La silla para usuarios Big & Tall LiberNovo Maxis ofrece un nuevo nivel de estabilidad, amplitud y confort

Silla para usuarios Big & Tall LiberNovo Maxis - LiberNovo

(Información remitida por la empresa firmante)

La serie Maxis ya está disponible en Estados Unidos, Canadá y Europa, con precios a partir de 829 euros y descuentos de lanzamiento de hasta el 48 % sobre el precio de venta recomendado

Madrid, 17 de junio de 2026.- La serie Maxis de LiberNovo sale hoy a la venta. Se trata de la primera gama de la marca diseñada desde cero para usuarios Big & Tall, en lugar de ser una versión ampliada de una silla estándar. La serie se comercializa en tres configuraciones, junto con dos nuevas incorporaciones a la familia LiberNovo Omni.



Diseñada para el cuerpo, no simplemente ampliada para adaptarse

Maxis aborda tres problemas habituales que las personas de mayor tamaño encuentran en una silla convencional: muslos sin soporte adecuado, una reclinación que pierde estabilidad bajo peso y un apoyo que deja de ser cómodo a mitad de la jornada. El asiento de 52 cm proporciona soporte completo a los muslos. La espuma de densidad múltiple mantiene su forma en lugar de hundirse bajo carga. El respaldo alto y el soporte cervical ajustable sostienen la columna vertebral y el cuello, situando el apoyo en la zona cervical y no detrás de la cabeza. La estructura cuenta con certificación BIFMA para soportar hasta 181 kg (399 lb) y se apoya sobre una base de aleación de aluminio fundido a presión.



Una reclinación que mantiene la estabilidad bajo carga

En usuarios de mayor tamaño, la estabilidad durante la reclinación es uno de los puntos donde la mayoría de las sillas fallan. El sistema de reclinación de cinco posiciones permite ajustar el respaldo entre 105° y 160°, mientras que el soporte dinámico mantiene estable la estructura en cada fase del recorrido. De este modo, la silla permanece firme tanto al sentarse erguido para trabajar con concentración como al inclinarse hacia atrás entre tareas o reclinarse por completo durante sesiones prolongadas.



Donde realmente demuestra su valor

Esta construcción también ofrece ventajas a lo largo de toda la jornada. Ocho horas frente al escritorio, una tarde relajándose en casa o una maratón de videojuegos: Maxis está diseñada para proporcionar un soporte firme y mantener la comodidad durante todo el tiempo de uso, no solo durante la primera hora.



Una gama para todos los cuerpos y presupuestos

Maxis está disponible en tres configuraciones:



• Manual (829 €): incluye la estructura básica con reclinación de cinco posiciones y base de aleación de aluminio.



• Electric (1.079 €): disponible en los colores Graphite y Glacier, incorpora soporte lumbar motorizado y función de estiramiento de la columna vertebral ajustable mediante un botón.



• Airflow (1.269 €): la versión más avanzada, que añade ventilación activa del asiento Active Airflow para usuarios que tienden a acumular calor.



Ese mismo día también se lanzan dos novedades dentro de la gama Omni:



• Omni SE, la versión manual de acceso a la plataforma Dynamic Ergonomics de LiberNovo.



• Omni Pro, la versión totalmente eléctrica con soporte lumbar motorizado, función de estiramiento de la columna y sistema Active Airflow.



Con estas incorporaciones, la gama cubre ahora la mayoría de tipos de cuerpo y niveles de presupuesto.



Los precios de lanzamiento estarán vigentes desde hoy hasta el 31 de julio. Para realizar pedidos, visitar libernovo.com.

Contacto

Nombre contacto: Emilia Zhang

Descripción contacto: LiberNovo

Teléfono de contacto: +86 18309206008