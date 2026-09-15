(Información remitida por la empresa firmante)

-Silkland lanza el H96, la primera serie de cables HDMI con certificación Ultra96 del mundo disponible para consumidores a nivel global

El Silkland H96 se estrena en dos longitudes con certificación individual —2 m y 3 m—; cada unidad incluye la etiqueta oficial Ultra96 escaneable.

NUEVA YORK, 15 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- Silkland, la marca de conectividad que prioriza las certificaciones, ha anunciado hoy el Silkland H96, la primera serie de cables HDMI con certificación Ultra96 del mundo disponible para los consumidores.

Ambos modelos de lanzamiento —el S2705 de 2 metros y el S2707 de 3 metros, que cuentan con carcasas de aleación de aluminio y revestimiento de nailon de doble trenzado— ya están disponibles para su compra en silklandtech.com, con precios a partir de 32,99 dólares. Posteriormente se lanzarán otras longitudes.

Cada unidad lleva la etiqueta de certificación oficial Ultra96. Los compradores pueden escanear el código QR del embalaje para confirmar la marca, el modelo y la longitud certificada en el sitio web oficial de HDMI.

Registros de verificación:2m (S2705) — https://hdmi.org/verify/lbl/628a13d6-b013-437c-b37f-2507a581e1103m (S2707) — https://hdmi.org/verify/lbl/01bfe1f5-45fc-43d9-a602-6e1fe70d28bf

Una primicia en varias longitudes

El programa Ultra96 es la certificación de cable más rigurosa jamás realizada por HDMI LA, y requiere que cada modelo pase las pruebas en un centro de pruebas autorizado por HDMI Forum en cada longitud específica.

A 96 Gbps, la integridad de la señal se vuelve más difícil de mantener a medida que aumenta la longitud, por lo que el lanzamiento con dos longitudes certificadas individualmente el primer día es tanto un logro de ingeniería como una primicia en el mercado.

Duplica el ancho de banda de HDMI 2.1

El H96 admite resoluciones 4K a 240 Hz y 8K a 60 Hz sin compresión y con croma 4:4:4 completo (sin submuestreo). Mediante DSC, admite hasta 4K a 480 Hz, 8K a 240 Hz y 16K a 60 Hz.

También es compatible con el protocolo de indicación de latencia (LIP) de HDMI 2.2 para una sincronización precisa de audio y vídeo, además de VRR, ALLM, QMS y eARC. El H96 ofrece retrocompatibilidad con los dispositivos HDMI 2.1 actuales de 48 Gbps y está preparado para los dispositivos HDMI 2.2 de 96 Gbps previstos para 2027.

"Cada nueva generación de HDMI comienza con la misma pregunta: ¿está certificado y puedo comprarlo realmente?", afirmó Vincent, consejero delegado de Silkland. "Hoy, la respuesta a ambas preguntas es sí. El H96 no es un producto anunciado para un futuro próximo; ya cuenta con certificación y etiquetado, y está a la venta desde hoy mismo. Escanéelo usted mismo".

Este lanzamiento amplía el historial de hitos de certificación de Silkland, entre los que se incluyen el primer cable DP80 de 2 metros con certificación VESA y el primer cable USB4 de 80 Gbps y 1,5 metros con certificación USB-IF disponibles en Amazon.

Acerca de Silkland

Fundada en 2019, Silkland es una marca de conectividad de alta gama y miembro de VESA y USB-IF que presta servicios a jugadores, creadores y profesionales en 20 países.

HDMI, el logotipo de HDMI y Ultra96 son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de HDMI Licensing Administrator, Inc.

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