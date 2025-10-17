Silverfort rompe los silos de seguridad de identidad con dos nuevas capacidades (2)

(Información remitida por la empresa firmante)

-Silverfort rompe los silos de seguridad de identidad con dos nuevas capacidades: Access Intelligence e Identity Graph, que ofrecen seguridad de identidad de extremo a extremo

Las nuevas capacidades consolidan la posición de liderazgo de Silverfort en la categoría emergente de IVIP y brindan a las empresas las herramientas necesarias para contrarrestar de manera proactiva las amenazas a la identidad, al tiempo que aumentan simultáneamente la eficiencia operativa.

DALLAS, 17 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Silverfort, empresa líder en seguridad de identidad, anunció hoy el lanzamiento de dos nuevas capacidades fundamentales: Access Intelligence e Identity Graph & Inventory. Esto amplía aún más la plataforma de seguridad de identidad de Silverfort, que ahora es la más completa del mercado. Silverfort ofrece observabilidad y la aplicación de controles de seguridad en línea para todo tipo de identidad, desde humanos hasta máquinas y agentes de IA, en todos los sistemas y entornos empresariales, desde las instalaciones locales hasta la nube. Esto incluye incluso sistemas que no pueden protegerse con ninguna otra solución, como aplicaciones heredadas, interfaces de línea de comandos, infraestructura de TI/OT, etc.

El lanzamiento de Access Intelligence e Identity Graph & Inventory representa un paso importante hacia la visión de la compañía: seguridad integral de la identidad para la empresa, desde una única plataforma unificada. Esta visión ya es una realidad para los clientes de Silverfort. Silverfort descubre cada identidad, mapea cada ruta de acceso e implementa controles de seguridad en tiempo real para detener cualquier amenaza a la identidad, bloquear el movimiento lateral y prevenir la escalada de privilegios. Esta última medida consolida el liderazgo de Silverfort en el panorama de la seguridad de la identidad, especialmente en el mercado emergente y de rápido crecimiento de las Plataformas de Visibilidad e Inteligencia de Identidad (IVIP).

"Las amenazas en constante evolución en torno a la IA, las identidades no humanas y el acceso privilegiado requieren una plataforma unificada que pueda descubrir, analizar y proteger todas las identidades, en todas partes", comentó Hed Kovetz, consejero delegado y cofundador de Silverfort. "La reciente ola de fusiones y adquisiciones en seguridad de identidades confirma aún más la demanda del mercado de un enfoque unificado. Entre las innumerables soluciones puntuales que ofrecen las empresas emergentes y las soluciones improvisadas, creadas mediante complementos de proveedores tradicionales, las organizaciones tienen dificultades para resolver el problema de la seguridad de la identidad. Invierten muchos recursos sin obtener resultados. Diseñamos la Plataforma de Seguridad de Identidad de Silverfort para que sea la capa base de seguridad de identidad de última generación que las organizaciones han estado buscando y para resolver este problema de forma integral y a escala".

Complejidad, fragmentación y silos en rápido aumento

La gestión de identidades y accesos (IAM) en la mayoría de las organizaciones actuales es fragmentada, inconsistente y prácticamente imposible de controlar. Las empresas tienen dificultades para controlar la proliferación de identidades, desde los sistemas AD heredados hasta las modernas aplicaciones SaaS y los agentes de IA. Las soluciones puntuales y los silos de identidad crean puntos ciegos de seguridad y brechas de visibilidad, lo que obliga a los equipos de identidad y seguridad a realizar lo imposible: determinar quién tiene acceso a qué, cómo se utiliza ese acceso y cómo protegerlo.

La mejor práctica del sector, el Principio del Mínimo Privilegio, un principio clave de la seguridad Zero Trust, exige precisión (otorgar el acceso justo en el momento oportuno para mantener la agilidad empresarial y operativa), y esa precisión es difícil de lograr. No existía ninguna solución en el mercado capaz de abordar este desafío con la profundidad, precisión, escalabilidad y control necesarios, tanto en la nube como en entornos locales heredados. Hasta hoy.

