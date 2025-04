Silverfort amplía su oferta de seguridad de identidad no humana (NHI) a la nube (1)

(Información remitida por la empresa firmante)

-Silverfort amplía su oferta de seguridad de identidad no humana (NHI) a la nube para una seguridad de identidad integral

Solo Silverfort protege todas las identidades humanas y no humanas en todos los entornos en una única plataforma: desde las identidades de los empleados hasta las identidades de las cargas de trabajo, cuentas de servicio, claves de acceso y tokens, ya sea en entornos locales, nativos de la nube o híbridos.

Detenga el movimiento lateral, descubra y visualice las conexiones entre personas y NHI en entornos híbridos, aplique la protección de las cuentas de servicio y obtenga recomendaciones prácticas para la solución

BOSTON, 28 de abril de 2025 /PRNewswire/ -- Silverfort, la empresa líder en seguridad de identidad, presentó hoy la protección ampliada de su producto de seguridad de identidad no humana (NHI), que incluye identidades basadas en la nube, cubriendo NHI en proveedores de identidad en la nube, infraestructura en la nube y aplicaciones SaaS. Con este anuncio, Silverfort integró con éxito las capacidades heredadas de la adquisición de Rezonate en noviembre de 2024. Las organizaciones ahora pueden recurrir a Silverfort para satisfacer todas sus necesidades de seguridad de identidad, tanto humanas como no humanas, en sus entornos híbridos, desde la nube hasta las instalaciones locales.

Los NHI son una misión crítica para las empresas, pero se obtienen como una idea de último momentoLas NHI (cuentas de servicio, claves API, tokens, entidades de servicio, roles IAM, certificados, secretos, etc.) son el tejido conectivo de la red de una organización. Constituyen la columna vertebral de los procesos de una organización moderna, permitiendo que las aplicaciones interactúen entre sí; sin embargo, su seguridad permanece fragmentada y desalineada con su función crítica. Creadas para "configurar y olvidar", las NHI son difíciles de rastrear, y su protección suele estar dividida en funciones menores en diferentes plataformas, lo que crea brechas de seguridad y puntos ciegos.

El 56% de las organizaciones sincronizan, sin saberlo, sus cuentas de servicio con su directorio SaaS, lo que aumenta la superficie de ataque al crear una multitud de cuentas inactivas en plataformas de gestión de identidades en la nube. El exceso de privilegios, las credenciales obsoletas y la falta de una propiedad clara las convierten en objetivos prioritarios para los atacantes y generan brechas de cumplimiento. Se estima que las NHI superan en número a las identidades humanas en al menos 50 a 1, y esta brecha se está ampliando rápidamente, impulsada por el crecimiento explosivo de la IA generativa y los agentes autónomos. Las identidades humanas a menudo sirven como puerta de entrada a las NHI, que son un componente esencial en la cadena de ataque de un atacante. Los proveedores emergentes centrados en NHI intentan abordar el problema con soluciones puntuales y personalizadas que abordan una pequeña fracción del problema. Pero los atacantes no piensan en fragmentos. Explotan toda la superficie de ataque, buscando cualquier debilidad que les permita acceder. Las soluciones puntuales no ofrecen visibilidad completa de las identidades humanas y no humanas en todos los recursos, lo que deja a las organizaciones con puntos ciegos y brechas desprotegidas, afirmó Roy Akerman, vicepresidente de Estrategia de Seguridad de Identidad de Silverfort.

"Los nuevos proveedores centrados en NHI intentan abordar el problema con soluciones puntuales y personalizadas que abordan una pequeña fracción del problema. Pero los atacantes no piensan en fragmentos. Explotan toda la superficie de ataque, buscando cualquier debilidad que les permita acceder. Las soluciones puntuales no ofrecen visibilidad completa de las identidades humanas y no humanas en todos los recursos, lo que deja a las organizaciones con puntos ciegos y brechas desprotegidas", afirmó Roy Akerman, vicepresidente de Estrategia de Seguridad de Identidad de Silverfort.

"Para gestionar eficazmente las NHI, las organizaciones necesitan soporte híbrido multiplataforma y una plataforma que pueda hacer más que proteger las NHI. Sí, las NHI representan un desafío, pero son solo un elemento del desafío más amplio de la seguridad de la identidad. Por eso, en Silverfort, hemos integrado nuestra oferta de seguridad para NHI en nuestra plataforma más amplia, proporcionando a nuestros clientes visibilidad y control sobre toda la superficie de ataque, no solo los componentes de la NHI".

Presentamos la única plataforma de seguridad de identidad que cubre tanto a humanos como a NHI en la nube y en las instalaciones localesDurante los últimos años, Silverfort se ha propuesto resolver la necesidad insatisfecha de una plataforma unificada que proteja todas las identidades en todos los entornos. Como parte de esta visión, la compañía adquirió Rezonate a finales de 2024, una innovadora empresa de seguridad de identidad en la nube con servicios que abarcan la detección y respuesta ante amenazas de identidad (ITDR), la gestión de la postura de seguridad de la identidad (ISPM), la gobernanza y administración de la identidad (IGA) y la seguridad de NHI. Al ampliar su capacidad para proteger NHI en la nube, Silverfort se convirtió en la primera empresa en ofrecer seguridad fluida y escalable para todas las identidades humanas y no humanas, tanto locales como en la nube, desde una única plataforma.

