Silver Tiger anuncia una estimación actualizada de recursos minerales del proyecto de plata-oro El Tigre

Madrid, 12 de septiembre

Se basa en información y datos suministrados por Silver Tiger, y fue realizada por Yungang Wu, P.Geo. y Eugene Puritch, P.Eng., FEC, CET de P&E Mining Consultants Inc. de Brampton, Ontario

Silver Tiger Metals Inc. (TSXV:SLVR)(OTCQX:SLVTF) ("Silver Tiger" o la "Corporación") se complace en anunciar una estimación actualizada de recursos minerales ("ERM") para su proyecto El Tigre de plata-oro de alta ley, 100% de su propiedad (el "Proyecto" o "El Tigre") ubicado en Sonora, México. Esta MRE actualizada se basó en información y datos suministrados por Silver Tiger, y fue realizada por Yungang Wu, P.Geo. y Eugene Puritch, P.Eng., FEC, CET de P&E Mining Consultants Inc. de Brampton, Ontario.



Destacan:



• Aumento del 84% en onzas de plata equivalente ("AgEq") Indicadas con respecto al recurso mineral inicial de septiembre de 2017, con un aumento del 3% en la ley de AgEq



• Aumento del 257% en onzas AgEq inferidas desde el recurso mineral inicial de septiembre de 2017, con un aumento del 13% en la ley AgEq



• Recursos minerales indicados de El Tigre limitados a un pozo de 61,4 millones de onzas (Moz) AgEq con una ley de 44 g/t AgEq contenidas en 43,0 millones de toneladas ("Mt")



• Los recursos minerales inferidos de El Tigre, limitados al tajo, ascienden a 20,0 Moz AgEq con una ley de 54 g/t AgEq, contenidos en 11,5 Mt



• Recursos minerales indicados fuera de la mina El Tigre de 20,8 Moz AgEq con una ley de 279 g/t AgEq contenidos en 2,3 Mt



Los recursos minerales indicados se estiman en 46,4 Mt con una ley de 25 g/t de plata, 0,39 g/t de oro, 0,01% de cobre, 0,03% de plomo y 0,06% de zinc (0,77 g/t AuEq). La estimación actualizada de recursos minerales incluye recursos minerales indicados de 37,2 Moz de plata, 575 koz de oro, 9,4 Mlb de cobre, 35,5 Mlb de plomo y 64,3 Mlb de zinc (1,1 Moz AuEq).



Los recursos minerales inferidos se estiman en 20,9 Mt con una ley de 78,4 g/t de plata, 0,56 g/t de oro, 0,04% de cobre, 0,13% de plomo y 0,22% de zinc (1,79 g/t AuEq). La estimación actualizada de recursos minerales incluye recursos minerales inferidos de 52,6 Moz de plata, 374 koz de oro, 18,1 Mlb de cobre, 59,7 Mlb de plomo y 103,4 Mlb de zinc (1,2 Moz AuEq).



Evaluación económica preliminar

Como se anunció anteriormente, Silver Tiger espera entregar su PEA durante septiembre de 2023.



Glenn Jessome, Presidente y Consejero Delegado, declaró: "me gustaría dar las gracias a nuestro equipo técnico y a nuestros consultores externos por esta estimación positiva de los recursos minerales. El descubrimiento de las zonas de esquistos y sulfuros, el aumento del tonelaje en las vetas y la mayor delineación del tajo abierto han incrementado en gran medida los recursos minerales y la ley desde nuestro último informe técnico publicado. Ahora hemos delineado aproximadamente 37,2 millones de onzas de plata y 575 mil onzas de oro en la categoría Indicada, y 52,6 millones de onzas de plata y 374 mil onzas de oro en la categoría Inferida". El Sr. Jessome declaró además: "una vez concluida con éxito esta ERM, centramos ahora nuestra atención en los aspectos económicos. Como anunciamos anteriormente, esperamos entregar nuestro PEA en el cuarto trimestre de 2023. Este próximo hito supondrá la transición de Silver Tiger de explorador a promotor. Esta transición podría aumentar significativamente el valor para los accionistas".



Se está elaborando un informe técnico sobre la estimación actualizada de recursos minerales de conformidad con el Instrumento Nacional 43-101 ("NI-43-101"), que estará disponible en el sitio web de la empresa y en SEDAR.



Metodología de estimación de recursos minerales - Proyecto El Tigre

En la estimación de recursos minerales se utilizó un total de 482 barrenos (124.851 metros) y 3.160 muestras de superficie y de canal de galería (6.473 metros). Las muestras históricas de virutas subterráneas de la mina El Tigre, por un total de 16.319, se utilizaron únicamente para definir los límites de las vetas y no para estimar la ley.



P&E Mining Consultants Inc. ("P&E") colaboró con el personal de Silver Tiger para desarrollar los modelos de mineralización, las estimaciones y los criterios de información para los recursos minerales de El Tigre. Los modelos de mineralización fueron desarrollados inicialmente por Silver Tiger y fueron revisados y modificados por P&E. Un total de veintitrés dominios mineralizados individuales han sido identificados mediante perforación y muestreo de superficie. Los contornos de los halos y vetas bajo la superficie de 0 a 100 m fueron influenciados por la selección de material mineralizado por encima de 0,3 g/t AuEq, mientras que se aplicó 1,0 g/t AuEq para las vetas >100 m bajo la superficie que demostraron continuidad zonal litológica y estructural a lo largo del rumbo y buzamiento descendente.



Personas cualificadas

Dave Duncan, P. Geo., Vicepresidente de Exploración de Silver Tiger, Charles Spath, P. Geo., Vicepresidente de Servicios Técnicos de Silver Tiger, y Eugene Puritch, P.Eng., FEC, CET, Presidente de P&E Mining Consultants son las Personas Cualificadas según se definen en el Instrumento Nacional 43-101. El Sr. Duncan, el Sr. Spath y el Sr. Puritch han revisado y aprobado la información científica y técnica de este comunicado de prensa.







