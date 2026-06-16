(Información remitida por la empresa firmante)

-La silla ergonómica LiberNovo Maxis Big & Tall debuta, desbloqueando un nuevo nivel de "estabilidad, amplitud y comodidad" para sentarse durante largos periodos

La serie Maxis ya está disponible, con precios a partir de 829 € con descuentos de lanzamiento.

HONG KONG, 16 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- La serie Maxis de LiberNovo sale a la venta hoy. Se trata de la primera línea de la marca diseñada desde cero para usuarios de tallas grandes, en lugar de ser una adaptación de una silla estándar. Está disponible en tres configuraciones, junto con dos nuevos modelos que se suman a la familia LiberNovo Omni.

Diseñado para el cuerpo, no adaptado para ajustarse

Maxis aborda los tres problemas que suelen afectar a las personas de mayor tamaño en las sillas estándar: muslos sin apoyo, reclinación inestable y falta de soporte a media tarde. El asiento de 52 cm se extiende completamente bajo los muslos. La espuma de densidad múltiple mantiene su forma en lugar de deformarse con el peso. El respaldo alto y el soporte cervical ajustable sujetan la columna y el cuello, con el soporte cervical ubicado a la altura del cuello en lugar de detrás de la cabeza. La estructura cuenta con la certificación BIFMA para soportar hasta 181 kg (399 lb) sobre una base de aleación de aluminio fundido a presión.

Reclinación que se mantiene bajo carga

Para personas de complexión robusta, la reclinación es el punto donde la mayoría de las sillas pierden estabilidad. El control de reclinación de cinco posiciones abarca desde 105° hasta 160°, y el soporte dinámico mantiene la estructura firme en cada posición, por lo que la silla permanece estable tanto si se sienta erguido para concentrarse en el trabajo, como si se reclina entre tareas o se reclina completamente durante una sesión prolongada.

Donde se gana su sustento

La misma estructura ofrece un rendimiento óptimo a lo largo de todo el día. Ocho horas en el escritorio, una tarde de descanso en casa, una maratónica sesión de videojuegos: Maxis está diseñado para brindar soporte firme y comodidad durante todo el proceso, no solo durante la primera hora.

Una alineación, para todos los públicos y presupuestos

Maxis se ofrece en tres configuraciones. La manual (829 €) incluye la estructura básica con cinco posiciones de reclinación y una base de aleación de aluminio. La eléctrica (1.079 €), disponible en grafito o glaciar, añade soporte lumbar eléctrico y función de estiramiento espinal para un ajuste preciso con solo pulsar un botón. La versión de alta gama, Airflow (1.269 €), incorpora la ventilación Active Airflow para usuarios que tienden a acalorarse. Dos actualizaciones de Omni llegan el mismo día: Omni SE, la versión manual de la plataforma Dynamic Ergonomics de LiberNovo, y Omni Pro, la versión totalmente eléctrica con soporte lumbar eléctrico, estiramiento espinal y Active Airflow. Entre ambas, la gama ahora cubre la mayoría de los tipos de cuerpo y la mayoría de los presupuestos.

Los precios de lanzamiento estarán vigentes desde hoy hasta el 31 de julio.

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