Con estas capacidades, Silverfort tiene la capacidad de mapear los privilegios efectivos, las actividades, los indicadores de riesgo y los patrones de uso de NHI. Mediante el análisis del comportamiento, Silverfort genera automáticamente políticas que pueden detener el movimiento lateral, bloqueando el acceso no autorizado en cuanto un NHI se desvía de su actividad normal. A diferencia de los métodos tradicionales, Silverfort determina automáticamente la propiedad humana de cada NHI, lo que facilita enormemente la rendición de cuentas y agiliza la remediación. Para lograr implementaciones más rápidas y un mantenimiento continuo sencillo, Silverfort se integra con la infraestructura de identidad existente, desde Active Directory hasta Entra ID, desde AWS hasta Azure, desde GitHub hasta Snowflake, proporcionando protección multiplataforma que abarca entornos híbridos, sin dejar ninguna identidad desprotegida.

Las principales ventajas incluyen:

Cobertura unificada para identidades humanas y NHI, tanto locales como en la nube: Integre inteligencia de la nube y local en una interfaz unificada para proteger todas las identidades humanas y no humanas, eliminando silos y optimizando las operaciones de seguridad.

Integre inteligencia de la nube y local en una interfaz unificada para proteger todas las identidades humanas y no humanas, eliminando silos y optimizando las operaciones de seguridad. Descubrimiento y mapeo de propiedad completos: Descubra y clasifique identidades no humanas, desde cuentas de servicio de Active Directory locales hasta NHI en proveedores de identidad en la nube, infraestructura en la nube y aplicaciones SaaS. Realice mapeos de propiedad, visualice privilegios efectivos y elimine permisos redundantes o excesivos.

Descubra y clasifique identidades no humanas, desde cuentas de servicio de Active Directory locales hasta NHI en proveedores de identidad en la nube, infraestructura en la nube y aplicaciones SaaS. Realice mapeos de propiedad, visualice privilegios efectivos y elimine permisos redundantes o excesivos. Gestión proactiva de la postura de seguridad de NHI: Utilice el contexto multiplataforma para analizar la actividad, los indicadores de riesgo, la propiedad, las configuraciones incorrectas y los patrones de uso. Mejore la postura general de seguridad de NHI con información práctica sobre NHI inactivos, expuestos, no rotados y otros en riesgo, y recomendaciones de remediación.

Utilice el contexto multiplataforma para analizar la actividad, los indicadores de riesgo, la propiedad, las configuraciones incorrectas y los patrones de uso. Mejore la postura general de seguridad de NHI con información práctica sobre NHI inactivos, expuestos, no rotados y otros en riesgo, y recomendaciones de remediación. Prevención de movimientos laterales y protección en tiempo real de las cuentas de servicio: Implementación en tiempo real de "Vallado Virtual" para todas las cuentas de servicio de Active Directory, para bloquear cualquier uso de la cuenta fuera de su propósito previsto, imposibilitando los movimientos laterales. Automatice la protección de un gran número de cuentas de servicio con la Política Inteligente de Silverfort, escalando y optimizando la implementación en entornos grandes y complejos.

La Plataforma de Seguridad de Identidad de Silverfort Con la seguridad de la identidad como el único enfoque y misión de Silverfort, la compañía fue pionera en ofrecer seguridad de identidad integral, protegiendo cada dimensión de la identidad mediante su tecnología patentada, Runtime Access Protection (RAP). RAP se integra de forma nativa en la infraestructura de identidad de una empresa para extender la protección a activos previamente "inprotegibles", como identidades no humanas (NHI), sistemas heredados, herramientas de línea de comandos, infraestructura de TI/OT y más. El resultado es seguridad de la identidad con visibilidad integral y protección activa, con mínimas interrupciones para usuarios y administradores.

Más de 1.000 empresas, incluidas UPS, Airbus y Kayak, confían en Silverfort para proteger sus identidades. Esto implica analizar y verificar más de 10.000 millones de autenticaciones diarias e implementar soluciones 17 veces más rápidas que las soluciones de seguridad de identidad tradicionales para optimizar la rentabilidad. El año pasado, Silverfort recaudó 116 millones de dólares en financiación de Serie D, introdujo Privileged Access Security (PAS), y lanzó su solución Identity-First Incident Response. Además, Fast Company nombró a Silverfort como 2025 Most Innovative Company, en la categoría de seguridad, junto con otras que están revolucionando los límites de lo posible para crear un mundo más seguro.

Silverfort estará presente en la Conferencia RSAC™ en el stand 3404. Obtenga más información en RSA, reserve una demostración para ver Silverfort NHI Security en acción o visite Silverfort NHI Security para obtener más detalles.

Acerca de Silverfort Impulsados por la convicción de que los profesionales de la identidad merecen algo mejor, encontramos la manera de derribar los silos de la seguridad de la identidad, eliminando las brechas y los puntos ciegos que deja la combinación de soluciones puntuales. La Plataforma de Seguridad de Identidad Silverfort es la primera en ofrecer seguridad de identidad de extremo a extremo, protegiendo cada identidad en la nube, local, de personas, de máquinas y todo lo demás. Nuestra tecnología patentada, Runtime Access Protection (RAP), se integra de forma nativa con toda la infraestructura de IAM, proporcionando a las empresas visibilidad de todas las identidades, analizando cada acceso y extendiendo la protección activa a recursos que antes no podían protegerse, incluyendo NHI, sistemas heredados, herramientas de línea de comandos e infraestructura de TI/OT. Es fácil de implementar y usar, y no interrumpe las operaciones comerciales, lo que resulta en mejores resultados de seguridad con menos trabajo. Silverfort es la plataforma de seguridad de identidad que merecen los profesionales de la identidad y la seguridad, ganándose la confianza de más de 1.000 organizaciones líderes, incluidas varias empresas de Fortune 50. Más información en silverfort.com.