Una plataforma, todas las identidades, todos los entornos: Presentamos las nuevas capacidades

La última versión de Silverfort incluye un número récord de nuevas capacidades y productos y características altamente innovadores que amplían el alcance de la plataforma y el valor para los clientes, incluyendo Access Intelligence e Identity Graph & Inventory. Estas capacidades complementarias cubren una brecha de mercado antigua, ofreciendo una observabilidad inigualable en todo el tejido de identidad. Esto incluye historias de identidad, privilegios efectivos y acceso real de los usuarios a los recursos en entornos híbridos. Las dos innovaciones clave que se presentan hoy están transformando la forma en que los equipos comprenden, investigan y mitigan los riesgos de identidad y acceso.

Silverfort también anuncia hoy su nuevo Centro de Integración rediseñado. Ahora, los clientes pueden acceder de forma más rápida, sencilla e intuitiva a una biblioteca completa de integraciones bidireccionales para permitir que toda la pila de seguridad empresarial sea consciente de la identidad casi instantáneamente.

Con esta versión, Silverfort profundiza en su alcance hacia la visibilidad y la inteligencia, ampliando las capacidades de su plataforma, que ya incluye ITDR, ISPM, MFA, seguridad NHI, seguridad de acceso privilegiado, seguridad de agentes de IA y más.

Access Intelligence Silverfort Access Intelligence ofrece una vista centrada en los recursos, lo que permite a los equipos de IAM comprender fácilmente qué usuarios acceden realmente a cada recurso. Esta innovadora solución va más allá de mostrar quién tiene los permisos, mostrando el uso real. Mapea la actividad de acceso en entornos locales y en la nube, lo que ayuda a las organizaciones a descubrir rutas de acceso ocultas, aplicar el Mínimo Privilegio y detener las amenazas antes de que se propaguen. Las organizaciones pueden usar esta potente visibilidad para eliminar o retirar accesos innecesarios, activos o cuentas sin usar, lo que también ayuda a reducir costes significativos.

Lo más destacado:

Visibilidad de acceso de extremo a extremo: Vea qué usuarios acceden a qué recursos, cuándo y cómo, a gran escala. Obtenga información completa sobre las rutas de acceso, los patrones de uso y las brechas de protección de un vistazo.

Vea qué usuarios acceden a qué recursos, cuándo y cómo, a gran escala. Obtenga información completa sobre las rutas de acceso, los patrones de uso y las brechas de protección de un vistazo. Información práctica sobre privilegios mínimos: Identifique las brechas entre el acceso concedido y el real para ayudar a reducir el acceso no utilizado y lograr el cumplimiento normativo.

Identifique las brechas entre el acceso concedido y el real para ayudar a reducir el acceso no utilizado y lograr el cumplimiento normativo. Ahorre costes identificando licencias y aplicaciones no utilizadas: Identifique ineficiencias y ahorre dinero para que la organización aumente el retorno de la inversión (ROI) y, al mismo tiempo, reduzca los riesgos de seguridad.

Identity Graph & Inventory Silverfort Identity Graph & Inventory lleva la observabilidad de IAM al siguiente nivel, ayudando a las organizaciones a comprender su estructura de identidad híbrida, mejorar la eficiencia y eliminar los puntos ciegos de seguridad. Transforma la visibilidad de los informes estáticos y fragmentados de las organizaciones que tienen dificultades para recopilar de los diversos silos de IAM en mapas dinámicos y en tiempo real de identidades, derechos, atributos y relaciones. Proporciona una visión unificada y centralizada de las identidades y sus relaciones en la nube y en las instalaciones locales, con gráficos visuales y tablas detalladas exportables. Al unificar la visibilidad en una única fuente de información, los clientes disponen del contexto necesario para comprender las identidades y su superficie de ataque en entornos híbridos complejos.

