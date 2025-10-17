SIMAGIC en SimRacing Expo 2025: Triple revelación

(Información remitida por la empresa firmante)

SIMAGIC presenta simulación de última generación en SimRacing Expo 202517-19 de octubre de 2025 | Pabellón 3, Stand BC6 | Messe Dortmund, Alemania

DORTMUND, Alemania, 17 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- SIMAGIC, líder mundial en hardware de alto rendimiento para carreras de simulación, causará un gran impacto en SimRacing Expo 2025 con su presentación más completa hasta la fecha. Del 17 al 19 de octubre, los visitantes podrán explorar productos de vanguardia, participar en competiciones in situ y conocer a algunos de los creadores más reconocidos de la comunidad de carreras de simulación.

Una muestra de innovación

En el centro del stand, SIMAGIC presentará sus últimas tecnologías, incluyendo los pedales P700, el EVO Ultra Wheelbase y el volante Zeus Formula. Cada producto encarna la búsqueda de realismo, precisión y versatilidad modular de la marca, ofreciendo a los pilotos un nivel de control e inmersión sin precedentes.

Invitados especiales: Super GT y Jackzer

Los aficionados tendrán la oportunidad de conocer a dos de las voces más influyentes de la escena.

Super GT (Steve) — Conocido mundialmente por su mezcla de humor, carreras de alto nivel y competencia en el mundo real en la Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS), aporta conocimientos únicos sobre la conexión entre la simulación y el deporte del motor.

Jackzer — Reconocido por su autenticidad y su atractivo enfoque del contenido de iRacing, el enfoque de Jack en la psicología de las carreras de simulación y la mentalidad del conductor agrega una nueva perspectiva refrescante para los entusiastas.

Desafío Time Attack: Correr. Competir. Ganar

Los visitantes podrán poner a prueba su habilidad al volante en el Desafío Time Attack de SIMAGIC. Las vueltas más rápidas del fin de semana ganarán premios exclusivos de SIMAGIC, con una clasificación en vivo que seguirá a cada contendiente durante todo el evento.

Contenido en vivo y experiencias interactivas

La emoción no termina en el stand. Se transmitirán en vivo partes del evento, con momentos entre bastidores, comentarios y apariciones especiales de creadores e ingenieros de SIMAGIC.

Únase a la experiencia

Tanto si es un piloto de competición, creador de contenido o si lo visita por primera vez, el pabellón 3, stand BC6, es el destino ideal para cualquier apasionado de la innovación en el simracing. Experimente la tecnología que define el futuro del automovilismo virtual, solo con SIMAGIC.

Siga compitiendo.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2798061/1015.jpg

