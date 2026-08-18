(Información remitida por la empresa firmante)

- Silver Palace anuncia los detalles de su participación en la gamescom 2026 tras superar los 10 millones de preinscripciones a nivel mundial

Te esperan increíbles actividades en el stand de Silver Palace, que se reunirá con jugadores de todo el mundo en Colonia

SINGAPUR, 18 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Silver Palace, el juego de rol de acción de mundo abierto de Elementa desarrollado con Unreal Engine 5, hará su debut en la gamescom 2026 y en el Anime NYC 2026, y el equipo ya reveló detalles de las actividades que tendrán en sus stands. Antes de esto, la beta "Dichotomy" del juego concluyó exitosamente y las preinscripciones a nivel mundial ya superaron los 10 millones.

Lo más destacado del stand en la gamescom

En la gamescom 2026, Silver Palace tendrá un stand especial con varias zonas interactivas, como un área de demostración jugable, un escenario, un lugar para tomarte fotos y una zona de productos oficiales. Podrás disfrutar de un montón de actividades, como presentaciones especiales en el escenario, invitados especiales, sesiones de fotos temáticas, encuentros de cosplay y experiencias de juego en vivo. Durante el evento, quienes completen ciertas actividades, como registrarse ahí mismo, compartir en redes sociales, preinscribirse y participar en sesiones de juego, podrán recibir recompensas exclusivas, como un conjunto de detective, juegos de posavasos sorpresa, tarjetas con ilustraciones y mucho más.

Presentaciones en el escenario y actividades con invitados en la gamescom

El equipo organizará eventos especiales en el escenario durante toda la exposición, con la participación de invitados especiales, sesiones interactivas de juego y minijuegos para divertirse. Se realizarán cuatro presentaciones temáticas en el escenario al día, con presentaciones en vivo de bandas y muestras de baile para ponerle energía al lugar. Entre las actividades adicionales habrá videos promocionales, muestras de personajes de cosplay y momentos para tomarte fotos con los artistas, lo que brindará una experiencia inmersiva de Silver Palace.

Cosplayers y sesiones de fotos en la gamescom

La icónica escultura del carruaje de calabaza de la escena de la batalla final contra Cenicienta cobrará vida, y también habrá un área temática dedicada a las fotos en el stand. Habrá cosplayers profesionales que interpretarán a los queridos personajes de Silver Palace: Detective, Cenicienta, Alf, Rosa Carmesí, Lorin, Argos y más. Tendrás la oportunidad de interactuar con los cosplayers y tomarte fotos inolvidables.

Ubicación del stand en la gamescom

El stand de Silver Palace estará ubicado en el pabellón 6, stand C021, Koelnmesse, Alemania.

Información sobre el stand de Anime NYC

Además, Silver Palace también estará presente en el Anime NYC, donde el equipo tiene preparadas varias actividades presenciales para los asistentes. Los jugadores de Nueva York tendrán la oportunidad de vivir de primera mano el encanto único de Silver Palace.

Duración del evento: del 20 al 23 de agosto de 2026Ubicación: Centro de convenciones Javits (445 11th Ave, Nueva York, NY 10001)Stand: Stand 2011

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