Lo más destacado:

Historias de identidad multiplataforma: Comprenda rápidamente las relaciones entre usuarios, identidades y los recursos a los que tienen acceso. Mapee visualmente las identidades vinculadas a un usuario en diferentes proveedores de identidad, aplicaciones y entornos. Descubra conexiones ocultas y cuentas con privilegios excesivos.

Comprenda rápidamente las relaciones entre usuarios, identidades y los recursos a los que tienen acceso. Mapee visualmente las identidades vinculadas a un usuario en diferentes proveedores de identidad, aplicaciones y entornos. Descubra conexiones ocultas y cuentas con privilegios excesivos. Ahorre tiempo y esfuerzo en auditorías: Obtenga una única fuente de información veraz para cumplir con los requisitos normativos y de cumplimiento, simplificar las auditorías y optimizar las operaciones diarias de IAM y seguridad.

Obtenga una única fuente de información veraz para cumplir con los requisitos normativos y de cumplimiento, simplificar las auditorías y optimizar las operaciones diarias de IAM y seguridad. Investigaciones más rápidas e inteligentes: Obtenga toda la información que necesita sobre cualquier usuario en cualquier entorno, en un solo lugar, sin perder tiempo visitando cada silo de IAM ni analizando innumerables archivos de registro diferentes.

Obtenga toda la información que necesita sobre cualquier usuario en cualquier entorno, en un solo lugar, sin perder tiempo visitando cada silo de IAM ni analizando innumerables archivos de registro diferentes. Información sobre riesgos centrada en la identidad: Priorice y resuelva los riesgos basándose en el contexto completo de la identidad, sus relaciones y sus privilegios efectivos, para comprender el impacto real en los recursos críticos y tomar medidas decisivas, junto con los productos ITDR e ISPM de Silverfort.

El último lanzamiento convierte a Silverfort Identity Security Platform en la plataforma de seguridad de identidad más completa del mercado hasta la fecha y la primera en proporcionar visibilidad unificada y protección de identidad en línea para todas las identidades de IA humanas, de máquinas y de agentes en entornos de nube, locales e híbridos, en una plataforma unificada.

Más información del último lanzamiento de producto de Silverfort del vicepresidente sénior de productos de la empresa, Revital Aroni.

Acerca de Silverfort Impulsados por la convicción de que los profesionales de la identidad merecen algo mejor, encontramos una manera de derribar los silos de la seguridad de la identidad, eliminando las brechas y los puntos ciegos que deja la combinación de soluciones puntuales. La Plataforma de Seguridad de Identidad Silverfort es la primera en ofrecer seguridad de identidad de extremo a extremo, protegiendo cada identidad en la nube, local, humanos, máquinas, IA y todo lo demás. Nuestra tecnología patentada, Protección de Acceso en Tiempo de Ejecución (RAP), se integra de forma nativa con toda la infraestructura de IAM, brindando a las empresas visibilidad de todas las identidades, analizando cada acceso, implementando controles y políticas, y extendiendo la protección activa a recursos que antes no podían protegerse, incluyendo NHI, sistemas heredados, herramientas de línea de comandos e infraestructura de TI/OT. Es fácil de implementar y usar, y no interrumpe las operaciones comerciales, lo que resulta en mejores resultados de seguridad con menos esfuerzo. Silverfort es la plataforma de seguridad de identidad que tanto los profesionales de la identidad como de la seguridad merecen, ganándose la confianza de más de 1.000 organizaciones líderes, incluidas varias empresas de Fortune 50. Obtenga más información en silverfort.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2321859/Silverfort_Logo_NEW.jpg

Video - https://mma.prnewswire.com/media/2796393/Silverfort_Identity_Security_Platform.mp4

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2796390/Identity_Security_Stack.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2796391/Silverfort_Graph.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2796392/Silverfort_Access_Intelligence.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/silverfort-rompe-los-silos-de-seguridad-de-identidad-con-dos-nuevas-capacidades-302586971.html