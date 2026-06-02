Silvio Napoli asume el cargo de consejero delegado de Lucid tras finalizar la transición de liderazgo

(Información remitida por la empresa firmante)

NEWARK, California, 2 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Lucid Group, Inc. (NASDAQ: LCID), fabricante de los vehículos y tecnologías definidos por software más avanzados del mundo, anunció hoy que Silvio Napoli ha asumido el cargo de consejero delegado (CEO), con efecto inmediato.

El 14 de abril se anunció que Napoli sería el nuevo consejero delegado.

"En nombre del Consejo de Administración, nos complace contar con Silvio como consejero delegado en esta etapa tan importante para Lucid", declaró Turqi Alnowaiser, presidente del Consejo de Administración de Lucid. "El Consejo mantiene su firme compromiso con el futuro a largo plazo de Lucid y tenemos plena confianza en el liderazgo de Silvio".

"Tras pasar tiempo con nuestros equipos y adquirir una experiencia directa más profunda con nuestros productos y tecnología, confío cada vez más en nuestra capacidad para ofrecer una ejecución consistente y valor a largo plazo", declaró Napoli. "Nos centraremos en fortalecer la relación con el cliente, operar con coherencia y responsabilidad, lograr competitividad en costes y optimizar nuestra organización y procesos para aprovechar al máximo las fortalezas de nuestro equipo".

Napoli aporta décadas de experiencia en liderazgo industrial a nivel global, habiendo ocupado recientemente el cargo de presidente y consejero delegado del Grupo Schindler. Su trayectoria abarca operaciones globales a gran escala, gestión financiera y empresas de base tecnológica.

Marc Winterhoff, quien será consejero delegado interino, ha retomado su cargo como director de operaciones y reportará a Napoli.

Acerca de Lucid Group

Lucid Group, Inc. (NASDAQ: LCID) es una empresa tecnológica que crea experiencias de movilidad excepcionales mediante la innovación para impulsar el progreso mundial. Basada en la tecnología propia de Lucid y arquitecturas de vehículos definidas por software, la gama de vehículos galardonados de la compañía traslada el enfoque de Lucid de "Sin Compromisos™" a los segmentos premium del mercado automotriz global. Lucid diseña y desarrolla sus productos internamente y los ensambla en sus instalaciones integradas verticalmente en Arizona y Arabia Saudita, lo que permite una innovación continua en vehículos, software y capacidades avanzadas de asistencia al conductor y de conducción autónoma.

Declaraciones prospectivas

Esta comunicación incluye "declaraciones prospectivas" en el sentido de las disposiciones de "responsabilidad" de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de los Estados Unidos de 1995. Las declaraciones prospectivas pueden identificarse mediante el uso de palabras como "estimar", "planificar", "proyectar", "pronosticar", "pretender", "querer", "deberá", "esperar", "anticipar", "creer", "buscar", "objetivo", "continuar", "podría", "puede", "podría", "posible", "potencial", "predecir" u otras expresiones similares que predicen o indican eventos o tendencias futuras o que no son declaraciones de hechos históricos. Estas declaraciones prospectivas incluyen, entre otras, declaraciones sobre las áreas de enfoque y las prioridades de la gerencia. Estas declaraciones prospectivas no pretenden servir como garantía, seguridad o declaración definitiva de hechos o probabilidades, ni deben ser consideradas por ningún inversionista como tales. Los eventos y circunstancias reales son difíciles o imposibles de predecir y pueden diferir de estas declaraciones prospectivas. Muchos eventos y circunstancias reales escapan al control de la Compañía. Estas declaraciones prospectivas están sujetas a diversos riesgos e incertidumbres, incluidos los factores analizados en la sección de advertencias y factores de riesgo de nuestro Informe Anual en el Formulario 10-K para el año finalizado el 31 de diciembre de 2025, los Informes Actuales en el Formulario 8-K y otros documentos que la Compañía ha presentado o presentará ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC). Si alguno de estos riesgos se materializa o las suposiciones de la Compañía resultan incorrectas, los resultados reales podrían diferir sustancialmente de los resultados implícitos en estas declaraciones prospectivas. Podría haber riesgos adicionales que la Compañía actualmente desconoce o que considera irrelevantes, pero que también podrían causar que los resultados reales difieran de los contenidos en las declaraciones prospectivas. Además, las declaraciones prospectivas reflejan las expectativas, planes o pronósticos de la Compañía sobre eventos futuros y sus opiniones a la fecha de esta comunicación. La Compañía prevé que eventos y desarrollos posteriores modificarán sus evaluaciones. Sin embargo, si bien la Compañía podría optar por actualizar estas declaraciones prospectivas en el futuro, renuncia expresamente a cualquier obligación de hacerlo. No se debe confiar en estas declaraciones prospectivas como si representaran las evaluaciones de la Compañía en ninguna fecha posterior a la de esta comunicación. Por consiguiente, no se debe depositar una confianza indebida en las declaraciones prospectivas.

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