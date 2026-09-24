SILVERCREST presenta la SILVERCREST Signature Collection junto a Andre Agassi

Una colección pensada para todo tipo de cocinados - SILVERCREST

(Información remitida por la empresa firmante)

Una nueva línea de productos que combina prestaciones profesionales, diseño atemporal y la pasión por la cocina del extenista. La colección estará disponible en exclusiva en las tiendas Lidl y en lidl.es a partir del próximo 5 de octubre

Madrid, 24 de septiembre de 2026.- Cocinar es mucho más que preparar comida, es un momento de creatividad, diversión y pasión. Fiel a su lema 'Innovador. Intuitivo. Fácil.', SILVERCREST presenta junto a Andre Agassi una nueva línea de productos exclusiva bajo el nombre 'SILVERCREST Signature Collection' que combina rendimiento profesional con un diseño atemporal. Tras el lanzamiento de la marca esta pasada primavera, SILVERCREST lleva ahora su colaboración con Andre Agassi, leyenda del tenis y gran apasionado de la cocina, al siguiente nivel.



La Signature Collection es una invitación a todos los aficionados de la cocina a perfeccionar sus habilidades desde casa con utensilios de alta calidad y descubrir su propio potencial culinario, siempre con la excelente relación calidad-precio que caracteriza a SILVERCREST.



Una calidad avalada por Andre Agassi

Quien conoce a Andre Agassi sabe que el ex tenista, ganador ocho veces de un Grand Slam, no hace las cosas a medias. Con SILVERCREST, Agassi lleva esa misma exigencia que le acompañó en la pista de tenis hasta la cocina. A través de su firma, presente en toda la colección, Andre Agassi garantiza de primera mano la calidad de los productos. Si antes apuntaba a la máxima precisión en cada golpe, el ex tenista ahora exige la máxima precisión en cada corte y cada tiempo de cocción.



"Para mí, la calidad no es negociable, ya sea en la pista o tras los fogones. Tanto una raqueta de tenis como una sartén tienen que convencerme de que se adaptan a mí y de que me ayudan de la mejor manera posible en mi día a día. Eso es precisamente lo que representa la SILVERCREST Signature Collection: combina prestaciones profesionales con un diseño que da gusto disfrutar", afirma Andre Agassi.



Una colección pensada para todo tipo de cocinados

La colección se centra en torno a tres productos que encarnan perfectamente la visión de Agassi. Entre ellos destaca la batidora de alto rendimiento, que elabora cremosos batidos de frutas y cremas de verduras a una impresionante velocidad de 40.000 revoluciones por minuto para disfrutar del sabor sin renunciar a nada. Un producto que en España estará disponible exclusivamente en lidl.es por 79,99 euros.



Para quienes disfrutan de freír y saltear, la colección también incluye una serie de sartenes y ollas de cobre. Además de ofrecer una estética moderna y en tendencia, este juego de ollas, cazuelas y sartenes garantiza una distribución perfecta del calor y una durabilidad que no deja lugar a dudas, con precios a partir de 22,99 euros.



La colección se completa con una serie de utensilios que se convertirán en los mejores aliados en la cocina, como los cuchillos con hoja de acero de Damasco, con mangos ergonómicos fabricados en madera de nogal que permitirán cortar cualquier ingrediente sin apenas esfuerzo y estarán disponibles en sets por sólo 27,99 euros. Les acompaña la tabla de cortar de roble macizo, que cuenta con patas antideslizantes y que se convertirá en un imprescindible en cualquier cocina, por sólo 21,99 euros.



La SILVERCREST Signature Collection junto a Andre Agassi estará disponible en exclusiva en las tiendas Lidl así como en lidl.es a partir del próximo lunes, 5 de octubre.



Sobre SILVERCREST

La marca SILVERCREST, disponible en las tiendas físicas de Lidl en España así como en lidl.es, destaca por ofrecer una tecnología práctica que facilita el día a día, ofreciendo la mejor relación calidad-precio. La marca cuenta con un amplio y versátil catálogo de pequeños electrodomésticos de cocina y hogar, utensilios de cocina, así como soluciones de almacenamiento y menaje. Con el objetivo de facilitar la vida a las personas a través de productos funcionales e intuitivos que respondan a sus necesidades, SILVERCREST ayuda a sus usuarios a poder destinar más tiempo a lo verdaderamente importante.



Más información en www.my-silvercrest.com.



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Contacto

Nombre contacto: Sara Jacue

Descripción contacto: Agencia local de haebmau AG (Alemania) para Lidl International.

Teléfono de contacto: 676045391



