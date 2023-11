Silver Tiger anuncia un PEA con un VAN de 287 millones de dólares para la parte a cielo abierto del proyecto

(Información remitida por la empresa firmante)

Halifax, 2 de noviembre de 2023.

El Valor actual neto (VAN) después de impuestos (utilizando un tipo de descuento del 5%) de 287 millones de dólares, con una TIR después de impuestos del 55,8% y un plazo de amortización de 1,7 años (caso base). Se estima en 13 años de vida útil de la mina para recuperar un total de 60 millones de onzas equivalentes de plata ("AgEq") o 776.000 onzas equivalentes de oro ("AuEq"), de las cuales 16 millones de onzas de plata y 571.000 de oro

Silver Tiger Metals Inc. (TSXV:SLVR)(OTCQX:SLVTF) ("Silver Tiger" o la "Corporación") se complace en anunciar una Evaluación Económica Preliminar ("PEA" por sus siglas en inglés) para su Proyecto de plata-oro El Tigre (el "Proyecto" o "El Tigre"), 100% de su propiedad, ubicado en Sonora, México. El PEA se centra en los aspectos económicos de la explotación convencional a cielo abierto de la Zona de Mineralización Stockwork definida en el MRE actualizado publicado el 12 de septiembre de 2023.



Los aspectos más destacados del PEA, con un precio base de la plata de 23,75 $/oz y un precio del oro de 1.850 $/oz, son los siguientes (todas las cifras en dólares estadounidenses, a menos que se indique lo contrario):



• Flujo de caja total del proyecto no descontado después de impuestos de 445 millones de dólares



• Costes de capital iniciales de 59 millones de dólares, incluidos 7,7 millones de dólares en costes de contingencia, durante un período previsto de construcción de 12 meses, capital de expansión de 33 millones de dólares y costes de capital de mantenimiento de 31 millones de dólares durante la vida útil de la mina ("LOM")



• Costes de explotación en metálico medios a largo plazo de 803 $/oz AuEq y costes totales de mantenimiento ("AISC") de 843 $/oz AuEq o Costes de explotación en metálico medios a largo plazo de 10 $/oz AgEq y costes totales de mantenimiento ("AISC") de 11 $/oz AgEq.



• Producción media anual de aproximadamente 4,6 millones de oz AgEq o 59.000 oz AuEq.



Glenn Jessome, Presidente y CEO, declaró: "Estamos muy satisfechos con el trabajo realizado por nuestros consultores y nuestro equipo técnico en el PEA para el tajo abierto en El Tigre. El tajo abierto ofrece una economía robusta con un VAN de US$287 millones y flujos de caja sustanciales después de impuestos de US$445 millones". El Sr. Jessome continuó: "Este es un punto crucial para nuestra empresa, ya que ahora tenemos un camino claro hacia adelante para completar rápidamente un PFS y tomar una decisión de construcción para el tajo abierto. La mina a cielo abierto es de buena ley, tiene una franja baja, bancos amplios y una metalurgia excepcional. Con parámetros tan positivos y con nuestro nuevo Vicepresidente de Operaciones Francisco Albelais, un experto de carrera en la construcción de grandes minas de lixiviación en pilas en México, confiamos en que podremos avanzar muy rápidamente en la parte de tajo abierto del proyecto." El Sr. Jessome concluyó "El tajo abierto es sólo un componente de El Tigre, ya que también hemos entregado recientemente más de 90 millones de onzas equivalentes de plata en el subsuelo en la Estimación de Recursos Minerales y revelado un Objetivo de Exploración que establece de 7 a 9 millones de toneladas a 225 a 265 g/t AgEq para 50 a 75 millones de onzas equivalentes de plata. La empresa también seguirá trabajando en este importante recurso mineral subterráneo y avanzará hacia un PEA".



