo de las nuevas tecnologías y servicios relevantes de startups e incumbentes por igual", dijo Neal Hansch, CEO de Silicon Foundry. "The Collective // Supply Chain se ha diseñado para reunir a profesionales e innovadores de la cadena de suministro con el fin de compartir puntos de vista, descubrir y evaluar nuevas soluciones y facilitar colaboraciones impactantes que impulsen sus negocios".



El socio de Silicon Foundry, Farzin Shadpour, que dirigirá el nuevo programa, aporta dos décadas de experiencia global en gestión de la cadena de suministro, capital riesgo e innovación corporativa. Su profunda experiencia en guiar a empresas de Fortune 500 a través de la transformación digital y las estrategias de inversión lo convierten en un activo clave.



"Estoy emocionado de unirme a Silicon Foundry y usar mi experiencia global para ayudar a las corporaciones a navegar por la innovación de la cadena de suministro", dijo Shadpour. "Colaborar con líderes de clase mundial para impulsar la transformación digital es lo que me atrajo a este papel, y estoy deseando apoyar a nuestros miembros en la adopción de nuevas tecnologías y desbloquear el crecimiento".



"El lanzamiento de The Collective // Supply Chain subraya nuestro compromiso de fomentar la innovación y la resiliencia en la gestión de la cadena de suministro en todos los mercados globales", dijo Evan Gutoff, Socio de Kearney. "A través de The Collective // Supply Chain, estamos equipando a los líderes con las herramientas y la inteligencia necesarias para impulsar el crecimiento sostenible".



El programa es ideal para altos directivos de operaciones, ejecutivos de fabricación, líderes de logística, ejecutivos de compras, equipos de finanzas y análisis y responsables de TI. Qué incluye:



• La Asamblea: Foros trimestrales de liderazgo de varios días de duración



• Descubrir y participar: Investigación a medida para identificar startups en áreas de interés.



• Serie de contenidos e ideas: Informes mensuales que destacan las tendencias del sector, los mapas de mercado y las tecnologías emergentes.



• Consultas de expertos: Consultas personalizadas con expertos del sector de Kearney y Silicon Foundry.



• Serie de eventos exclusivos: Compromisos continuos que reúnen a empresarios, ejecutivos, inversores y homólogos del sector.



• Cumbre sobre el futuro de la cadena de suministro: Evento anual en el que se celebran debates de expertos, se crean redes de contactos y se ofrecen ideas estratégicas.







The Collective // Supply Chain es el primero de una serie de Colectivos previstos que se pondrán en marcha.







Sobre SILICON FOUNDRY:

Silicon Foundry, una empresa de Kearney, es una empresa de asesoramiento en innovación que cataliza oportunidades y acelera el cambio para ampliar la frontera de lo posible. La empresa ayuda a sus miembros a navegar por las nuevas tecnologías y los cambios del mercado, descubrir y comprometerse con líderes emergentes clave, y desbloquear oportunidades de adquisición, co-creación, inversión, asociación y clientes de alto impacto. Más información en www.sifoundry.com.



Sobre KEARNEY:

Kearney es una empresa líder mundial en consultoría de gestión. Durante casi 100 años, Kearney ha sido un asesor de confianza para directivos, organismos gubernamentales y organizaciones sin ánimo de lucro. Más información www.kearney.com.







