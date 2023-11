Silver Tiger anuncia el informe técnico de los recursos minerales del proyecto de plata-oro El Tigre

(Información remitida por la empresa firmante)

Halifax, 30 de octubre de 2023. (PARTE 1)

Los recursos minerales del proyecto El Tigre pueden explotarse tanto a cielo abierto como por métodos subterráneos. Los recursos minerales inferidos fuera de la mina, con una ley de corte de 263 g/t AgEq (3,5 gpt AuEq), contienen 32,4 Moz de onzas AgEq con una ley de 400 g/t AgEq en 2,5 Mt

Silver Tiger Metals Inc. (TSXV:SLVR y OTCQX:SLVTF) ("Silver Tiger" o la "Corporación") se complace en anunciar la presentación de un Informe Técnico y una Estimación de Recursos Minerales ("ERM") actualizada para su Proyecto El Tigre (el "Proyecto" o "El Tigre") de alta ley de plata-oro, 100% de su propiedad, ubicado en Sonora, México. El Informe Técnico apoya la divulgación científica y técnica en el comunicado de prensa de la Compañía de fecha 12 de septiembre de 2023, anunciando los resultados de una Estimación de Recursos Minerales actualizada en el Proyecto El Tigre. El Informe Técnico está disponible en www.sedarplus.ca bajo el perfil de la Compañía.



Destacan:



• Además de los trabajos de exploración realizados, se estableció el siguiente objetivo de exploración 7 a 9 millones de toneladas con 3,0 a 3,5 g/t AuEq para 675 koz a 1 Moz AuEq



• Aumento del 84% en Onzas de Plata Equivalente ("AgEq") Indicadas con respecto al Recurso Mineral inicial de septiembre de 2017, con un aumento del 3% en la ley de AgEq



• Aumento del 257% en onzas AgEq inferidas desde el recurso mineral inicial de septiembre de 2017, con un aumento del 13% en la ley AgEq



• Recursos minerales indicados de El Tigre limitados a un pozo de 61,4 millones de onzas (Moz) AgEq con una ley de 44 g/t AgEq contenidas en 43,0 millones de toneladas ("Mt")



• Los recursos minerales inferidos de El Tigre, limitados al tajo, ascienden a 20,0 Moz AgEq con una ley de 54 g/t AgEq, contenidos en 11,5 Mt



• Recursos minerales indicados fuera de la mina El Tigre de 20,8 Moz AgEq con una ley de 279 g/t AgEq contenidos en 2,3 Mt



• Recursos minerales inferidos fuera de la mina El Tigre de 69,8 Moz AgEq con una ley de 235 g/t AgEq contenidos en 9,2 Mt



• Los recursos minerales indicados fuera de la mina, con una ley de corte de 263 g/t AgEq (3,5 gpt AuEq), contienen 12,8 Moz de onzas AgEq con una ley de 484 g/t AgEq en 0,8 Mt;







Glenn Jessome, Presidente y CEO, declaró: "Con el Informe Técnico y la Estimación de Recursos Minerales ya finalizados y archivados, volvemos rápidamente nuestra atención a la economía de El Tigre y entregaremos nuestro PEA a principios de noviembre." El Sr. Jessome continuó: "Lo que destaca en el Informe Técnico presentado, no divulgado previamente, es el Potencial de Exploración. El Informe Técnico establece un Objetivo de Exploración para El Tigre de 7 a 9 millones de toneladas a 3,0 a 3,5 g/t AuEq para 675.000 onzas a 1 millón de onzas AuEq. Comenzaremos inmediatamente el proceso de perforación de estas importantes onzas adicionales potenciales".



Los recursos minerales indicados se estiman en 46,4 Mt con una ley de 25 g/t de plata, 0,39 g/t de oro, 0,01% de cobre, 0,03% de plomo y 0,06% de zinc (0,77 g/t AuEq). La Estimación Actualizada de Recursos Minerales incluye Recursos Minerales Indicados de 37,2 Moz de plata, 575 koz de oro, 9,4 Mlb de cobre, 35,5 Mlb de plomo y 64,3 Mlb de zinc (1,1 Moz AuEq).



Los recursos minerales inferidos se estiman en 20,9 Mt con una ley de 78,4 g/t de plata, 0,56 g/t de oro, 0,04% de cobre, 0,13% de plomo y 0,22% de zinc (1,79 g/t AuEq). La Estimación Actualizada de Recursos Minerales incluye Recursos Minerales Inferidos de 52,6 Moz de plata, 374 koz de oro, 18,1 Mlb de cobre, 59,7 Mlb de plomo y 103,4 Mlb de zinc (1,2 Moz AuEq).



Potencial de exploración - Proyecto El Tigre

Además de los trabajos de exploración realizados, se estableció el siguiente objetivo de exploración de El Tigre: 7 a 9 millones de toneladas con 3,0 a 3,5 g/t AuEq para 675 koz a 1 Moz AuEq*.



*Las cantidades y leyes potenciales de los objetivos de exploración son de naturaleza conceptual. No ha habido suficiente trabajo realizado por una persona cualificada para definir estas estimaciones como recursos minerales. La empresa no trata estas estimaciones como recursos minerales, y los lectores no deben depositar una confianza indebida en ellas. Incluso con trabajo adicional, no hay certeza de que las estimaciones se clasifiquen como Recursos Minerales. Además, no hay certeza de que estas estimaciones sean económicamente recuperables.



Evaluación Económica Preliminar Silver Tiger espera ahora entregar su Evaluación Económica Preliminar en noviembre de 2023.