Resumen de la evaluación económica preliminar

El PEA fue preparado por los consultores independientes Micon International Limited ("Micon"), con el trabajo de pruebas metalúrgicas completado por la oficina de Lakefield de SGS Canada Inc. ("SGS") y el diseño y cálculo de costes de la planta de proceso por D.E.N.M. Engineering Ltd., y la gestión medioambiental y de permisos dirigida por CIMA México. A continuación se presentan tablas y figuras que muestran los principales supuestos, resultados y sensibilidades.



Costes de capital y explotación

El proyecto El Tigre se ha concebido como una explotación minera a cielo abierto con una tasa de procesamiento inicial de 7.500 toneladas por día durante los años 1 a 3, que aumentará a 15.000 toneladas por día en el año 5, tras un año de construcción.



La planta de procesamiento consta de tres (3) etapas de trituración convencionales hasta un tamaño óptimo de trituración de -3/8 pulgadas. El material triturado se transportará y cargará en las zonas de las pilas revestidas. Una serie de sistemas de bombeo y tuberías permitirán la irrigación del material apilado y la posterior producción de solución preñada que fluirá hasta el estanque de embalse correspondiente. La solución preñada se bombeará a la instalación de recuperación que consiste en el proceso Merrill-Crowe (precipitación de zinc) y la refinería para producir el doré de oro y plata para su comercialización. La solución estéril del proceso se reciclará (con adición de NaCN) y se bombeará de nuevo a la pila para su posterior lixiviación.



El suministro de agua a la planta de proceso procede de pozos superficiales cercanos y la empresa local de suministro eléctrico instalará una nueva red de alta tensión para abastecer las necesidades de energía del proceso y de la infraestructura. El capital de expansión incluye el coste de aumentar la capacidad de la planta de procesamiento de 7.500 toneladas diarias a 15.000 toneladas diarias, como se ha señalado.



Minería

La explotación a cielo abierto se contratará y se llevará a cabo mediante perforación y voladura, seguida de carga convencional y transporte por camión hasta las instalaciones de almacenamiento de roca estéril y la planta de procesamiento.



Metalurgia

SGS Lakefield de Ontario, Canadá, llevó a cabo un programa preliminar de pruebas metalúrgicas en muestras a cielo abierto. Los detalles de las pruebas se describieron en el anterior comunicado de prensa de Sliver Tiger del 24 de agosto de 2023. El programa incluyó trituración, rodillos de botella gruesos y pruebas de columnas compuestas en tamaños de trituración de 3/8 y 1/2 pulgada. Las muestras de lixiviación comprendieron muestras de núcleos de perforación que representan la Zona de Mineralización Stockwork del Recurso Mineral. Este programa de pruebas preliminares estimó recuperaciones metalúrgicas medias respectivas de oro y plata del 83,1% de Au y del 64,3% de Ag en la trituración de 3/8 pulgadas. Las pruebas de percolación también indicaron que no es necesario aglomerar el material triturado antes de cargarlo.



Recursos minerales subterráneos

Como se ha publicado anteriormente, la empresa también seguirá trabajando en este importante recurso mineral subterráneo y avanzará hacia la obtención de un PEA. Recursos Minerales Fuera de Tajo en El Tigre de 21 Moz AgEq con una ley de 279 g/t AgEq contenidos en 2.3 Mt y 70 Moz AgEq con una ley de 235 g/t AgEq contenidos en 9.2 Mt (Tabla 5). Para casos de sensibilidad de mayor ley, consulte el comunicado actualizado de MRE del 12 de septiembre de 2023.



Potencial de exploración

El potencial de exploración en el Proyecto El Tigre es sustancial con áreas prospectivas para la exploración tanto en profundidad como a lo largo del rumbo con el objetivo revelado de establecer de 7 a 9 millones de toneladas de 225 a 265 g/t AgEq para 50 a 75 Moz AgEq.



Acuerdo sobre derechos de superficie

La empresa es propietaria, libre de regalías, del 100% del paquete de tierras de 6.238 hectáreas que abarca la huella de la operación minera propuesta, sin presencia de ejidos. Además, la empresa controla 28.414 hectáreas de concesiones para realizar exploraciones a lo largo de 25 km de la Sierra Madres.



