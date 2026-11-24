(Información remitida por la empresa firmante)

El Silver Dawn también estrena una cancha de pickleball, una zona de putting y un área de práctica de golf, mejorando así la experiencia de los pasajeros a bordo

MIAMI, 24 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- Silversea, la marca líder en viajes de expedición y lujo experiencial, ha presentado una serie de mejoras a bordo del Silver Dawn —que retomará sus operaciones el 25 de noviembre de 2026—, entre las que destacan la incorporación de Riviera —un nuevo concepto que combina restaurante, bar y zona de descanso junto a la piscina— y diversas experiencias al aire libre. Riviera, inspirado en la Edad de Oro de los viajes por el Mediterráneo, se introdujo a principios de este año en el Silver Spirit. Ahora, este concepto llega al Silver Dawn, cuya cubierta de la piscina ha sido renovada con mobiliario nuevo; además, los espacios al aire libre cuentan ahora con una pista de pickleball, una zona de práctica de golf y un espacio para practicar el golpeo de pelotas de golf. Estas actualizaciones forman parte del programa de mejoras de la marca, iniciado con el Silver Muse y continuado a principios de este año con el Silver Spirit.

Las mejoras en el Silver Dawn reflejan nuestro compromiso de ofrecer más opciones a los huéspedes en toda nuestra flota, señaló Bert Hernandez, presidente de Silversea. Gracias a la ampliación de Riviera y a la incorporación de nuevas actividades deportivas al aire libre, los huéspedes disponen de una mayor variedad a la hora de decidir cómo pasar su tiempo a bordo. A medida que el Silver Dawn navegue por el Mediterráneo y el Caribe en las próximas temporadas, los huéspedes encontrarán esa diversidad de opciones, junto con el servicio personalizado que caracteriza a Silversea.

UNA ZONA DE PISCINA REFINADA: RIVIERA Y MEJORAS EN ESPACIOS EXTERIORES

Las nuevas mejoras ya disponibles en el Silver Dawn incluyen:

Mejoras en Riviera y en la zona de la piscina : Riviera llega al Silver Dawn tras su presentación en el Silver Spirit. Esta implementación incluye nuevo mobiliario, una renovada distribución de los asientos y elementos de diseño actualizados en Riviera. Asimismo, se ha llevado a cabo una importante renovación de los espacios exteriores para los pasajeros, que ahora cuentan con nuevas cabañas, tumbonas, sombrillas y una disposición del mobiliario renovada, permitiendo a los huéspedes relajarse en una cabaña o disfrutar de un cóctel junto a la piscina.

: Riviera llega al Silver Dawn tras su presentación en el Silver Spirit. Esta implementación incluye nuevo mobiliario, una renovada distribución de los asientos y elementos de diseño actualizados en Riviera. Asimismo, se ha llevado a cabo una importante renovación de los espacios exteriores para los pasajeros, que ahora cuentan con nuevas cabañas, tumbonas, sombrillas y una disposición del mobiliario renovada, permitiendo a los huéspedes relajarse en una cabaña o disfrutar de un cóctel junto a la piscina. Incorporación de deportes al aire libre: Tras la inclusión de una pista de pickleball, un green de práctica y un simulador de golf en el Silver Muse, el Silver Dawn estrena tres espacios recreativos al aire libre: una pista de pickleball, una zona de práctica de golf y un puesto de práctica de golpes de golf. En conjunto, permiten disfrutar de la competición amistosa, practicar el juego corto y realizar swings completos, todo ello al aire libre.

Tras su paso por el dique seco, el Silver Dawn emprenderá su primer viaje el 25 de noviembre de 2026, llevando a los pasajeros en una travesía de 14 días desde Civitavecchia (Roma) hasta Lisboa a través del Mediterráneo. El itinerario incluye escalas en 10 puertos de Italia, Malta, Túnez, España y Portugal —entre ellos Nápoles, La Valeta, Trapani (en Sicilia), Túnez, Cagliari (en Cerdeña), Cartagena, Málaga y Cádiz—, con estancias nocturnas en La Valeta y Málaga. Estos pasajeros serán los primeros en disfrutar de las nuevas mejoras incorporadas a bordo.

Estas incorporaciones complementan la experiencia que se ofrece a bordo del Silver Dawn y en el resto de los barcos con régimen de todo incluido de Silversea, donde los huéspedes disfrutan de prestaciones como servicio de mayordomo en todas las suites, una variada oferta gastronómica en diversos restaurantes, servicio de comidas en la suite las 24 horas, vinos, licores y otras bebidas disponibles en todo el barco, entretenimiento a bordo, conexión Wi-Fi gratuita, así como propinas, tasas portuarias e impuestos incluidos.

Para obtener más información sobre el Silver Dawn y sus próximos itinerarios, visite https://www.silversea.com/ships/silver-dawn.html

Acerca de SilverseaSilversea es la marca líder en viajes de expedición y lujo experiencial; ofrece a sus huéspedes experiencias inmersivas en los siete continentes, un servicio personalizado y una propuesta culinaria innovadora a bordo de sus 12 íntimos barcos, tanto de crucero como de expedición. Los itinerarios de Silversea abarcan una gama inigualable de destinos en todo el mundo: desde el Mediterráneo y el Caribe hasta las Galápagos, ambas regiones polares y cientos de lugares fascinantes adicionales. Con el objetivo de reforzar su liderazgo en destinos a partir de 2026, la marca está desarrollando el hotel más austral del planeta, The Cormorant at 55 South, en Puerto Williams (Chile), lo que permitirá a los huéspedes disfrutar de un viaje a la Antártida excepcionalmente fluido. Silversea acerca a sus huéspedes —personas con intereses afines— a sus destinos con un nivel de confort absoluto, promoviendo el placer de viajar, un espíritu de descubrimiento enriquecedor y un compromiso inquebrantable con su promesa distintiva: To Finding More (Descubrir más). Silversea es propiedad de la compañía global de cruceros Royal Caribbean Group (NYSE: RCL), que también se encarga de su gestión. Para más información, visite www.silversea.com. Los medios de comunicación pueden mantenerse al tanto de las novedades visitando el centro de prensa de la marca.

Silversea, Otium, S.A.L.T., The Cormorant at 55 South, To Finding More, así como los diversos nombres de los barcos, son marcas registradas de Silversea Cruises LLC.

Acerca de Royal Caribbean Group

Royal Caribbean Group es una compañía vacacional líder a nivel mundial que abarca cruceros, destinos únicos y experiencias vacacionales en tierra. La empresa opera 71 barcos que navegan hacia más de 1.000 destinos en los siete continentes a través de sus tres marcas de propiedad exclusiva —Royal Caribbean, Celebrity Cruises y Silversea—, además de contar con una participación del 50% en una empresa conjunta con TUI Cruises, la cual opera las marcas Mein Schiff y Hapag-Lloyd.

El Grupo está ampliando su cartera de destinos privados a través de sus colecciones Perfect Day y Royal Beach Club, y en 2027 incursionará en el sector de los cruceros fluviales con Celebrity River Cruises. Impulsada por marcas innovadoras, tecnología avanzada y un programa de fidelización líder en el sector, la compañía ha creado un ecosistema vacacional interconectado, transformando las vacaciones de tu vida en toda una vida de vacaciones.

Nombrada en la lista Fortune World's Most Admired Companies 2026 y en la lista Forbes de las mejores empresas estadounidenses de 2026, Royal Caribbean Group se guía por su misión de ofrecer las mejores vacaciones de manera responsable. Para obtener más información, visite royalcaribbeangroup.com.

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